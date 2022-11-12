如何辨識花的時間是有價值 還是浪費？

人們決定要有多快樂，就能有多快樂。──亞伯拉罕．林肯

如果我問你，一天之中最喜歡的活動是什麼，而你回答看電視放鬆，那我一點也不意外。這合情合理：忙了一天，你非常期待晚上能一杯葡萄酒在手，打開Netflix犒賞自己。但是，如果我在晚上十點半，你正看到第三集後半時傳訊息提醒你，已經過了上床時間半小時了（你高度期待的沙發時間已持續兩小時半），你大概會覺得很煩，然後不予理會。你累了，對於被打擾感到不耐煩，很想知道接下來的劇情，也許對整晚耗在電視前又有點罪惡感。有時候─甚至是經常─我們對於什麼能讓自己快樂的預期，與事情實際發生時當下的感覺並不一致。

真相是，以為自己單憑直覺規畫就能求得愉悅滿足，結果往往不如人意。其實要想正確地找出哪些活動最能讓你快樂，最好的方式就是追蹤記錄你如何運用一整天的時間，以及當時的感受，持續記錄一到二週。這項練習所得的資料，可供仔細評估你以為會帶來快樂的事，真正帶給你的是什麼。

這種利用記錄日常活動來找出最快樂活動的方法，不只出現在我的課程裡，學術研究人員早就在運用這種技巧。其中一人就是榮獲諾貝爾獎的行為經濟學家丹尼爾．康納曼，他和團隊在一項知名的研究中，針對約九百名職業婦女，追蹤記錄她們日常體驗到的情緒起伏。成果是一份十六項活動的清單，除了現代的社群媒體使用外，精確地呈現了具代表性的日常活動，以及各個活動的平均愉悅值。我把這項研究成果畫成圖表，圖中呈現各項活動、活動花費的相對時間（以圓圈的大小表示），以及各項活動產生的相對愉悅值（由標記為「有趣」的垂直軸上位置表示）。這是很有用的情報，因為知道人們真心喜愛做哪些活動後，你對自己的時間運用會看得更加清楚。

從個人經驗中你應該也注意到了，快樂不只是當下的愉悅，即使某項活動你並非每一分鐘都樂在其中，但花時間做成一件事的感覺還是很棒。登山客（我本人並不是）追求登頂的喜悅，就是很好的例子。或是選個不那麼戶外風的情境，努力準備簡報也許不是一件好玩的事，但你不是因為這件事本身有趣才這麼做，你之所以投入時間，是為了之後不會在聽眾面前出糗。對了，我也可以告訴你，第一百萬次把我女兒和她嶄新的洋紅色小單車推上坡，真的累斃了，但看著她終於騎穩，順利地滑下坡安全停住，我倆都忍不住露出大大的笑容。 身為目標導向的物種，我們的動機不只是愉悅本身，成就也能讓自己滿意欣喜。有明確目標的活動對我們來說就有意義，而這種意義感能讓自己感覺良好。意義和快樂，在我們的體驗中其實密不可分。舉例來說，我的團隊做過一項研究，證明當人們感受到較高的意義感時，也會感到更快樂。

我蒐集了所有學生的時間追蹤作業，事實證明使用社群媒體與看電視類似─只不過更無趣且更無意義。這與其他研究所得的結果相符，即花在社群媒體上的時間，與自尊呈現明顯的負向關係。花較多時間在社群媒體的人，明顯對自身及整體生活感覺更糟。

總而言之，時間追蹤研究指出有三類活動：

● 快樂時間＝既有趣又有意義（例如：社交連結）

● 尚可時間＝可能有趣（例如：看電視）或有意義（例如：工作），但通常不會兩者兼具

● 浪費時間＝既無趣又沒意義（例如：通勤……也許還有滑社群媒體）

實際做一遍時間追蹤練習很重要，這樣才能知道，你有多喜歡哪些活動。做完之後你不但會更清楚自己目前是如何運用時間，還能辨認出活動的哪些特徵讓你覺得較喜歡或不愛。

（本文摘自凱西．霍姆斯著《更快樂的1小時：UCLA爆紅的時間幸福學，教你聚焦於最重要的事》，先覺出版提供）

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