網路資源這麼多 我該付費訂閱嗎？

挑選付費媒體時，筆者最看重的是以下三個重點。

該媒體是否擁有「專家的知識」？

我曾經好幾次表示過，網路時代最棒的事情之一，莫過於人們可以在社群網站上，讀到許多專家們所發表的文章。

在過去沒有網路的時代，這種事情可是連作夢也想不到。

舉例來說，今天某地遭受了颱風或集中豪雨的侵襲。

此時電視臺或報社會做的事情就是派記者到現場，記錄下當地受災居民的心聲，但卻幾乎不會對「為什麼會發生這樣的災害」或「近年來發生水災的實際狀況為何」等，做出追本溯源的報導。

儘管有些電視臺會找一些自稱「專家」的來賓，到節目上進行解說，但那些被導播找來上節目的專家們，可不一定都是「真正的專家」。很多時候出現在螢幕前的人根本只是該領域的門外漢，或是知識已經很久沒有更新的某大學名譽教授—觀眾們還得謹慎識別才行。

「真正的專家」通常要不是很忙碌；就是不太喜歡電視臺那種，會把自己所說的話斷章取義之後播出的方式。因此這群人中的大多數，其實對上節目發表評論，都抱持著消極的態度。

和電視臺相比，社群網路或部落格上某個領域「真正的專家」，就願意寫文章分享自己的觀點。

然而我們一般人其實和電視臺的導播一樣，都不是特定領域的行家，因此不太容易確認在部落格發表文章的人，是否就真的是「真正的專家」。

有關專家的鑑定方式，我會在下一章說明，但這裡要提醒大家，我們確實可以去關注一下社群網站上的「專家群們」。

話雖如此，去做這件事情也需要花不少時間，且若不是像新冠肺炎這種持續好長一段時間的事情，要對單一主題進行資訊蒐集也實屬不易。

如果是這樣的話，我們可以先把焦點放到「媒體的專業性」上。

媒體的專業性

這裡筆者就拿「外交、國防安全」為例，來做個說明。

由於我並非上述領域的專家，所以對於分辨誰才是該領域的專家，並沒有比較厲害。

但若有人問我：「能請佐佐木先生舉出幾位，在外交、國防安全領域，值得日本人信賴的專家嗎？」我還是有自信能列出一張名單的。

然而因為這些在名單上的人不一定時常會發表文章分享自己的觀點，所以如果只想靠他們來獲取有關外交方面的新聞知識，恐怕會稍嫌不足。

而且因為社會上「自稱」是「外交、國防安全」領域專家的研究者或新聞從業人員還不少，導致一般人很難判斷，這些自稱專家的人所寫的文章裡，有哪些是可以相信的地方。

碰到這種情況，我們要做的就是找出在「外交、國防安全」領域中，值得信賴的媒體。

在這個領域中，我最後找到了由美國外交關係協會（Council on Foreign Relations），於一九二二年時所創刊的《外交事務》（Foreign Affairs）這本老牌雜誌。

原文版的《外交事務》雜誌為雙月刊，一本要價約六百元，訂一年需要四千元左右。雖然價格並不便宜，但這本雜誌裡的文章為讀者們詳細分析了發生在全球各地的事情，在該領域的專家之間也獲得極高的評價。

儘管這本雜誌是以美國的觀點來看事情，但內容仍具有相當的參考性。

該媒體是否「具有國內媒體所沒有的視角」？

筆者過去的工作，主要負責「科技」和「媒體」這兩個專業領域。

因此對這兩個領域的資訊，做了既廣且深的蒐集。

然而在蒐集資訊的過程中，如果只依賴國內媒體，很容易出現認知上的偏差。原因在於日本國內專門研究這兩個領域的學者和媒體工作者並不多。

碰到這種情形時，海外媒體就可以補充國內媒體的不足之處。

國外媒體經常能提供給我們，本國媒體或專家們所缺乏的「嶄新觀點」和「不同的價值觀」，令人眼界大開。

然而說到這兒，許多人馬上會遇到一個問題。

那就是閱讀英語文章需要花不少的時間。

雖然筆者的英語口說能力不佳，但因為經常閱讀英語文章，所以對這件事還滿習慣的。儘管如此，和閱讀日語文章相比，還是需要投入三～四倍的時間。

最近像「DeepL」等，應用深度學習提供高功能機械翻譯的服務雖已問世，但對於提高閱讀外語文章的效率，似乎沒有很大的幫助。

真正能幫到讀者的，還是該英語媒體所推出的中文版。

在我訂閱的雜誌中，有一本是《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）。

該雜誌是麻省理工大學於十九世紀末創刊的，相當具有歷史的科技類型雜誌，而作為網路媒體，目前全球也已有多種語言的翻譯，並獲得各界肯定。

另外「石英財經網」（Quartz）這個科技類媒體，也同樣不容錯過。

「石英財經網」是在二○一二年，於紐約發布創刊號的網路媒體，目前雖然已被經營「NewsPicks」這個經濟新聞網站的日本母公司「Uzabase」收購了，但目前仍以獨立媒體的方式來運作。

「石英財經網」裡有不少獨具慧眼的文章，放在科技類英語媒體中，也是獨樹一格的存在。

雖然「石英財經網」上的內容並沒有翻譯，但只要訂閱它，訂戶每天透過電子郵件能收到兩次內容，從中可以讀到不少蘊含「國內所沒有的觀點」的文章。

另外，成為付費會員之後，便能閱讀到英語版「石英財經網」的所有內容。由於英語版的「石英財經網」是品質很高的媒體，所以我也有將其登錄在「Feedly」中，然後靠「DeepL」來翻譯自己感興趣的文章內容。

該媒體是否有「深度報導和分析」？

前面筆者提到過，藉由網路可以輕鬆地閱讀到專家們所發表的高見，是這個時代最大的福音之一。因為專家們擁有「與普通人看法不同，不流於一廂情願的視角」，所以讀者光是接觸到他們的「多元觀點」，其實對自己就很有助益了。

讀到這裡相信有讀者會提出質疑：「雖然報社、電視臺以及週刊雜誌等，並非特定領域的專家，但由這群專業、有組織的新聞工作者們所寫出來的文章，難道就沒有價值嗎？」

對於這個問題，原本的回答應該是斬釘截鐵的「有價值」。

因為在組織裡工作的新聞工作者們，確實可能得到足夠的經費，花時間針對某個事件或主題，來進行深度的追蹤調查。這種取材方式，是僅能支付低額稿費的網路媒體所無法望其項背之處，甚至連在大學裡頭的研究人員或專家，也不一定擁有這樣的資源。

我們在國內報紙、新聞臺和雜誌裡，確實可以發現到一些基於長期追蹤調查，所撰寫或製作出的文章以及報導節目。然而這畢竟只是少數。

事實上，像這類以深度和長期追蹤調查的內容為基礎所撰寫的好文章，在海外媒體和報紙上，可謂俯拾即是。

但一個人若是想把這些好的資訊內容一網打盡，肯定得付出極大的心力。而且除了英語實力外，若不具備一定的法語、德語，甚至是俄語、日文或義大利語等語言能力，也無法做到廣泛的閱讀。基於這樣的原因，我想向使用日文的讀者推薦由講談社所發行的「COURRiER Japon」（ク︱リエ．ジャポン）這份網路刊物。

這份電子刊物中，收錄並翻譯了來自《華盛頓郵報》（The Washington Post）以及《費加洛報》（Le Figaro）等國外高水準報紙裡的文章，讀者可以透過閱讀來增廣見聞。該刊物挑選文章的眼光獨到，能為讀者選出大量有深度又優質的文字內容，而且每個月僅需一千多日圓而已。

以上就是筆者針對如何活用付費媒體所做的說明。

在這個免費資訊氾濫的網路時代裡，還是有些內容值得我們付費購買。反之，若收費媒體無法提供高品質的內容，也不值得我們花錢消費。

我敢保證，這一章裡我所推薦的收費媒體，無不在內容上有嚴格的把關。

相信大家只要看過這些媒體的付費內容後，一定能夠從中感受到，在免費的網路世界裡所沒有的附加價值。

（本文摘自佐佐木俊尚著《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全：把現代病「無法集中」轉為個人智能，「輸入」與「輸出」最大化！》，方舟文化提供）

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