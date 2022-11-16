職場話術現學現用 別吝於說這5個字

職場的話術DNA裡，有一種態度必須捨棄，那就是抱持「我本來就是這樣說話的人」的固執想法。

像職場上的報告流程不應該照你的方式，要配合公司、對方的方式才是標準做法。

如果可以慢慢改善一些說話方式，到最後你一定能夠聽到別人稱讚你「果然報告這個東西還是你最厲害！」、「你總是給人一種，只要跟你說話就會心情很好的感覺。」

為此，我希望你能夠記住三件事。

第一，要賦予對方適當的選擇權。

「根據我的分析，方法A和方法B都是既穩定又有效率的工具，怎麼樣做比較好呢？」

因為這是二選一的方案，如果還是給人選擇範圍不夠大的感覺，那不妨再增加選項。

「我有A、B、C三個方案，請您給我一點意見。」

但是無條件增加選項，也可能讓聽者受不了，所以必須小心。比如你說：「我把這次找到的行銷方案都整理出來了，大約有十八種。」這就不太好了。

第二，必須提出正面的方向。

丟出「不能這麼做」、「這種情況下是有問題的」這幾句話然後結束嗎？這種回話，不是提出解決對策，反而是直接宣告「不可能」，不僅令人感覺消極，從另一個角度來看太狂妄。

報告時，以現況或是事實為主固然重要，但應同時表達出自己的意見。

「如果這麼做，我認為是可行的」這樣回話相對適當。就像你與其跟小學生們說：「不要吵！」改說：「可以安靜一點嗎？」更可以將班上氣氛導向安靜的自主學習環境。

第三，別吝於說：「原來是這樣！」

職場上，我們必須和自己不一樣的人對話，如果期待自己的想法可以完全進到對方的心裡，就太不切實際了。所以對方對你的話產生負面反應是很自然的事，至於當下怎麼應對，就決定了你回話的水準。趕快忘掉「不是這樣的」、「您好像弄錯了」、「但是」等字眼，否定的語言會讓對方採取防禦機制，你可以改成這麼說：

「聽了您這句話，讓我想到一個好點子。」

「是啊，站在組織的立場確實有可能這樣，我沒能考慮到。」

等對方嘴角出現一抹微笑之後，再說出你想說的話絕對不遲：「但是呢，這樣的想法應該也是可行的。」

試著不管如何先做出「原來是這樣」的反應吧！你會發現世界突然變得很美好，不，是職場生活很美好。如此一來，在職場上因為溝通問題而受傷的機率也會減半。只要是從屬於組織下、領人薪水的人，就必須習得適當的說話素養並懂得隨時運用它。

（本文摘自金範俊著《工作的DNA：比工作能力更易受肯定的做事模式。天資與學歷不是重點，工作的sense才是關鍵》，大是出版提供）

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