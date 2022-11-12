待辦事項多到爆炸？運用「時間罐」排出優先順序

時間就是你人生的貨幣，是你唯一擁有的貨幣，只有你可以決定該如何運用。小心別讓他人代你花掉。

──卡爾．桑德堡（Carl Sandburg），美國詩人、歷史學家

一名教授走進座無虛席的教室中，他拿出一個大玻璃罐放在講桌上，又放了一只大袋子在一旁的椅子上。他從袋子裡拿出一盒高爾夫球，把球全倒進罐子裡，當最上面的高爾夫球觸及罐口時，他問學生：「罐子滿了嗎？」全班都點頭回答：「滿了。」

教授似乎也同意，但他又伸手到大袋子裡，拿出一盒小石頭倒進罐子裡，小石頭滾落在高爾夫球四周，填滿了空隙。教授又問學生：「現在滿了嗎？」全班再次點頭回答：「滿了。」

這時，教授從袋子裡取出一盒沙子倒入罐中，細沙覆蓋了高爾夫球和小石頭，填滿了所有縫隙。教授輕輕搖晃玻璃罐，在重力的作用下，細沙沉到罐底。「現在呢？罐子滿了嗎？」學生邊點頭邊微笑，開始明白教授的用意。

這場演示似乎即將結束，畢竟罐內已經沒有多餘空間了。但接著教授又拿出兩瓶可樂娜啤酒，全班見狀開始大笑出聲。教授從口袋拿出開罐器，把兩瓶酒都打開，其中一瓶澆在高爾夫球、小石頭和沙子上，另一瓶他自己喝了一口。

教授拿著啤酒走到講桌前，站定在玻璃罐旁，他解釋道：「這個罐子代表了你們的人生，高爾夫球就是最重要的事物：家人、朋友、健康和自己的熱情所在。小石頭是其他重要事項……工作、房子。沙子則是其他一切瑣碎事物。如果你在罐子裡先放了沙子，就不會有空間放小石頭和高爾夫球。人生也是如此，如果你把時間和精力花在一些小事上，就不會有時間做對你真正重要的事……先放高爾夫球，設定你的優先順序，因為其他一切都只是沙子。」

其中一名學生舉手問道：「教授，那啤酒代表什麼？」教授笑著說：「很高興你問了，這代表不論你的生活有多滿，總還是有空和朋友喝幾杯啤酒。」

這部由梅爾．凱（Meir Kay）拍攝的短片，我會在第一堂課上播放，提醒我們應該有意識地分配時間。每個人都有一個代表一生時間的罐子，我們應該深思熟慮，再決定要在罐中放入哪些活動─讓哪些活動在自己的人生中占有一席之地。

這是很有用的時間譬喻，我在決定如何運用時間時也經常採用：要再看一集嗎？要答應這場演講嗎？接受這場社交邀約嗎？要接下學校委員會的工作嗎……或是當家長代表……或是當莉塔的足球教練？要不要看一下收件匣裡有沒有需要立刻回覆的訊息？要不要和羅伯單獨去度週末？

這部短片說明了一個大道理：重點在於優先順序。若是教授先在罐子裡裝沙，就不會有足夠空間容納最重要的活動─高爾夫球。若你把時間全花在瑣事上，就像是在罐裡填滿沙子，就不會有時間給高爾夫球─對你最重要的活動。你會發現自己始終時間匱乏，日子塞滿各種無關緊要的活動。

唯有當你明白什麼對自己來說最重要，才能留出並保障這些時間。重點在於先放高爾夫球，等這些重要事項在你的一週行事曆裡都保有固定位置後，才能把時間分給其他待辦事項、新要求或放空一下。

就像罐裡的空間，我們的時間同樣有限。一天只有二十四小時，其中有三分之一在睡覺，所以只剩下十六小時。乍看之下似乎很多，但請想一想，每個上班日這些時間將有一半在辦公室度過，另外通勤還要一小時（去程三十分鐘，回程三十分鐘），早上準備出門也要一小時。這樣就只剩六小時─僅僅是一天的四分之一─能做其他所有事情。

「其他所有事情」包括所有你必須做的事（遛狗、採買食材和日用品、準備晚餐、洗碗、送孩子上學、接孩子放學、哄孩子睡覺、洗車、洗衣服、打掃房子、買一雙新鞋、繳拖了好久的停車費、剪頭髮），以及所有你真心想做的事（跑步、去看女兒上舞蹈課、悠閒地和家人吃一頓飯、念床邊故事給孩子聽、和另一半啜飲葡萄酒），以及所有你會想做的事（約老朋友見面喝一杯、約新朋友見面喝一杯、看完讀書俱樂部的書、做美甲、讀伴侶知道你會感興趣所以貼心留下的文章、清空你的臭襪子堆）。顯然你能自由運用的六小時裡，無法塞進所有的事情。事實上，你的每週行程只能排進其中幾項，所以得精挑細選。

（本文摘自凱西．霍姆斯著《更快樂的1小時：UCLA爆紅的時間幸福學，教你聚焦於最重要的事》，先覺出版提供）

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