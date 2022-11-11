老謝開講 2022年的嚴厲考驗

走過三個年頭順風順水的經濟成長周期，2022上半年，俄烏戰爭加大了通膨危機，逼得美國聯準會採取最猛烈的升息加縮表手段，使盡一切力量降伏通膨怪獸。全球民眾彷彿坐在顛簸的飛機上，難熬地迎向不可預知的未來。

「人無千日好，花無百日紅。」身為地球村的一員，過去三年表現亮眼的台灣，2022上半年一樣災情慘重，台幣兌美元收在29.71，半年下跌9.32%。

台股也出現慘跌窘境，加權指數大跌3393點，跌幅達18.62%，這是台股歷史上第三大跌點。最慘烈的是1990年，台股從12682點跌下來，上半年慘跌4575點。第二大跌點是2000年網路泡沫破裂，台股在下半年跌了3525點。

而且，這次台股好像搭了雲霄飛車，跌光了2021全年漲勢；更慘的是，台股成了外資的提款機。

2008年金融海嘯過後，外資開始加碼台股。在台商出走的那段歲月，外資成了台股的中流砥柱，從2009年到2017年買超1.74兆，其間只有2011年是賣超。從2018年起，外資轉而大量賣超，只有2019年出現買超，單是2022上半年就賣超了9425.2億，這是史上最高的外資賣超紀錄。累計從2018年迄今，外資賣超台股2.29兆，這是相當可怕的數字，而且集中在半導體類股。

這個上半年，外資從台積電提款了4182億，從聯電提款超過500億，光是晶圓雙雄就占了外資賣超的一半。在巨大賣超的壓力下，被視為護國神山的台積電從688元跌到440元，聯電也從72元跌到37.5元。其他晶圓代工股包括力積電和世界先進，也都出現猛烈跌勢，連IC設計龍頭聯發科的股價也幾乎腰斬。

台灣在過去三年股匯雙漲，半導體產業是中流砥柱，台積電股價節節上漲，外資一度將目標價看向1000元，如今猛然墜落對台灣經濟傷害極大。台積電資本支出龐大，同時在美國亞利桑那和日本熊本擴廠，市值從17.84兆跌到11.75兆將會造成重大影響，最終也會影響到台灣的「矽盾」實力。

從股匯雙跌開始，接下來還要面對嚴峻的經濟基本面修正，例如一向是台灣生存命脈的出口，2021年12月創下679億美元新高後已逐漸回落。2022年4月，台灣的出口總額是519 億美元，年衰退5.5%，外銷接單連續24個月的成長終於譜下休止符。雖然5月的出口總額420.8億美元仍維持在高檔，但成長力度已明顯趨緩。

美國猛力升息帶來的壓力，使得全球景氣降溫箭在弦上，台灣的考驗恐怕接踵而至。2021 年GDP成長率高達6.28%，2022年第一季降到3.01%，各大經濟研究機構紛紛下調台灣2022年的經濟成長率，大約落在3.8%至3.9%之間。

此外，在升息、縮表和景氣下滑的疑慮下，台灣企業的強大獲利也將面臨極大考驗。2020年全體上市櫃公司淨利2.46兆，2021年暴升到4.298兆，四個季度的淨利只有首季未超過1 兆。到了2022年首季，全體上市櫃公司淨利達1.16兆元，這是史上第二高的單季獲利成績。

然而，過去五個季度的獲利有著晶圓代工、貨櫃航運和金融行業三足鼎立。接下來，晶圓代工可能面臨庫存水位升高的窘境，貨櫃航運因景氣下滑導致運價大跌；至於金融行業，則因海外投資出現虧損，加上防疫保單理賠過多折損獲利，股價領先大跌，早已預告企業獲利下修的窘況了。

步步為營，戒慎恐懼

進入2022下半年，全球持續面臨更嚴峻的政經局勢。

首先，COVID-19疫情仍在奔馳：台灣已超過400萬人確診，逾7000人病歿；全球染疫數飆破5.5億，死亡數突破630 萬。這是1918年西班牙流感以來最嚴重的一場瘟疫，至今仍看不到盡頭。

其次，美國與歐洲的消費者物價指數見到8.6%的高點， 這是1980年以來僅見。為了對抗通膨，美國聯準會也祭出1994年以來最嚴厲的貨幣緊縮政策。

更令人震驚的是，2022年7月8日上午，日本前首相安倍晉三親赴奈良為同黨參議院候選人助選時，竟然遭遇槍擊，左胸與頸部中彈，當場失去意識、心肺停止。送醫後搶救無效，享壽67歲。

我們常以「百年難遇」來形容史上罕見的事件，如今這些百年難遇的事件，都在2022年出現了。

俄羅斯入侵烏克蘭，堪稱二戰結束後人們見證到的少數大型戰爭；物價強力上漲，也是數十年首見。

至於安倍晉三遇刺，更為全球投下一顆震撼彈。在政治上，安倍晉三相當親美，十分挺台。2021年12月參加台灣舉辦的線上論壇時，他曾強調「台灣有事等同日本有事，也是日美同盟有事」，完全不怕得罪中國。後來，他更在2022年4 月投書《洛杉磯時報》（Los Angeles Times），呼籲美國將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，希望美國向全世界表明： 如果中國武力犯台，美國將協防台灣。

俄烏戰爭開打後，日本開始出現不少「台灣有事」相關書籍，大多成為暢銷書，可見日人多麼關心這個議題。台海形勢如此嚴峻，力挺台灣的安倍晉三遇刺身亡，整個亞太地緣政治勢必變得異常緊繃！

兩岸關係已進入最敏感的時刻，這會牽動台灣的經濟布局，我們必須提防中國「堅壁清野」的產業競合。

從蓮霧、釋迦、鳳梨、芒果到石斑魚，中國一波接一波對台灣出手，接下來要提防台灣產業遭到更進一步制裁。過去三十年，眾多台商將中國視為主要生產基地，兩岸關係若發生劇變，台商在中國的投資可能瞬間歸零。

歷經美中貿易戰與百年大瘟疫的洗禮後，日後全球的政治風險將會凌駕經濟利益。台灣面臨百年難遇的戰爭風險與經濟挑戰，一定要重新界定敵我意識，更要全力提升國防戰力。

面對如此不確定的未來，我們沒有掉以輕心的本錢！

（本文摘自謝金河著《變調的中國夢：財經趨勢專家謝金河觀察中國40年，深度解讀美中台三方關係，剖析世界政經局勢》，今周刊提供）

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