紅土網球考驗著球員極限！納達爾寫下傳奇篇章

「紅土教會你如何忍受痛苦。」傳奇的西班牙教練荷西． 西格拉斯（José Higueras） 如是說。在他的職業生涯中，曾指導過吉姆．柯瑞爾（Jim Courier）、羅傑．費德勒、皮特．山普拉斯、塞爾希．布魯拉格（Sergi Bruguera）、卡洛斯．莫亞等人，提供他們如何在紅土上表現出色的建議。他也沒有言過其實。在場地上更多的來回對抽、更大的角度和更高的體能要求，紅土網球一直都在考驗著球員的極限。

這也是一項精彩的觀眾性運動。尤其是如果你喜歡看兩名身材非常健美的運動員，他們耐心地在底線進行持久戰、發出吼叫、奮力衝刺及滑過一片紅土塵雲，等待精確時刻給予致命一擊。在這方面，很少有球員能比納達爾表現得更出色。

蒙地卡羅鄉村俱樂部， 納達爾在此贏得11次冠軍。圖／堡壘文化提供

在ATP巡迴賽中，紅土賽事第一階段為2月及3 月，在南美洲的夏季開始舉行，目前有巴西、阿根廷和智利。接著焦點轉移至歐洲，這時歐洲大陸一些最好的城市裡的飯店洗衣機會加速運轉，試圖洗刷掉球員衣服上的紅土灰塵。目前在馬貝拉、卡尼亞里、蒙地卡羅、巴塞隆納、貝爾格萊德（2場）、慕尼黑、埃斯托利爾、馬德里、羅馬、日內瓦、里昂、帕爾馬和巴黎都有賽事─後者是法國網球公開賽的紅土大滿貫賽事。（在摩洛哥的馬拉喀什及德州的休士頓也有錦標賽，以及在法網之後的5場歐洲公開賽，在漢堡、博斯塔德、烏馬格、格施塔德和基茨比厄爾。）

主辦俱樂部和城市隨著世界頂尖球員的際遇和國籍而起伏，這解釋了為什麼2021年在貝爾格萊德舉辦了2場賽事（塞爾維亞公開賽和貝爾格萊德公開賽），靠著塞爾維亞最著名的諾瓦克．喬科維奇的名聲而獲利。然而，有4場紅土錦標賽是最耀眼及最熱門的，這些是所有球員都想從中脫穎而出的。

首先是4月在摩納哥舉行的蒙地卡羅大師賽（嗯，嚴格意義上說來，就在法國小鎮羅克布倫第馬丁的邊界），儘管在前一周還有一些小型錦標賽，該賽事通常被定義為賽季的開幕戰。蒙地卡羅鄉村俱樂部位在陡峭的山坡上，有著波光粼粼的地中海美景，映襯著美好的網球賽事。如果你厭倦了觀看球員的比賽，你隨時可以將注意力轉移到穿著奢華名牌服飾在俱樂部周遭徘徊的當地人身上，有時甚至還有遊艇停泊在港口。摩納哥被描繪為「有錢人及有遊艇」之地，而納達爾在那裡贏得了11次冠軍，比任何其他球員都多。

接下來是5月在該國首都舉行的馬德里公開賽（Madrid Open）和羅馬大師賽（Rome Masters）。前者在位於聖費爾明（San Fermin）區域的曼薩納雷斯（Manzanares Park）線性公園內的魔術盒球場（La Caja Magica）舉行。納達爾在這裡取得了5次勝利，再次，超越任何其他球員。

羅馬大師賽的舉辦地義大利廣場（Foro Italico），可能是整個歐洲大陸最獨特的場地了，擁有墨索里尼時期的經典義大利法西斯建築，設有圓形劇場座椅和氣勢磅礡的古典雕像，讓人回想起古羅馬，為比賽注入真正的羅馬精神。納達爾在這裡贏得了破紀錄的10次冠軍，再次超越歷史上任何其他球員。

但實際上，蒙地卡羅、馬德里和羅馬都只是主要比賽的排練，在5月底，世界頂尖球員都將前往巴黎參加紅土賽季最終賽事，羅蘭加洛斯（也稱為法國網球公開賽）。就規模及壯觀程度而言，法國的大滿貫賽事是不容錯過的。經過近期的翻修，坐落在法國首都西郊第16區的羅蘭加洛斯球場，佔地12.5公頃，設有3座體育場：菲利普沙特里耶（Court Philippe Chatrier）中央球場（可容納1萬5千人）、蘇珊蘭格倫（Court Suzanne Lenglen） 球場（可容納1萬人） 和西蒙娜馬蒂厄（Court Simonne Mathieu）球場（可容納5千人），以及另外15個外部球場。

羅蘭加洛斯球場以紀念第一次世界大戰中一位著名戰鬥機飛行員而命名，他的朋友建蓋了最初的體育場，在近幾年中歷經了實質性的現代化。最新增加的設施是在蘇珊蘭格倫球場上建造可折疊式伸縮屋頂，將會在2024年奧運網球錦標賽之前完成。

羅蘭加洛斯球場有著足以跟大型道路建設相媲美的工程實力。深層礫石、水泥熟料和碎白石灰岩延伸到地底深處，上面覆蓋著幾亳米厚的磚塊粉末，使球場呈現出獨特的赭色。

「在這項運動所有的比賽場地中，紅土是最要求體力也最需要精湛技術的，」羅蘭加洛斯官方網站上如此宣稱。「毫無疑問，這樣的組成解釋了為什麼在紅土之王納達爾出現之前，對於所有球員來說，長久以來，法網一直是最艱難的賽事。」

而納達爾的統治確實是長期的。他在這裡高高舉起男子單打火槍手獎盃（the Coupe des Mousquetaires），已經創下了14次紀錄，第一次是在2005年，而最近一次是在2022年。沒有人能逼近這個紀錄，任何人都不太可能做得到。事實上，最接近的是一名法國人馬克思．德屈吉（Max Decugis），他擁有8個冠軍頭銜，但他是在第一次世界大戰之前參加比賽的，那時這項賽事稱為法國錦標賽，而且只有法國網球俱樂部的成員才有資格參加。除了德屈吉之外，其次的冠軍選手是瑞典的比昂．博格，他在1970年代及1980年代初期獲得了6次單打冠軍。

朱利安．皮切內（Julien Pichené）和克里斯托夫．梭羅（Christophe Thoreau）是一本法網百科全書《羅蘭加洛斯文化圖鑑辭典》（Dicoculture Illustré de Roland Garros）的作者，以下是他們對於納達爾在那裡所掌握統治地位的看法：「事實上，這位非常努力的人，既是完美主義者，也是個永不滿足的球員，似乎就是個絕對、全面的冠軍。在他身上融合了法網前冠軍們的所有卓越特質：比昂．博格的穩定，伊凡．藍道的精確，馬茨．韋蘭德（Mats Wilander）的耐心，吉列爾莫．維拉斯的左撇子，塞爾希．布魯拉格的彈跳上旋球和吉姆．柯瑞爾的力量。此外，他的兩條腿上似乎都有一個托馬斯．穆斯特（Thomas Muster）。」

儘管誇張，但這是個毫不誇大的讚美。單單看納達爾在法網的比賽紀錄，他總共參加了115場比賽，只輸過3場。這真的是一項非凡的成就。

法國網球公開賽可能不是4大滿貫賽中最著名的─這當然是專屬於溫布頓的榮譽。也不是最令人興奮的─就純粹的腎上腺素而言，在紐約高聲及喧鬧的美國公開賽毫無疑問地大勝。但法國網球公開賽擁有其他3項賽事所沒有的某種風格及氣勢。畢竟，這裡是巴黎。

當全世界最優秀的巨星降臨至法國首都，春天的空氣中總有著一份獨特的高盧風情。全球疫情大流行不可免地在一定程度上削弱了這場盛事，但在正常年度裡，這個體育場就像是封裝在一個網球俱樂部裡的巴黎。在寬闊長型的羅蘭加洛斯體育場內，綠樹成蔭的長廊如網絡般延伸至整個建築，串連起各個球場和溫室花園。這裡是法國，所提供的食物遠比其他大滿貫要好得多，當然，酒也是。而觀眾的穿著往往也更加優雅。

然而，在紅土，一旦比賽開始，所有的優雅很快就被丟棄了。在所有場地中，紅土網球對體能的要求最高。之所以如此高要求的原因是連續來回的長度，不會有你在快速球場上看到的那種短而猛烈的肆虐。在紅土上，見證持續15次的來回對抽才能得下一分是很正常的（有時甚至更長），在這期間，場上的鬥士必須逐步、策略性地移動到一個他們可以打出致勝球的位置。「在紅土比賽就像在下棋，」這是荷西．西格拉斯另一個定論，「你有更多的時間來發揮創造力，也有更多的選擇決定要打出什麼球。」

磨成粉末後的紅土球場最表層，會讓球在落地後產生更多的摩擦力，比在草地或硬地球場上停留更長時間，並稍微減緩球的速度。因為紅土比硬地更軟，會吸收更多球的力道。根據一項調查，網球在紅土上彈跳後僅能保留59%的速度，而在丙烯酸塗料的硬地球場上為60%，在草地上為70%。如果紅土上有濕氣（在歐洲較北邊的城市通常會有這種情況），球會變得更慢。額外的摩擦力也意味著用強勁上旋擊中的球在反彈後會彈跳得更高，通常會彈跳到對手的頭上方。納達爾在他的底線擊球這方面特別有效果。

2019年，納達爾在法網菲利普．沙特里耶中央球場迎戰羅傑．費德勒。圖／堡壘文化提供

（本文摘自多明尼克‧布利斯著《紅土之王：拉法‧納達爾》，堡壘文化提供）

延伸閱讀

費德勒傳奇》2019溫網決賽 職業生涯重要轉折

每天練習罰球一百次 就能達到90%命中率

糖與古柯鹼哪個讓人更快樂？讓我們一窺大腦中樞運作的秘密