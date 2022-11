以投資之名行剽竊之實 當今最猖獗的經濟間諜

經濟間諜是最常見的間諜,任務目的主要是取得足以造成敵人損失(無論是企業還是國家)的資訊,以獲取經濟利益。除了把總體經濟(macroeconomics,整個國家的經濟活動)和個體經濟(microeconomics,家庭或企業的經濟活動)的間諜活動區分開來之外,同樣也必須區分隸屬同一國家的企業之間的間諜活動,以及隸屬不同國家的企業之間的間諜活動;當然,也得區分由外國祕密機構探員執行的間諜活動。在國與國之間,此類間諜活動可以說是欺敵戰術的一部分,因為某些行動可能會對國家造成巨大損害,如果政府沒有採取明確的預防及補救措施,甚至可能摧毀整個社會金融體系。

經濟間諜其實是項古老的活動。自古以來,人們就致力於尋找奢侈品或利潤豐厚商品的生產祕密。間諜活動的目標可能是生產掛毯、陶瓷、瓷器或玻璃製品,也可能是建造金字塔、引水道或大教堂,甚至是改進農業生產的方式,例如葡萄酒、油或是食物的保存。

生產與金融過程中的每一個步驟(規畫、設計、生產、市場、銷售等)以及所需的一切(原料、能源和科技)都可能引發間諜活動,尤其是科技產業,因為在許多情況下,間諜活動關係到產品能否具備適當的市場滲透率(market penetra-tion rate)¹。顯然,在當今快速發展的世界裡,產品汰換的速度愈來愈快,特別是與高科技有關的產品(如手機、電腦或汽車),企業必須率先向消費者提供最新的產品。許多企業因而在愈來愈需要搶占市場,且急需看到初步成果的情況下,踏上了刺探對手之路。

基於上述原因,商場上的間諜案件層出不窮,數量直線飆升。然而,據估計,那些浮上檯面的案件只是冰山一角。絕大多數的公司、工廠、金融機構或任何類型的企業,都不會公開表示自己是間諜活動的受害者。很顯然,承認資安漏洞將會傷害這些企業的名聲,所帶來的經濟損失甚至大過間諜活動本身。

即使是國家受害,除非該案件在媒體上引發一定程度的迴響,或者出於任何原因引起公眾的興趣,否則政府當局更傾向把那些骯髒事留在情報機構的地下室,在暗地裡用特定的方式來處理問題。再加上,許多管理人員與雇員不認為有必要對間諜活動施以有效的威嚇或採取預防措施,導致經濟間諜繼續恣意妄為,因為他們知道一旦東窗事發,只要運氣沒那麼差,他們就幾乎可以全身而退。據估計,有八成的經濟間諜被發現後,政府會以最低調的方式達成「友好」協議。

偷了美國三十年的中國經濟間諜

雖然經濟間諜活動的案例眾多,但不見得總是為人所知。令人驚訝的是,經濟間諜活動也發生在友好國家與軍事同盟之間,甚至是歐盟與北大西洋公約組織的成員國之中。因為檯面上的良好關係,盟國間往往無法避免殘酷的經濟競爭。

1993年,當時的美國中情局局長蓋茨(Robert Gates,後又擔任美國國防部部長)指控法國在工業和商業領域對美國進行間諜活動。兩年後,法國驅逐了五名中情局探員,罪名是從事商業、科學以及政治方面的間諜活動,間諜活動的重點包括視聽和通訊產業。該年,面對兩國之間日益激烈的商業對抗,法國反情報機構開始將中情局視為主要對手。根據維基解密(WikiLeaks),早在2009年,美國駐柏林大使館就認為法國是對盟友(尤其是德國)進行最多科技間諜活動的國家。

2010年,一名美籍華裔公民在美國被判處十五年徒刑,因為他替北京政府蒐集波音公司的機密情資。該名間諜很可能三十年來一直向北京政府傳送有關太空梭、火箭、直升機和戰鬥機的情資。同年,時任德國內政部長的德梅齊埃(Thomas de Maizière)表示,政府預計在不久的將來,經濟間諜活動將會成為組織犯罪的重心,而這也是德國聯邦保護憲法辦公室(Federal Office for the Protection of the Constitution)最關心的議題之一。德梅齊埃同時指出,某些國家在經濟、科學和研究領域積極從事間諜活動,像是俄羅斯和中國。

2011年初,法國雷諾(Renault)汽車集團指控其三名管理人員向中國汽車產業出售公司的電動車開發資訊,特別是電池的設計。儘管最後雷諾表示是他們搞錯了,並且撤銷對三名員工的工業間諜指控,但此案依然顯得疑雲重重。

同年10月,一名美籍華裔科學家坦承竊取商業機密長達四年,出售給中國和德國。2012 年10月初,美國眾議院情報委員會(House Permanent Select Committee on Intelligence)主席羅傑斯(Mike Rogers)公開指控中國以無恥的方式竊取商業機密及智慧財產權。

以投資之名,行剽竊之實

在經濟領域中,工業間諜經常以非法方式取得新產品的規畫、研究和製造等資訊。受害最嚴重的部門通常是高科技、高價值或產品生命週期(product life cycle, PLC)非常短的產業,如製藥、汽車、生物技術、通訊、電腦等。

2018 年4月,有消息指出²,德國國家情報局負責人警告,中國直接投資德國及歐盟企業會產生安全疑慮。該局發現來自亞洲國家的網路間諜攻擊,與中國公司收購德國科技公司之間呈反向關係。換句話說,雖然間諜活動正逐漸被法律手段取代,但仍是獲取機密資訊的一種管道。

中國透過美的集團收購德國機器人巨頭庫卡(Kuka)的大部分股份,就是絕佳的案例。在這之後,德國政府在情報部門(以及美國情報機構)的壓力下,撤回了福建宏芯投資基金收購德國半導體公司愛思強(Aixtron)的授權,因為擔心北京政府會利用愛思強的產品發展核子計畫,而後來中國公司併購德國照明公司歐司朗(Osram)失敗也是出於同樣的原因。不過,德國之所以能這麼做,是因為德國的法律允許柏林當局限制可能會影響國家安全的行動。

注釋:

¹ 編注: 用以評估市場潛力的指標,可以一種產品或服務的現存需求量在潛在需求量中的占比表示。

(本文摘自佩德羅.巴尼奧斯著《國家力量決勝點:歐盟情報專家Pedro Baños透視全球,地緣政治必備生存指南》,野人文化提供)

