網路謊話連篇 我們正處新斷裂時代

社群網站上每天都在進行沒完沒了的躲避球大賽。

近十年來，「Alternative Facts」和「Post-Truth」這兩個媒體相關用語，開始為世人所熟悉。

「Alternative Facts」的中文翻譯為「另類事實」。

二○一七年時的川普總統就職典禮，參加的人數明顯不多，儘管如此白宮發言人卻在電視上表示：「這是有史以來參與人數最多的一次總統就職典禮。」

當採訪者詢問白宮發言人：「為什麼要撒這種謊呢？」發言人竟回答：「這是另一種事實。」這件讓全球都尷尬不已的事情傳開後，像「說謊也是一種權宜之計」這種扭曲事實卻能廣為流傳的「假新聞」，日後就被稱為「另類事實」。

雖然另類事實聽起來很蠢，但目前它正在社群網站上蔓延開來。

許多「怎麼可能會有人相信的謊話」在網路上不斷轉發，而且還能獲得許多「讚」，這種事情早已不是新鮮事了。

「Post-Truth」的中文直譯為「後真相」。

自《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）的編輯部，在二○一六年將其選為年度詞彙後，「後真相」一詞開始為人所知。辭典的編輯對「後真相」的定義為：「在一個輿論形成時，訴諸情緒或個人信仰的言論，有時往往比客觀事實更具有影響力。」

由此我們可以看到以下現象—真相到底為何可能一點都不重要，只要符合自己政治信仰的言論什麼都好。

我發現到，抱持這種想法的人在社群網站上不斷增加。

面對這種人時，無論你提出什麼樣不同的觀點，大多數的情形要不是被視而不見，要不就是遭到口誅筆伐。

不論「另類事實」也好，「後真相」也罷，無不是令人感到憂心的現象，而且世態恐怕還會繼續惡化下去。

這點不是我烏鴉嘴，只要大家看看推特上的現狀就會明白了。

推特上抨擊執政黨的團體和支持執政黨的團體，分裂成涇渭分明的兩方，日復一日不分晝夜地進行著永無止盡的躲避球比賽。

世界分裂成兩個陣營，而且待在不同陣營裡的人所看到的景象截然不同。

這就是二十一世紀的真實狀況。正在閱讀拙作的讀者們，一定要設法逃脫出這種分裂的世界才行。

我們正身處一個「新斷裂」的時代

這裡來和大家講一個「古早」的故事。一九九○年代，在網際網路開始普及的那時，出現了「數位落差」（Digital Divide）一詞。

由於會使用網路或電腦的群體和不會使用的群體之間可能出現經濟上的落差，衍伸出「因數位而造成的裂痕」，於是有了「數位落差」一詞。

上世紀九○年代，智慧型手機尚未問世，電腦操作起來也不容易，網路更令人摸不著頭緒。當時購買一臺電腦的價格和網路的使用費都不便宜，不同地區的網路普及率也存在著極大的差異。因此能夠使用網路的人，通常都得符合「口袋深度夠」、「住在生活機能方便的都會區」以及「擁有一定技術能力」這些難度頗高的條件才行。

那個時候有關「數位落差」的輿論，聚焦在上述這些「條件」所造成的落差，以及由這些落差進一步可能會衍伸出來的經濟差距上。

之後隨著智慧型手機普及，不但每個人都開始能用得上網路了，瀏覽網頁也變得簡單易行，「數位落差」一詞開始為世人所遺忘。

然而與智慧型手機普及同時發生的，是由推特和臉書在當今社會的廣泛使用這個現象，所引起的「新斷裂」之發生。

（本文摘自佐佐木俊尚著《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全：把現代病「無法集中」轉為個人智能，「輸入」與「輸出」最大化！》，方舟文化提供）

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