放個假吧！WFH在家工作 需要建立休假時間表

為什麼假期很重要，特別是當你在家工作時？

在家工作時很容易跳過假期。

每年都會發生這種情況：我不再數綿羊，而是躺在床上數未完成的工作，直到劃掉待辦事項清單上的每一個細項。當我聽到手機上的通知鈴聲時，我不再感到興奮或好奇，只覺得被強制啟動。每天早上醒來，都害怕打開收件匣，看到未回覆的郵件……我等了太久才迎來假期，已經精疲力竭了。

近來我在安排休息時間方面做得更好，但我常常為了生意而把自己的需求放在一邊。

我現在知道這樣做適得其反。延長休息時間非常重要，對我們的身心健康、情緒健康、人際關係和生產力都有直接影響。

我經常從在家工作的人那裡聽到：他們很少休假，這讓我很擔心。對企業家來說尤其如此。根據二〇一三年賽格小企業重塑研究（Sage Reinvention of Small Business Study）， 四三%小型企業主的休假時間比五年前少，放個假吧，如果你在擁有既定休假政策的公司工作，就好好利用。如果你為自己工作，請為自己和其他與你一起工作的人建立休假時間表。

有時你能做的只有「宅度假」（staycation），但在理想情況下，你每年應該離開你的家幾次。人們很容易落入「認為」自己在休假的陷阱──「只是檢查電子郵件」、在家人起床前投入幾小時工作，這都不是在度假──要真正放鬆頭腦，需要完全拔掉插頭。

如果你一想到下個客戶會議或電話就不寒而慄 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 那就表示，你已經等待真正的假期夠久了。

進階建議：

除非你在一家有人力資源部門的公司工作，否則你將自行決定休假時間。在十二月底或一月初安排你想休假的日子，以備全年之需。短暫的三天週末和較長的預定休假時間的混合，將為你帶來很好的轉變。你總是可以在一年中隨著需求的變化和計畫的發展而重新調整，但儘早安排，你就更有可能真正去海灘或山區旅行。

（本文摘自凱文．瑞澤著《在家工作WFH必備的100個技巧：首先，記得穿上褲子。然後把進度趕上、搞定社交、管理進度，建構高績效的居家工作模式》，好優文化提供）

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