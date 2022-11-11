別再推給蝴蝶效應！你應該怪罪的是系統 不是導火線

蝴蝶無效應，安全有小事

「蝴蝶效應」是人們經常談論的一個科學現象，說巴西的一隻蝴蝶扇動翅膀，有可能幾週之後導致美國德州的一場颶風。人們經常用蝴蝶效應形容微小的事情可能帶來很大的影響。

這一節我想說的是，人們談論蝴蝶效應的時候，基本上都說錯了。而這個認知錯誤更體現了一個重要的觀念錯誤。

先說說「蝴蝶效應」是怎麼來的。

一九六一年，美國數學家愛德華．羅倫茲用電腦模擬天氣變化的時候，發現一個有意思的現象。我們知道電腦模擬都有輸入的參數和輸出的結果。本來有個輸入參數的數值應該是○．五○六一二七，在一次模擬中，羅倫茲為了省事，就把它四捨五入，用○．五○六代替。其實我們平時工作中經常這麼做，誤差不到萬分之二，對吧？

可是羅倫茲發現，電腦輸出的結果，不是相差萬分之二，也不是相差百分之二，也不是相差百分之二十，而是變成了完全不同的天氣狀況。

這就相當於說，你測量某地大氣壓數值，如果有萬分之二的誤差，你預測出來的天氣就從晴天變成下雨了。

這是一個令人絕望的發現。如果是這樣的話，請問誰能保證測量的參數都無比準確呢？所謂的天氣預測還有什麼意義呢？

不過，數學家們可不是第一次遇到這種情況。數學家們早就知道，對於「非線性系統」，結果有時會對初始值非常敏感──初始值差一點點，結果就會相差很大。這也是「混沌」這個概念的起源。比如著名的「三體問題」──三個鄰近的星球在引力作用下會如何運動，就是一個非線性系統。開始的位置差一點點，後面的結果就會很不一樣。反過來說，「線性系統」就簡單了，輸入差一點，輸出也差一點。

羅倫茲有感於非線性系統的這個性質實在太不好對付，就打了個誇張的比方，說這簡直就是巴西的蝴蝶扇動翅膀，帶來了德州的一場颶風！

請注意，羅倫茲說的只是一個誇張的比喻而已。蝴蝶不會導致颶風。

非線性系統並不是完全不可控的系統。今天我們的天氣預報相當準確，氣象局能夠預測雨、雪、颶風和颱風。氣象局的工作人員是透過衛星雲圖和地面氣象資料的觀測來預測天氣，他們並不需要關注地球上所有的蝴蝶──他們根本不考慮蝴蝶的事。

羅倫茲當初可能正好用了一個特別敏感的模型。事實上，並不是所有的非線性系統對所有的輸入參數都那麼敏感。天氣系統並不是特別變化多端的系統。人們經常把股市描寫成混沌系統，有些看起來無害的小波動，也可能帶來股市較大的波動，但是小波動不會導致股災之類的大事件。

人們經常用蝴蝶效應形容小事導致了大事，但這個觀念是錯的。如果你對「導致」這個動詞的理解跟我一樣，我就要說服你，小事不會導致大事。

先看看什麼叫「導致」。

從小到大的一堆多米諾骨牌排在一起，最大的有一個人那麼大，最小的比指甲還小，只能用鑷子拿。碰倒最小的一塊，骨牌就會起連鎖反應，最終最大的一塊也會被推倒。

這不就是蝴蝶效應嗎？這不就是小骨牌導致了大骨牌倒下嗎？

不是。

是這些骨牌的排列方式，導致了大骨牌倒下。這是一個相當危險的系統，就算最小的骨牌不倒，中間任何一塊骨牌倒下，都會導致後面所有的骨牌倒下。

如果要追究的話，你要問的不是誰推倒了最小的骨牌──最小的骨牌有權做它想做的事情──而是誰把骨牌排列成這個樣子的！這就好比說，你把一堆炸藥堆放在一起，只要一個火星就能引起爆炸。如果真的爆炸了，你不應該埋怨火星，你應該反思的是，為什麼炸藥這麼危險的東西你不好好管理。

火星總會來的。小骨牌總要倒下。蝴蝶總要扇動翅膀。你應該怪罪的是系統，而不是導火線。

那什麼樣的系統容易發生危險呢？一九七九年，美國賓州的三哩島核電廠，發生嚴重的反應爐爐芯熔毀事故。事故沒有造成直接或間接的人員傷亡，但光是清理費用就超過十億美元。當時美國政府請了一位叫查理斯．佩羅的社會學家分析事故原因。佩羅的研究，從此改變了人們對大事故的看法。

跟一般大眾的觀點相反，核電廠其實非常不容易出問題。車諾比核電廠是因為它的設計完全沒經驗，才出了那麼大的災難。三哩島核電廠採用的是老式設計，雖然安全性能跟今天的新型核電廠不能比，但也沒那麼容易出問題。佩羅發現，三哩島事故，是因為三個因素同時發生導致的。

第一，反應爐有供水系統，正常情況下應該供水，但是出現故障沒有供水。本來這個可能性在設計方案中就考慮到了，還有兩個備用系統可以自動供水，但不巧的是，備用系統在之前維護的時候關閉了，沒有按規定打開。

第二，因為沒有水，反應爐溫度上升，這時候洩壓閥會自動開啟，降低溫度。等到溫度降下來之後，按理說，洩壓閥應該自動關閉，可是因為故障，它沒有關上，導致反應爐的冷卻劑往外流。

第三，如果工作人員能正確判斷發生什麼事，就能立即採取有效措施。可是工作人員看到指示燈顯示洩壓閥已經關閉了。然而，這個指示燈的設計是顯示是否已經命令洩壓閥關閉，而不是顯示洩壓閥的狀態。工作人員被誤導了。

這三件事只要有一件不發生，大事故就不會發生。英文有個詞叫「perfect storm」，完美風暴，意思是幾個因素恰好一起出現了，導致劇烈的後果。三哩島事故，就是一場完美風暴。

那請問，這個事故裡誰是「蝴蝶」呢？應該指責誰呢？人們的本能反應是指責當時負責操作的工作人員。可是，三件事是在十三秒內發生，工作人員根本來不及反應！

佩羅說，我們真正應該指責的是系統。

從三哩島事故出發，佩羅總結，現代幾乎所有大事故，包括飛機墜毀、化工廠爆炸等，都有兩個共同特徵。

第一個特徵是「複雜」。中文的「複雜」對應到英文有兩個詞，一個是complex，一個是complicated。後者的意思差不多是「很麻煩、不容易理解」，而前者的意思是系統的各個部分互相關聯，不是簡單的連接。我們說的這個複雜是complex。

複雜系統裡，往往有正回饋迴路和負回饋迴路。正回饋迴路會讓系統不穩定，負回饋迴路會讓系統回歸穩定。核電廠的系統實在太複雜了，其中有各種回饋迴路，有些關聯還是隱藏的，可能設計者都想不到。那麼，如果有一個正回饋迴路是你沒想到的，而在事故中開啟了，就會很麻煩。

第二個特徵是「緊耦合」。所謂緊耦合，就是這個系統缺少緩衝地帶，錯一點都不行，沒有餘閒。

出現這個情況，往往是因為系統過於追求效率，什麼都是一環套一環，結果錯一步就導致後面全錯。

比如大橋就是一個不複雜、耦合也不緊的系統。哪個橋墩有問題，不至於馬上波及別的橋墩，大橋應付著還能用上一段時間。道路交通也不複雜，但是耦合比較緊，一條路上任何一個地方出事故，整條路都得堵車。大學系統很複雜，但是耦合不緊，教授們就算搞搞政治鬥爭也翻不了天。可是像核電廠和化工廠這種東西，如果又複雜，耦合又緊，就容易出大事故。

當人們強調安全的時候，總愛說什麼「安全意識」，什麼「警鐘長鳴」。可是光有安全意識有用嗎？

安全意識關注的是蝴蝶。如果颶風真的是由蝴蝶引起，你就應該好好教育蝴蝶們，不要隨便扇動翅膀。如果事故真的是因為工作人員疏忽，你就應該給員工天天講。

其實「天天講」是個不好的教育方法，重複的資訊會被人腦自動忽略。如果一個煙霧報警器有事沒事動不動就叫，你會直接關掉它了事。

更重要的是，了解真正的大事故不是蝴蝶引起的。我們需要的不是安全意識，而是安全系統。

經常與蝴蝶效應共同出現的一句話是「××無小事」，這也是一個錯誤的觀念。

無小事＝無大事。

如果一個領導者只會籠統地說：「這很複雜啊！」「這很重要啊！」「千里之堤毀於蟻穴啊！」「核電廠無小事！」我認為這個領導者什麼也不懂。做事得分清輕重緩急。敢於忽略小事，你才能做好大事。

把系統搞好，有緩衝區、有餘閒、有穩定迴路，我們就可以有恃無恐。反過來說，如果系統不行，人就算整天戰戰兢兢，也難保不出事兒。

凡夫畏果，菩薩畏因。我們有現代化管理知識的人，還要再加一句：佛畏系統。

（本文摘自萬維鋼著《佛畏系統：洞察事物背後的規則，在不確定時代做出對的選擇》，先覺出版提供）

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