終身學習和職涯韌性 新加坡這麼做

預防職涯初期的錯誤判斷

你二十二歲的時候,真的就能把下半輩子完全規劃好嗎? 有些人的職業生涯不順遂,有時是因為他們在太年輕的時候就選擇職業。如果是這樣,我們會想,那就等到成熟一點的年紀再來選擇職業吧。但實際上,把職業問題往後拖延卻會帶來其他問題,尤其是對於某些需要長期訓練的職業來說。

因此,新加坡非常重視職業選擇的問題,也盡早提供年輕人職業輔導,讓學生及早認識到自己夢想中的專業有哪些現實、以及它所需的技能。新加坡的做法是在學生年紀很小的時候,就替他們設計「學習之旅」,包含實習機會和技職訓練。像是「nEbO」這類的青年團體,會安排高級中學以上的學子去某些公司或業界實習。鄭德源說,這做法可以避免學生們「進入具挑戰性的產業之後才夢想破滅」,可以拉近學校和產業之間的距離,避免期望落空。

然而,不管用什麼方式在學校教育中做職業輔導,都還是需要取捨。一個十六歲的學生還太年輕,假如早早把目標鎖定一個職業上,卻對這個工作還沒有足夠的了解,到了大學畢業後很容易對先前鎖定的職場感到失望。

帶著上述這些理解,我自忖:到底是該在學生求學階段就盡可能讓他們對各種職業抱持開放態度比較好呢,還是該鼓勵他們及早選定方向呢?

為了回答這些問題,我造訪了位於下一個街口的新加坡市政廳。

綜覽全局

吳純瑜(Soon Joo Gog)博士是「新加坡未來技能計畫」(SkillsFuture Singapore)的首席研究員兼團隊負責人,也是隸屬於教育部的法定委員會(statutory board)成員。吳純瑜身材纖細,神情專注,渾身充滿活力。她時常在思考學習的意涵—不僅是從她個人的角度思考,更從政策的角度來思考如何讓學習更為活絡。她致力於在人口組成多元的新加坡激發眾人終身學習的意願。

新加坡的工作人口數總計有三百萬人,這對吳純瑜的工作團隊而言過於龐大,很難觸及其中的每一位。於是吳純瑜的團隊與企業雇主、商團與工商團體、公會和大專院校、職業訓練機構等等密切合作,共同推動以學習帶來改變。

「因應改變的能力是關鍵。」吳純瑜表示:「在未來,只有改變是唯一不變的道理—舉凡科技、經濟、社會結構、政治結構都是如此。改變的速度越來越快,所以我們必須要有因應改變的能力才能生存。」

當抱負碰上機會

「職涯發展構成了我們在世上的角色認同」,這是吳純瑜的觀察。但同時,吳純瑜也意識到光只是努力追求自己喜歡的職業還不夠。她說:「理想必須要找到合適的機會。」

在吳純瑜與許多教育訓練機構合作的事項之中,有一項是共同打造一個「職業資訊點」(career signposts),提供資訊,讓求職者有機會接觸雇主,幫助求職者從現階段身分轉到自己喜歡的職務去。為達此目標,「未來技能計畫」與「新加坡勞動力局」(Workforce Singapore Agency)合作,建置了一個職業輔導系統,使個人和企業可以從系統中取得與工作者有關的資訊、可以使用人力銀行、取得各種技能的相關資訊和課程簡介。這個訊息系統,可針對不同階段的求職者來提供相關資源,幫助尋找學習機會和可能的工作。求職者可經由政府創立的「職能培訓中心」(Employment and Employability Institute)和Caliberlink 等專案,連結到全職的就職輔導員。這些專員會提供職業輔導,針對失業、追求升遷、轉換跑道等等情況給予建議。人力資料庫(the Job Bank)的設置,則能幫助企業找到最適合的人選。

訪談繼續進行著。桌上的茶都涼了,一口也還沒喝。吳純瑜和我回憶著自己的職涯,我們兩人都是因緣際會才進入自己現在的職場—我們在思考該從事什麼工作的時候,恰巧遇到某些人,在那個報章雜誌資源有限的年代又恰巧讀到某些資訊。然而,這一切都被網際網路改變了。

吳純瑜讚嘆,現在的求職者可以取得的資訊真的太多了。如果你熱中於音樂,想知道作曲者、藝人或是高音質錄音工程師的工作內容是什麼,一點都不難。不像以前那樣難遇到所謂千載難逢的機會了—現在只要一個按鍵就可以從別人的經驗中學習。

吳純瑜估計,大約百分之八十的人可以自己完成學業,投入職場。但是在職場中碰到像是被辭退或資遣的人,通常會感到絕望—彷彿面前所有的門都關上了。吳純瑜認為,很重要的問題在於這些人的心態:「我們常覺得自己只能做自己一直以來在做的事情。可是,如果能意識到我們其實還有很多機會等著去發掘,就比較不會感到絕望或憤怒。」

吳純瑜博士的同事,黃美美,事後也提到,新加坡把職涯發展的資本和韌性看成是跳板,而不是安全網。「也許安全網有時很有幫助,但有時也會變成陷阱。我們的策略反而是像彈跳床:求職者在重新整理自己、預備自己的時候,就像是彈起之後的往下落,但是最終都有辦法靠自己的能力跳得更高。」

新加坡是個小國,所以政府致力於發展有高成長潛力的產業。醫藥研發是重點產業,另外物流、船運、資訊、傳播和科技也非常重要。其他關鍵領域還包括網路安全、軟體程式、觀光業、健康養生、社會工作和教育。

從數據上來看,在新加坡轉職很容易—畢竟新加坡的失業率僅百分之二。但這數據也可能會誤導。低薪的工作例如店員、服務生等等技術門檻很低的工作可以說換就換。但是若需要越高度的專業知識,轉職就更為麻煩。工程類的雇主非常重視相關工作經驗,這也就設下了應徵的門檻。

新加坡的做法並非只求經濟能蓬勃發展,而是要創造優質的工作機會。吳純瑜觀察到:

「好工作的條件不是只有高薪,而是要讓每個人能自主決定如何改善他的工作、有沒有機會提升技能。這是關於專業認同。」

吳純瑜非常看好新加坡的前景。她提到經濟學家約瑟夫.熊彼得(Joseph Schumpeter)的觀點,談到勞工發展體系如何促進個人從「創造性破壞」的經濟體中獲益。「我們辦公室的工作就是要改善整個體系。不是只要改革技職學校或大學而已,更是要創造、孕育出一個讓所有人都可以自立自強的技術生態。」

在這過程中,「職涯資本」是個關鍵的角色。喬治城大學電腦工程教授,卡爾.紐波特(Cal Newport),著有《人才不會被埋沒:為什麼從事喜歡的工作時,技術比熱情更重要》(So Good They Can’t Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love)一書,他認為:「職涯資本,指的是你擁有的稀有且具價值的技能,這是你在選擇工作時的籌碼。」

吳純瑜對這個概念做了進一步的詮釋:「有時你很難界定自己學習究竟是為了工作還是為了興趣,因為你不知道現在學的東西哪一天會派上用場。就像賈伯斯,他以前在書法和印刷格式的經驗—後來,美麗的字型成了蘋果電腦的大賣點。」

在吳純瑜的嬌小身型和年輕外貌下涵藏著過人的智慧。身為新加坡未來技能計畫的首席研究員和團隊負責人,吳純瑜想要建立一個教育生態環境,讓個人可以主導自己的學習。新加坡一直以來也都朝著這個方向努力。在這之中,如何讓人們意識到終身學習的重要性,這是轉變過程的重要環節。在這張照片中,吳純瑜身後是新加坡終身學習院(Lifelong Learning Institute),每一層樓負責不同領域的訓練,諸如零售、幼教、資訊、傳播和科技。新加坡在終身學習和職涯韌性的發展上挹注了龐大的資源。

職涯發展構成我們在世上的角色認同。光只是追隨自己的興趣還不夠,理想必須要找到合適的機會。—吳純瑜

也許安全網有時很有幫助,但有時也會變成陷阱。我們的策略反而是像彈跳床。—新加坡未來技能計畫經理黃美美

