能用錢解決的 就不要欠人情！什麼是「熟人成本」？

小林交了一個女朋友，兩個人也到了談婚論嫁的地步，於是小林就買了房，並且準備在結婚前把新房裝修好。可是找誰裝修呢？他突然想到了自己的舅舅。舅舅是做裝修的，做了十幾年，小林覺得找自己舅舅來裝修肯定能省點錢，他也會更用心一點。可是沒想到，這個決定反而讓他後悔不已。

事情是這樣的。對於新房的裝修，小林和女友有很多自己的想法，可是每次跟舅舅說的時候，舅舅總是會給一堆建議。他們想反駁，又拉不下臉，只能不情願地聽從舅舅的建議。在裝修過程中，兩人有不滿意的地方，也不好意思指出來。

經過前前後後兩個多月的時間，新房終於裝修好了。可是當結算費用的時候，小林有點傻眼了，費用不僅沒有比預想的低，反而貴了不少。可是對方是自己的舅舅，自己又沒辦法砍價或者問責。最終的結果就是，小林和女友花了更多的錢，卻裝修了一個自己並不喜歡的風格，最後還要感謝舅舅的用心付出。

這種事，你有沒有遇到過？其實原本花一點錢就可以解決的問題，他們卻偏偏要用人情，習慣找朋友或熟人來幫忙，在金錢上能省則省。在他們看來，這樣做無疑是最有利的方式，但結果往往不盡如人意。有這種行為風格的人，還是對關係的本質理解得不夠透徹。

真正活得通透的人，他們都善於用市場的方式解決問題。簡單說，就是能花點錢解決的事，從不隨便動用關係。用市場的方式解決問題，最簡單。因為市場規則的核心是交易，而不是感情。在你來我往中，需要的是價值交換，不會摻雜任何感情成分。從做事的角度來看，它是良性的，是結果導向的，因而風險更低。

關係的本質是價值交換。請人做事，實質上是一種價值交易，別人為你做事，你為別人的價值付酬勞，以實現這次交易的成立。如果別人為你做了事，你沒有支付報酬，那麼就需要用其他方式來換取對方的價值，以實現交易的平衡。

所以用人情辦事的人，很多時候只是在表面上占到了便宜。如果你用人情來換取對方的付出，那麼這份人情不還，關係就會失衡；這份人情要還，卻沒有明確的價值衡量標準，這就麻煩了。而且很多時候，當你用人情去撬動對方的資源時，或許你最終需要付出的更多。就像小林原本以為找自己舅舅來裝修新房，是一件相對有利的事，不僅品質能夠得到保障，而且還可能比市場價更便宜。但事與願違，他不僅花費了更多的錢，對結果也不滿意，過程中也礙於對方長輩的身分無法暢所欲言，自己苦惱不已。

儘管小林覺得苦不堪言，但從舅舅的角度出發，他會覺得自己在這件事上是出力幫助了小林，對小林是施予了人情的。那麼當自己需要小林幫忙時，小林應該竭盡所能地幫自己。而如果小林有難言之隱，想推辭，兩個人之間的關係就會受到影響。

所以，用人情來做事，不僅不划算，還欠了人情。對於小林來說，如果他當初直接花錢請一個專業裝修團隊，通過市場行情去解決裝修問題，反而簡單。裝修師傅拿錢幹活，小林出錢雇用對方，不管過程中出現怎樣的問題，都可以直接提出並解決。在純粹的交易關係下，人與人之間的交換才是絕對自由的。沒有了感情因素的牽絆，事情的結果反而更容易得到保障。

一個成年人真正的成熟，首先體現在他習慣用市場思維解決問題。在馮侖的書《扛住就是本事》中，他講到了一個概念：熟人成本。很多時候我們覺得動用身邊的熟人來幫忙是最有利的，但是事實的真相並非如此。馮侖認為，在市場經濟下，用熟人辦事實際上並不總是省錢，往往還更費錢。這就是熟人成本。

（本文摘自王心傲著《不是搞不定人，是搞不懂人性：掌握人類行為的底層邏輯，到哪都吃得開！》，時報出版提供）

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