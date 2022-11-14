想成為周杰倫 不能簽完全的僱傭契約？

目前台灣並沒有法律特別限制經紀公司不得聘僱其旗下的藝人或創作者，當然還是有這種可能性。但如果是經紀公司僱用藝人或創作者的情形，很明顯只會考量經紀公司的利益，而不會優先考量藝人或創作者的利益，就與我們在討論的經紀合約有非常大的偏差，完全是不對等的關係，藝人或創作者如果並不是想要透過穩定的受雇關係獲取勞動報酬，而是希望有自己的演藝事業，當然就不適合簽署具有勞動契約性質的契約。

以一般藝術家或演藝人員最在意的著作權來觀察，如果是屬於「僱傭契約」的情形，在提供「勞務」過程中產出的著作，就是屬於受雇人職務上完成的著作，依據《著作權法》第11 條規定，「Ⅰ受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。Ⅱ依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。…」也就是說，原則上，若僱傭契約沒有特別規定的情形，至少著作財產權是屬於雇主的；如果是「經紀合約」的情形，並不適用前述《著作權法》第11 條規定，經紀公司不能直接與藝術家或演藝人員約定其在經紀期間的創作，著作權直接歸屬於經紀公司，只能透過合約安排事後的「轉讓」或「授權」，至少是必須要「談」的事項，相對比較有保障。試想，如果周杰倫純粹是受雇成為阿爾發公司的全職員工，光是音樂作品的著作權歸屬於阿爾發公司而非周杰倫個人，周杰倫還會有這麼強的創作動機嗎？因此，如果簽進去經紀公司的目的是想成為周杰倫的話，記住，千萬不能與經紀公司簽署全職的僱傭契約。

比較可能發生的是「兼職」或是混合「僱傭」與「經紀」的合約，例如：某個創作型的藝人，因為創作的作品雖然已經在市場上獲得一些成果，但還不足以養活自己，經紀公司剛好有行銷人員的需求，同時也聘用該藝人來協助公司進行銷活動的規劃、執行等，就很像一邊創作，一邊打工一樣。但在這種情形就必須注意合約中有關智慧財產權、稅務安排等議題，要將作為公司員工與作為被經紀的藝人的角色分開來處理，才不會讓自己的創作變成「受雇人職務上完成的創作」，而直接著作財產權屬於公司，或是讓本來專門職業的「執行業務所得」（報酬）拆分，可以扣除部分執行業務成本再繳稅，變成全部都認定成「薪資」，成本一毛錢都不能扣除，全部都必須繳稅的不利狀況。

重點摘要

簽署經紀合約並不會讓藝人變成經紀公司的員工。實務上，經紀公司確實可能認為某一個新人有潛力，直接僱用該新人為全職員工，而以僱用人的角度要求該新人配合執行公司對外簽署的各種演出或創作的合約。但這時候受雇人無論多努力，最多拿到薪水和獎金，受雇關係下所完成的智慧財產權，也都是屬於雇用人所享有，對受雇人當然是絕對不利。但也不是沒有好處，僱傭關係的情形，經紀公司必須遵守《勞動基準法》及相關對於勞工保護的法令，即使沒有接到演藝或創作的委託也一樣要按月給付薪資、薪資不得低於法定最低薪資、須負擔更高比例的勞健保費用、甚至無法任意終止契約等。通常經紀公司不會選擇這種合作的方式，因為對雙方來說都太過僵化，藝人若預期未來演出報酬高，只能領死薪水，很快就離職了。

（本文摘自賴文智著《當文創遇上法律：讀懂經紀合約書》，典藏藝術家庭提供）

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