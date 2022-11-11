做事得抓大放小 別怕放飛自我

如果有人跟你說「我很忙」，他要麼是在宣稱自己的無能（以及對自己的生活缺乏控制），要麼是在試圖擺脫你。──納西姆．塔雷伯

如果你從未錯過航班，說明你在機場待的時間太長了

這一節專門獻給好孩子、好學生、好員工和好公民。標題這句話是經濟學家喬治．斯蒂格勒的名言，他是一九八二年的諾貝爾獎得主。

經濟學家幾乎不能準確預測世界，他們的很多看法都不一定對，但他們總是能夠提供有用的洞見。斯蒂格勒這句話的洞見是，任何「好成績」都是有代價的。

搭飛機出行，很多人會確保自己在登機前兩個小時、甚至三個小時就到達機場。再考慮到路上堵車，你可能提前四個小時就得從家裡出發。

而斯蒂格勒提醒我們，錯過航班雖然是個大麻煩，但並不是世界末日。我就曾經因為到機場晚了，錯過了航班，而且還錯過了轉機航班，而且還因此不得不找人替我做會議報告。但我的親身體會是，這沒什麼大不了的。我不是一個習慣性遲到的人，不過我的記錄並不完美。

你如果想要一個完美的記錄，要確保自己從不錯過航班，你就必須每次都提前到達機場──那你的代價就有點大了。

我是從一個數學家那裡聽到斯蒂格勒這句話的，越想越覺得有道理，至少有三點，以下排列的順序是從被動到主動：

一、代價

完美是很昂貴的。生活中的事情都具有不確定性，哪怕你已經做得很好，也不能確保不出錯。我們知道有個「80／20法則」，把一件事做到差不多的水準，其實是比較容易的，如果想做到近乎完美，你要付出的代價將不成比例地上升。

比如說，每家公司都有自己的報銷制度，出差、應酬，凡是因工作發生的花費都可以報銷。我們可以想像，一般公司的報銷制度都有漏洞，有的員工可能會鑽漏洞，讓公司蒙受損失。那請問，公司的財務人員是不是應該設計一套天衣無縫的制度，確保公司完全不受損失呢？

答案是不應該。一套天衣無縫的制度，必定是非常繁瑣的制度。公司不可能打電話核實每一筆花費，那要消耗大量的時間和人力，成本太高，員工也麻煩。一般公司的做法都是差不多就行，只要損失不大，就可以接受。

沒有漏洞的系統，不見得是最好的系統。

最好的系統，應該在減少的損失已經比不上付出的成本時停止優化。

我們在生活中經常看到過於追求完美的情況。以前，幾乎是出於某種玄學，飛機上禁止乘客使用手機和筆記型電腦之類的設備，說是怕無線電波干擾飛機通訊。現在有些航空公司已經全程允許乘客使用手機和平板電腦了。我認為這並不是因為技術部門終於想通了，而是因為乘客使用電子設備的需求越來越強，禁止的代價越來越高。

當然，你可以說生命是無價的，為了安全，怎麼做都值得。但經濟學家會說，那根本不可能。人只要出門，就有遇到車禍的危險，可是我們照樣出門。安全不是無價的。

特別是在一些不涉及生命安全的領域，允許一些錯誤和漏洞存在，可以說是理性的。出了一個事故，就召開全員大會，制定一系列詳細的規章制度，想要從此杜絕這種事情發生，那常常是小題大做。敢於忽略小機率事件，才是科學的風險管理。

我的「精英日課」專欄偶爾會有一些小錯誤。可能我在這裡寫錯一個字，轉述師在那裡有個口誤，讀者總是能在文章上線幾分鐘之內把錯誤指出來。那我們是不是應該再投入三倍的校對時間，以杜絕這些錯誤呢？我認為沒必要，讀者完全理解我們是人工，不是人工智慧。

如果你這個系統沒有一丁點錯誤，說明你的成本可能太高了。

二、放飛

如果你上班、上學從來沒遲到過，那你花在睡眠上的時間可能太短了。只要不是習慣性的，偶爾遲到沒關係。我上學、上班經常遲到，還因為接送孩子遲到被罰過錢，但那都是值得的。偶爾遲到的人，對生活的掌控感更高。

如果你從來沒丟過東西，那你在個人生活管理方面，可能花費太多精力了。做事得抓大放小。如果你的雨傘就好像鑽石戒指一樣從來沒弄丟過，那只能說明你像對待鑽石戒指一樣對待雨傘。

如果你從來沒得罪過人，那你活得可能太憋屈了。偶爾讓人感到不舒服，哪怕是爆發衝突，也沒什麼大不了，有時候吵吵架更健康。

關鍵在於，通常都是好人自己給自己施加壓力。今天這身衣服合適嗎？PPT投影片裡是不是還有小錯誤？主管會不會覺得我這句話是在批評他？其實除了你自己，別人根本沒注意到。實驗表明，哪怕讓一個人穿著扣錯鈕釦的衣服上一天班，同事一般也不會發現。

所以別活得那麼累，別怕放飛自我。

三、試探

我發現，好人和壞人的一個區別是，好人總是適應世界的規範，而壞人總是試探世界的底線。有些效能特別高的人，之所以被說像壞人，就是因為他們採用了壞人的高效能做法。

那我們這些好人，為什麼就不能偶爾試探一下世界呢？

比如你新加入一家公司，你的直屬主管看起來像是個很嚴厲的人，一開始，你在他的面前不敢多說一句話，老老實實地做事。但有時候他給你的命令是不對的，有時候你想用自己的方法做，可是你不知道主管能不能容忍，那你就應該積極試探。

你可以每次稍微突破一點，看看對方有什麼反應。如果他不抗議，你就一步一步加大力道。要試探到什麼程度呢？到他抗議為止。沒試探到抗議，你就沒有充分利用對方的寬容度。

強納森．海德特在《好人總是自以為是》這本書中講「確認偏誤」的時候，提到一個實驗，非常能說明這個道理。實驗人員請一群受試者玩一個遊戲，實驗人員先報三個數字，說這三個數字符合一個規則，受試者的任務是猜一猜實驗人員用的是什麼規則。猜測方法是每次也報三個數字，實驗人員只告訴你它符不符合規則，看你經過幾次試探之後，能不能把規則猜出來。

比如說，實驗人員最初給你的三個數字是2、4、6。你一看這是一個偶數等差數列，那規則是否就是「偶數等差數列」呢？於是你問實驗人員：6、8、10符不符合規則？實驗人員說沒錯，符合規則。

接下來你又問：3、5、7符合規則嗎？實驗人員說符合規則。那你就會想，這個規則可能是「任意的等差數列」。受試者們就這樣不斷地試探。

研究發現，絕大多數受試者試探到「任意等差數列」，就不再試探了。而事實上，這個規則是只要依次變大的三個數字就可以，比如2、10、6000也符合規則。規則的底線其實很深。

為什麼一般人都沒能試探出這個規則？因為一般人的試探都不夠大膽。因為確認偏誤，人們總是小心翼翼地提出符合規則的例子。可是，如果你不犯規，又怎麼能知道規則在哪裡呢？

一個年輕人敢想敢做，老一輩的人會說他「不到黃河心不死，不撞南牆不回頭」。可是，科學地探索世界，不就是這樣嗎？不撞南牆，怎麼能知道南牆在哪裡呢？

這個實驗告訴我們，大部分人的問題在於不敢試探周圍世界。試探到別人抗議為止，你的自由度才能最大化。

如果你從未被拒絕，說明你沒有充分利用周圍的有利環境。

當然，動不動就試探別人的底線，恐怕也不是什麼好人。我是好人，幾乎從來不提什麼額外的要求。但是我觀察到有些人特別喜歡提要求，他們吃個飯、搭個飛機、坐個火車，都一會兒要這個，一會兒要那個，一點都不怕給別人添麻煩。我們不喜歡這樣的人，但是你不得不承認，他們充滿了「被討厭的勇氣」。

其實，最應該發揮試探精神的，並不是日常生活中的瑣事，我們應該把勇氣用在大事上。比如在談判之類的關鍵場合，有時候，一個不經意、但是大膽的試探，能帶來很好的機會。

我特別佩服那些寧可冒險也要試探一下的人。如果你從未碰過壁，說明你對這個世界探索得不夠──牆壁留給你的空間也會越來越小！

（本文摘自萬維鋼著《佛畏系統：洞察事物背後的規則，在不確定時代做出對的選擇》，先覺出版提供）

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