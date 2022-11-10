量子電腦：科技巨頭研發競速 誰將拔得頭籌？

一個世紀以後，專家將以現代人完全想像不到的系統組成量子電腦。—西班牙物理學家拉托雷，摘錄自《量子》

量子力學（quantum mechanics）¹的應用將徹底改變電腦科技，其處理和解決問題的速度比當今任何電腦設備都要快上百萬倍。量子力學讓物質（例如原子）可以同時以兩種狀態存在。傳統電腦運算使用的是二進位語言，其最小的計算單位是位元（bit），狀態為0 或1；但量子運算不再使用位元，而是量子位元（qubit; quantum bit），單一量子位元可以是0 或1，或是任何比例的0 與1組合（例如1/3的1疊加2/3的0），且不同量子位元還可以同步運算。

日常生活中許多物品都運用到量子力學，例如：手機和電腦裡的晶片、雷射²、核磁共振（藉由電子正子對滅〔electron-positron annihilation〕來判讀人體內的情況）、斷層掃描、LED燈、利用量子／原子鐘來運作的GPS等。

不過，現在的量子技術僅具雛形，未來想必還會帶來許多驚奇。著名的次原子粒子與量子力學專家拉托雷曾說，量子電腦將是近代科技的一大躍進，其速度和功率強大到足以在地緣政治、政治與經濟層面造成極大的效應。在量子電腦具備的諸多特性中，破解網路傳輸之加密訊息的能力尤其引人矚目，不論用什麼方法加密，量子電腦都有辦法透過演算法破解。

這位任職於新加坡量子科技中心的研究員還說道，未來量子力學的應用將無遠弗屆，舉凡新藥物研發、測量系統（陀螺儀、重力測量、加速規等）精準度的提升、複雜的數學演算、進階的物理學與化學，皆包含在內。此外，在應用上也將引發量子網路安全的議題，必須探尋確保加密通訊不會被量子電腦破解的方法。

然而，這樣的發展也存在弊端。首先，在量子科技和人工智慧結合後，就業機會很有可能會因此減少。另外，藉助新式電腦，政府對社會的監控將變得更加嚴密。拉托雷也毫不猶豫地說：「致力於發展新一代量子科技的人，可能不會遵守民主的法律和道德的規範。」另一方面，已開發和未開發社會之間的差異亦可能加劇，因為只有大國才具備足夠的技術研發量子電腦。目前，像谷歌、微軟與IBM³等科技龍頭都爭相在這個領域當開路先鋒。

考量到量子電腦可能帶來的地緣政治、軍事和情報優勢，拉托雷認為：「最大的問題不在於『何時』獲得量子電腦，而是『誰』將獲得量子電腦。」

也就是說，各國之間又會像過去歷史上一場又一場的軍備競賽一般展開較量。

如果再加上量子電腦如何造福人類等問題，那麼無庸置疑，量子力學將為人類充滿不確定的未來世界，以及幾乎無法預測的科技革命，畫上更多的問號。

注釋：

¹馬克斯．普朗克（Max Planck）於1900年提出第一個純量子方程式，他因發現量子能量於1918年獲頒諾貝爾物理學獎，而普朗克常數（Planck constant）即是量子現象依存的基本常數。隨後，量子力學的理論在1926年公式化，並由馮紐曼（John von Neumann）於1932年進一步完善。1984年，班奈特（CharlesBennett）與布拉薩（Gilles Brassard）設計出第一個量子安全協定，為了紀念他們，該協定被稱為「BB84」量子金鑰分配協定（quantum key distribution protocol, QKDP）。

²雷射（laser）是英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation（「通過受激輻射產生的光放大」之意）的縮寫。雷射是利用量子學效應，即誘導或受激輻射，在空間和時間上產生同調（coherent）光束。正如拉托雷所說，它是一束在粒子間保持量子同調性的粒子（光子）。至今受到廣泛應用，例如光纖等。

³編注：IBM已於2021年發表127量子位元的Eagle處理器，預計於2022年下半年與2023年分別推出433、1,121量子位元的處理器，並在2025年推出超過4,000量子位元的運算系統。

（本文摘自佩德羅．巴尼奧斯著《國家力量決勝點：歐盟情報專家Pedro Baños透視全球，地緣政治必備生存指南》，野人文化提供）

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