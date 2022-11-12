沒有黑心理專 哪來黑心商品！

本書一開始曾經提到香港電影《奪命金》，劇中何韻詩飾演的理專， 明知道老婦人KYC 的風險屬性評估是保守型，根本不適合購買風險屬性積極型的商品。然而理專何韻詩為了自己達成業績，卻用不當話術誘導中年婦人購買超過自己風險承受能力的商品⋯⋯。

通常，銀行行員對客戶進行徵信、授信、對保作業和銷售商品時， 因為需要填寫或用印的文件繁多，行員基於對客戶的服務，往往會主動幫客戶填寫或用印；客戶也因為對銀行行員充分信任，所以任由行員擺佈， 配合行員作一些所謂的例行公事。而這些所謂的例行公事，若行員能夠本於專業和職業道德，確實協助客戶執行相關內容填寫，客戶會有一種備受尊重的感覺，銀行對客戶的這些服務倒也無可厚非。但是若行員利用客戶的信任，為了達到特定目的，違反銀行應公平及誠實待客原則，趁機在這些文件上填寫不實內容，這不僅是不道德，更是一種違法行為，應該被嚴厲譴責。

業餘vs. 專業，傻傻分不清？

台灣法令規定客戶購買金融商品前，銀行需要先認定客戶是屬於「金融消費者」還是「投資人」，是「一般客戶」還是「專業客戶」？作為適合購買商品的判斷基準和適用的法令。這種判斷的標準非常「簡單、奇特」，真是打破我們這種平凡人的思維邏輯，我到現在還是無法理解，這樣的判斷標準倒底是誰想出來的，怎麼都沒人抗議？

並不是我愛斤斤計較，是因為金融商品客戶「身分和資格」認定不同就會適用不同的法令，被保護的範圍和周延程度也會不一樣，購買的商品也會有不同限制，各位讀者可要好好瞭解，不要再被RM 或理專給騙了！

要不是2015 年有機會接觸到銀行銷售商品造成嚴重爭議事件，我真的無法想像，法律上對於金融商品認定「專業」的標準，是用「客戶資產」來衡量的！原來在台灣有錢不僅可以任性，有錢就能成為專業人士，這真是讓人大開眼界！這個問題，我們來看看《金融消費者保護法》是如何規定的。

講到《金融消費者保護法》，一般簡稱《金保法》或《金消法》， 需要先瞭解這部法令的由來。《金保法》是源於2008 年發生連動債消費爭議，當時還沒有這部《金保法》，所以法官適用法律時產生疑慮，對當時購買連動債的客戶，是不是屬於消費者保護法規範的「消費者」？在法界有不同見解，為此吵翻了天。而為了解決法界不同見解的爭議，金管會於2011 年訂定《金融消費者保護法》來作為規範金融商品消費者保護的專法，藉以區別於一般商品消費者適用的《消費者保護法》。

投資人可別高興得太早，千萬不要以為有了《金保法》，在台灣投資理財就可以獲得完善保障。雖然2011 年開始實施《金保法》，但是對於2011 年以後向銀行購買TRF 商品而發生爭議的客戶，卻沒有一個人可以適用金保法，當然就不可能獲得《金保法》的保護。

讓我來揭露為什麼吧！

立法諸公訂定《金保法》時，為銀行開了一扇好大的後門。所謂「道高一尺，魔高一丈」，《金保法》有這麼一個大漏洞，銀行絕對懂得如何規避。相對的，誤入銀行陷阱的客戶，就只能看得到，用不到。

2015 年當時適用的《金保法》第4 條Ⅰ項規定：「本法所稱金融消費者，指接受金融服務業提供金融商品或服務者。但不包括下列對象：一、專業投資機構。二、符合一定財力或專業能力之自然人或法人」。同條第Ⅱ項規定：「前項專業投資機構之範圍及一定財力或專業能力之條件，由主管機關定之」。主管機關金管根據這一項授權，於2011 年12 月12 日訂定「符合最近一期之會計報告總資產超過新台幣5,000 萬元條件者」， 就算符合一定財力或專業能力法人之定義1。簡單的說：「資產超過新台幣5,000 萬的法人，就不適用《金保法》規定。」金管會這項定義，讓銀行找到漏洞可鑽，這就是2015 年銀行與客戶發生爭議的主因之一。

接下來讓我細訴幾則真實故事，讀者就能明白，原來銀行是這樣教RM 玩弄法令，規避《金保法》的！

騙局1 RM 動動手指，客戶成了紙上富翁

一般中小企業公司成立的資金都不會太大，幾百萬有之，上千萬已可算是小有規模了。有些中小企業主努力打拚賺到的錢，資產多是累積在老闆個人名下，不會以公司名義購置資產，所以這種中小企業，名下資產一般不會超過新台幣5,000 萬元。即使有之，在2013 年9 月14 日之前， 中央銀行還沒有開放外匯指定銀行（Domestic Banking Unit；DBU）可以辦理人民幣組合式商品，就算國內中小企業名下資產超過新台幣5,000 萬元，銀行也不能對其招攬購買人民幣組合式商品。所以就算中央銀行尚未開放指定外匯銀行可以辦理，但只要有暴利可圖，銀行怎麼可能不想辦法賺到手呢？因此無論資產有無超過新台幣5,000 萬元的國內公司，依法都不具備承作人民幣組合式商品資格，但這一切都難不倒銀行⋯⋯。

所謂「上有政策，下有對策」，神通廣大的RM 自然都有辦法克服， 讓理專接手勸誘客戶投資人民幣組合式商品，大賺其財2。我們就來見識一下，銀行RM「無中生有」的「手法」吧！

騙局2 活化資產？ RM 的連篇鬼話勿輕信

「蘇董，您銀行有那麼多錢放在定存，只賺取那一點的利息，根本沒有辦法抵抗通膨，最近人民幣升值很快，不如買人民幣賺匯差『活化資產』，這樣比賺利息還快……」銀行RM 向蘇董這麼分析。F 銀行RM 每次來拜訪蘇瑞哲董事長就會如此「殷勤叮嚀」。久而久之，蘇董姑且換了「一些」為數不少的人民幣，沒想到新台幣換人民幣「活化資產」的動作， 最後竟因此為蘇董的財產埋下禍根。

就在蘇董聽信RM 建議，手上有了為數不少的人民幣之後，2014 年8 月某日，F 銀行RM 帶著交易室理專來到蘇董公司拜訪。理專拿出金融專業本事，在瞭解蘇董資產配置後，便熱心認真地分析：「蘇董，您手上有人民幣部位，可能要考慮匯率避險的需求。」此時，蘇董內心操著低沉、有磁性的台灣國語OS：「蝦毀！你們RM 跟我說要『活化資產』，不要只會死死的定存，所以要我買人民幣賺匯差，現在你又說因為我手上有人民幣需要匯率避險。我不是一隻牛被你們銀行剝兩層皮，讓你們賺兩次， 真是『莊孝維』（裝肖ㄟ）！」

雖然，蘇董內心OS 非常不以為然，但理專也不是省油的燈。「蘇董，最近人民幣匯率一直升值，有一個專門為人民幣避險需求的商品非常搶手，而且不用本錢，只要向銀行申請風險額度，就可以在這個額度範圍內操作，這個時機入市，不用幾期就能很快獲利了結，賺錢的機會很大喔……」（理專講的口沫橫飛），必然的，蘇董又被說動了。

最終，蘇董願意購買人民幣組合商品，但蘇董擔任負責人的國內公司總資產並沒有超過新台幣5,000 萬元，依法不屬於專業法人，不可以投資購買這項人民幣商品（其實，是因為當時中央銀行外匯局尚未開放DBU 『外匯指定銀行』可以辦理人民幣TRF）。

為此，RM 又誘導蘇董：「可以用OBU 公司帳戶進行投資， 因為OBU 公司財務報表可以自己編製，不需要會計師簽證，更不受國內法令重重限制。」於是，介紹蘇董透過漢邦顧問公司來申請境外公司（COSMO）並設立完成，RM 隨即幫蘇董境外公司COSMO，編製總資產超過新台幣5,000 萬元的財務報表4，並在F 銀行開設OBU 帳戶。

RM 目的與績效終於達成，F 銀行形式上取得銷售人民幣組合式商品給COSMO 資格。RM 無中生有的這項成就，卻造成蘇董和蘇太太終生難以平復的傷害（包括財務上重大虧損和心理上傷害）。

騙局3 境外公司~ 銀行提款機

白手起家的吳敏敏，擁有一家經營機械零件的國內公司，最早和吳敏敏接觸的銀行，為使吳敏敏易於進行各種金融商品投資，就已誘導吳敏敏申辦境外公司設立OBU 帳戶。其後，多家民營銀行有如禿鷹一般，嗅到吳敏敏境外公司OBU 帳戶的氣味，紛紛來找吳敏敏，企圖遊說她同意以境外公司名義購買金融商品。

那段期間，吳敏敏確實和不少銀行有相當多的衍生性金融商品交易， 其中有賺有賠，但輸贏不大，大部分時間都是賺多賠少，因此和銀行互動倒也相安無事。直到Ta 銀行銷售吳敏敏一筆日幣交易的商品，讓吳敏敏一下慘賠新台幣上千萬元，這讓吳敏敏頓時不知所措。

Ca 銀行RM 得到吳敏敏因投資日圓商品慘賠的消息，就跑來吳敏敏公司大力鼓吹，吹噓有一種「人民幣組合式商品」（也就是人民幣TRF），獲利機會大又快，一開始交易就可以先拿一筆權利金，多少可以貼補日幣交易損失。但是，吳敏敏境外公司信用風險額度使用已經滿額， 無法再使用額度交易。

正當吳敏敏為此焦慮不已時，Ca 銀行RM 提出一個解方：「吳姐， 妳可以考慮用先生的身分另外再申請一家境外公司……」這樣就可以另外申請信用風險額度，也就可以交易現在最夯的人民幣TRF 商品了。

RM 的這段話讓吳敏敏陷入沉思與長考，日幣那筆交易虧損她先生還不知道，現在又要用他先生名義申請境外公司開設OBU 帳戶來交易人民幣商品，被先生發現不知道會有什麼後果。而經過一段時間天人交戰，吳敏敏最終還是接受Ca 銀行RM 的建議，用她先生名義另外申辦新的境外公司，同樣的，RM 也幫忙編製資產超過新台幣五千萬元的財務報表，設立OBU 帳戶並申請Ca 銀行核給風險額度。

吳敏敏就以此新的OBU 帳戶，與Ca 銀行承作多筆人民幣TRF，以為真的可以把日幣交易虧損的上千萬元賺回來，卻不知人民幣TRF 這項商品背後隱藏的巨大風險，銀行正虎視眈眈地伺機侵吞吳敏敏的身家。

（本文摘自周冠中著《銀行理專不能說的秘密》，時報出版提供）

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