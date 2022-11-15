在咖啡廳做事效率更高？學習時可以聽音樂嗎？

干擾未必是壞事

在聽別人說話時若同時出現了干擾—例如，對方有外國口音—這時你的大腦會運用小訣竅來增強思考。所以沒錯，這正是侯德發現的，因為他的口音很重，別人會比較專注聽他說話。若是我們在處理眼前所見和耳朵所聽到的東西時，出現了一些小障礙，就不得不採取比較抽象的思考模式。如此便使得聽者採用更具創意的方式來理解所聽到的內容。

一點點背景的干擾因素，例如口音，似乎會稍微提高理解過程的難度—難度剛好可以暫時讓你進入一個不一樣的感知模式中，讓你可以用較廣的、更有創意的方式來思考。這大概就是為什麼有些人喜歡去旁邊有其他人在說話的咖啡廳讀書—也許這是在潛意識覺得這種氣氛比較適合讀書。

不是所有學習模式都需要專注

我們學習的時候常會喝含咖啡因的飲料，咖啡因會削弱alpha 腦波帶來「做夢」的效果，以此集中精神。喝完咖啡或茶之後的一個小時內，咖啡因的效用最強，不過咖啡因可以持續提神長達八個小時，所以晚上還是最好不要喝咖啡。當你從事對認知而言相當困難的任務時，不只可以靠咖啡來提神，還有別的方法。我們常在潛意識中運用一些訣竅來集中注意力。舉例來說，當你想要記下什麼的時候，你會把目光移開—這樣做可以避免環境中無關緊要的訊息占去你的工作記憶。就算只是閉上眼睛，就可以幫助你忽略環境中的干擾因素，讓你更容易想起某事。正是出於這個原因，記憶大王在參加記憶比賽時便會用盡各種方法來降低噪音和不必要的視覺刺激，他們常會戴上特製的眼罩或耳罩來幫助集中注意力。

單純只是記住某個概念，要比設法理解那個概念來得簡單多了。這一點，有時會造成一些有幸具備過人記憶力的醫學院學生的問題。（沒錯，確實就是有一些人天生的記性比較好。學者目前尚未找出為什麼有些人天生記憶力較好的原因，不過已有相關研究指出，記憶力可能和遺傳基因有關。）

醫學院裡，每逢解剖學大考，一般的醫學系學生都要花好幾星期準備考試，反覆練習，設法記住上千條專有名詞及其相關功能。然而，有一些記憶力超強的學生，到了考試之前幾天才花幾個小時瀏覽教材，而最後還是考得很好。

不過，等到這些記憶大王面臨其他形式的考試時，便會發現只用幾個小時臨時抱佛腳是沒有用的，譬如，要解釋心臟運作原理的考試。當看到這些明星學生在某幾項考試中失常，學校老師也會感到震驚。看起來，快速記住與心臟有關的解剖名詞，並不能幫助你了解心臟的複雜功能，所以才回答不出問題。

這是重要的提醒：對於要理解複雜問題來說，僅僅只做到專注是不夠的。

複雜的學習與大腦發散模式

我們需要花很多時間才能弄懂一個複雜的概念。當我們想理解人類的心臟運作、新灌溉系統的設計圖，或是二次世界大戰的背景等複雜的問題，會需要切換注意力的模式，暫時放下問題，退一步審視整個問題的全貌。不管是在學習什麼，都需要偶爾轉移注意力，在全神貫注和綜觀全局這兩者之間轉換。

在第七章說明過，人類使用兩種不同的方式來感知世界—這是兩種不同的腦神經運作模式。一種是專注模式，它需要我們聚精會神，另一種是發散模式，則是腦神經休息的狀態。如果你還記得，專注模式是你刻意專心要解決一個題目時的思考模式。另一方面，洗澡的時候你可能沒有特別在想什麼事情，這時你就進入發散模式。

現在讓我們仔細說明這兩種模式。

專注模式，主要位在大腦的前額葉皮質的中央，也就是大腦的前半部。另一方面，發散模式就像是一個網絡，把分散在大腦中的幾個區塊連結起來。發散的思考模式在本質上是動用整個大腦的，它常會造就出其不意的創意發想。與發散模式有關的活動包括走路、搭公車、放鬆，或是睡覺，比較可能讓你冒出靈光乍現的想法。

輕微的背景雜音

當我們處在極度安靜的環境中，這種安靜可能會觸發專注模式的大腦神經迴路，同時也就抑制了發散模式。因此，安靜的環境很適合從事需要高度專注力的工作，例如報稅或理解困難的考題。

但有時我們面對的是比較宏觀的題目，例如心肺功能、電腦網路連結或是氣象規則。

這時候，片段的話語或碗盤聲等背景雜音會很有幫助。這是因為，這些輕微雜音有助於暫時進入更大範圍的發散模式。（用技術語言來說，雜音會「打斷專注模式對發散模式的抑制作用」）。換句話說，咖啡廳這類不是百分百安靜的場所，不但可以讓你專心，它們的背景雜音也可以幫助你偶爾跳脫出來，用宏觀的角度來檢視自己正在學習的內容。

但有時候小雜音也許會變成噪音，使得你根本無法專心。年長者對噪音比較敏感，因為他們抑制發散模式的能力比較差。所以在餐廳裡比較常聽到年長者抱怨隔壁桌客人講話太大聲，害他們無法專心享受音樂。

轉念關鍵

背景雜音

背景中如果有間歇的小雜音，可以幫助我們在專注模式和發散模式兩者之間切換。

這做法在學習新概念、新方法、新觀點時特別有效果。

可以聽音樂嗎？

讀到這裡你可能想問—可以聽音樂嗎？ 學習的時候聽音樂，到底是有益或是有害呢？

答案是—不一定。如果你聽的音樂的節奏很快又很大聲，那麼絕對會干擾理解，部分是因為大腦裡處理音樂的區域和理解語言的區域有重疊。有歌詞的音樂比沒有歌詞的音樂容易讓人分心。此外，學者發現，如果你聽的是你最喜歡的曲風，便可以幫助學習，但如果你聽的是自己不喜歡的音樂，就會降低學習效率。

結論是：如果背景的聲音是音樂，你要自己運用常識判斷，去找到最能幫助你學習的音樂類型。

（本文摘自芭芭拉．歐克莉著《大腦喜歡這樣學改變：科學家教你強化學習效果的轉念技巧，幫助你自信改變人生，學習全新專長》，木馬文化提供）

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