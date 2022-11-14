送伴侶去購物 能改善你的共同基金操作績效？

無論如何，不要讓你的伴侶看這一章，否則除非你照我的建議做，她（或他）將對你心懷怨恨。因為她將知道，你的共同基金投資績效未達應有水準，又或者她將要求你給錢讓她去盡情購物。聽起來很怪誕嗎？不，我說的都是有根據的。

有些人認為我反對共同基金。不，完全不是這樣！大家都知道，共同基金是小投資人分散投資、獲得專業基金管理或被動混合型投資服務的有效管道。但對大戶來說，共同基金效能不足、費用高昂。你越是富有，共同基金的效能相對越是不足—大戶有一百萬種更好的投資方式。但如果你資金有限，分散投資的好處很可能足以抵銷共同基金的所有缺點。此外，許多共同基金績效良好。

而且，你也知道要密切注意這些基金的費用—費用越高，對投資報酬的損害越嚴重。不過，這也是許多投資人觀念出錯的地方。我聽過許多投資人表示，他們購買的免銷售費基金（no-load fund）非常好。免銷售費代表便宜！或許是吧，但有時「便宜」的背後是高昂的代價。就基金而言，免銷售費已證實會令許多投資人犯錯。有時候，付一點費用其實是好事。

所有共同基金都會有費用，免銷售費基金也不例外。銷售費（load）是指基金的銷售費用或佣金，用於支付賣基金給你的人。有些基金收取很高的申購手續費—5％或更高！有些則收取所謂的平攤手續費（level load），例如每年1％左右。有些基金也收取相當高的贖回手續費。是的，的確有些基金是不收取銷售費的，但它們還是得持續承擔基金管理與行銷成本。不過如果你購買免銷售費基金，的確不必支付銷售佣金。是真的。

「便宜」有時是相對的

誠然你不必支付銷售費，但「便宜」有時是相對的。出人意表的是，沒有證據顯示購買免銷售費基金的投資人能獲得更高報酬，但有證據顯示，免銷售費促使投資人做出不當行為，損害他們的基金投資績效。我並不是要建議你只購買收取銷售費的基金，完全避開免銷售費基金。我只是想指出，免銷售費基金有一個很少人了解的問題，而這問題不難解決。

什麼問題呢？免銷售費意味著投資人可能更頻繁地買賣共同基金—這就是所謂的「轉換標的」（switching）。轉換標的通常無法提升績效（請重溫迷思17），反而常常適得其反。除非你是預測市場走勢的高手，否則頻頻轉換標的通常會損害你的投資績效—這種高手很少，如果你是，你應該不會在看這本書（而且，如果你能準確預測市場走勢，你很可能不會投資共同基金）。

上一章我們講到，因為某些因素，被動型投資比人們普遍想像的難得多，而且這些因素損害投資人的長期績效。事實上，同樣的因素令許多免銷售費基金的投資人盲目追逐熱門基金，且往往就在它們由熱轉冷之前買進；又或者是被市場波動嚇倒，在最差的時機（也就是相對低位）賣出（見迷思7）。他們想：「嗯，至少我沒把錢賠在手續費上！」很好！但如果他們按兵不動能獲得更好績效的話，免手續費就實在安慰不了人。對一些投資人來說，手續費衍生的心理障礙，可幫助他們建立必要的投資紀律（一種行為規範）。

迷思17提到，投資人平均持有一檔股票共同基金僅3.2 年—這是平均值，許多人持有的時間遠比這短。而且，這平均數包含收取及不收取銷售費的基金。歷史數據顯示，投資人持有收銷售費基金的時間，平均長於免銷售費基金，這推高了整體平均數。基金收取手續費，至少促使投資人持有更長時間—光是這一點，就能改善你的整體績效。

我這麼說有何根據？財務學教授特倫斯．奧丁（Terrance Odean）和布萊德．巴伯（Brad Barber）做過一項著名的傑出研究，分析性別對投資績效的影響。結果顯示，女性的長期投資績效明顯優於男性。為什麼？因為男性較容易因過度自信而吃虧（我這麼說並非性別歧視。過度自信是很糟糕的認知錯誤，而雖然男女均有這問題，男性顯然更常因此受苦）。兩位教授的研究因此顯示，男性更頻繁地調整投資組合，交易量比女性多67%！女性較少調整投資組合，整體績效遠優於男性：年均報酬率比男性高1.4個百分點。如果你了解複利的力量，就知道這是很大的差距。某種意義上，手續費是你為增強投資紀律付出的代價，是你面對市場波動的護身符，其長期效益可能遠遠超過免手續費。如果你能持有一檔基金3年以上，基金績效很可能足以完全彌補5%的銷售費。

再說一遍，我並不是要鼓勵大家購買收手續費或免手續費的基金。不過，我的確想建議投資共同基金的投資人做一件事，這是你自我加強投資紀律的一種另類方法：購買免手續費基金，同時跟你的伴侶立約：每一次你賣出共同基金， 必須將其價值的5%存進伴侶的「逍遙帳戶」中。她（或他） 可以隨興花這些錢，例如做spa、打高爾夫球、買珠寶、跑車或一雙要價數萬的鞋子，又或者是拿來投資，好讓自己將來有更多錢可用。做什麼都行，反正這些錢是她的而不是你的。這種懲罰性支出是為了給你一個教訓：追逐投資潮流， 是會產生實質後果的。在市場波動時恐慌拋售，同樣可能付出慘痛代價。兩者均可能重創你未來的投資報酬。

如果你能購買免手續費基金，然後長期按兵不動（前提是該檔基金適合你，而且管理有方），那就這麼做吧！但多數投資人可借助外力加強投資紀律。替盡情購物的伴侶埋單，或許正能助你明白：免手續費基金有時並不便宜。

（本文摘自肯恩．費雪、菈菈．霍夫曼斯著《華爾街傳奇基金經理人肯恩．費雪，教你破除50個投資迷思》，今周刊提供）

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