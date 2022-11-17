最令人討厭的新進員工行為：遲到和不打招呼

創立「Market Kurly」線上生鮮購物網站的負責人金瑟雅，在一次演講中表示，她的成功祕訣為：每天解決一個問題；另一位在廣告界被認可的領袖，在被問到「怎麼樣才能成為有創意的人」時，回答：「只要把今天你計畫要做的事情做好就可以了。」

從這些優秀的領袖說的話之中，我領悟到無論是建立關係、處理工作，或是其他任何東西，能夠創造我們未來的並不是一個多厲害的未來計畫，而是我們如何仔細解決今天、當下面臨的小事。

同理，上班族的回話素養也是從枝微末節開始培養。遲到的藉口、上班時間說要去外面抽根菸、說自己早上一上班就去跟同事喝咖啡了，或因為吃東西後很容易想睡，說自己在車上瞇了一下等，我們常常以為這些話隨便說也沒關係，不是很重要。

「沒關係啦！中午吃飯喝一點燒酒混啤酒還好啦！」、「中午吃完飯要不要玩一局撞球？晚一點回公司沒人會說什麼。」、「（上班時間）我牙痛……去看一下牙科喔！」、「（上班時間）我去一下銀行處理貸款問題。」

難道鬆懈成這樣是可以的嗎？「保持工作和生活的平衡」這個詞現在已經被濫用，就算你想保持工作與生活平衡好了，難道上述發言沒有問題嗎？在「公司」享受生活是非常需要注意的。弄不好，我們講出來的話在職場上就不只是單純的幾句話，而是「事故」了。

首當其衝的是考績。一個當了高階主管很久的前輩建議我：「在關鍵時刻衡量你這個人的價值，並不是工作績效，反倒是出勤狀況決定一切。」聽到這句話，難道你還覺得上班時不時摸魚也沒什麼大不了的？

以前某家媒體曾以上班族為對象，調查他們對新進員工的想法：「經常遲到和不打招呼」被票選為最令人討厭的新進員工行為；再來是上班時間太常用手機、經常犯錯、只對主管阿諛奉承、經常不在座位上等。

以上一些你覺得不重要的小事，公司卻看得很重要。一名曾在大企業當高階主管，現在則是創立中型企業的某位公司負責人也這麼說：

「有人問我在職場成功的祕訣是什麼，我認為那個訣竅在於『賦予小事意義』。對於微不足道的事情要拚盡全力，如果可以重視小事，那有了這種與眾不同的心態，公司會認為這個人值得信賴，而他會成為勝利組。」

公司知道，前一道製程的小失誤，會造成後面製程的嚴重負面影響。謹遵不遲到、打招呼這種基本態度是應當的，就連言行舉止也要懂得謹慎，當你具備這樣的能力時，公司當然會認為你是值得信賴的人。

一位在服飾產業打造出實力堅強的中型企業創辦人也說明了類似道理。他說：「在公司，就連去上廁所都要小心。」

「我有一個員工，每次上班就往廁所去，待了幾十分鐘才出來。上班之後的兩個小時是最能集中工作的時間，因此就算（在打卡後上廁所）是長久以來的習慣，也必須想辦法改變。」

分享完這段話，我好像可以聽到你有點不開心的聲音：「但是不管怎麼說，難道去個廁所也不能隨心所欲？」我也想這麼說，但是公司並不是要拿你解決生理需求這件事找麻煩，只是對於你心態上已經完全放鬆，本是該集中心力解決問題的時間，你卻走出辦公室打發時間，或在為了新企劃案奔波忙碌的時刻，和朋友傳訊息閒聊等行為，感到失望罷了。

（本文摘自金範俊著《工作的DNA：比工作能力更易受肯定的做事模式。天資與學歷不是重點，工作的sense才是關鍵》，大是出版提供）

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