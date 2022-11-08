改變了全世界水產業 豐年蝦之王的傳奇人生

編按：他陰錯陽差從商，卻因此開拓世界養蝦業新藍海，專攻美國媒體譽為「floating gold」豐年蝦卵的採收、烘乾等「生產」技術，靠自學及研究實驗，取得該行業95%的專利權，闖出致富傳奇人生。

豐年蝦卵生意之始，感謝丹普斯特教授指導之恩

在我回台灣台北拜訪鴨絨商以後，老學長介紹另一項業務給我，要我為他的一位屏東朋友採購一種很特別的飼料，也就是養殖魚苗及蝦苗的活體生物飼料「豐年蝦卵Brine Shrimp Eggs（Cysts）」，當時我完全不知道這是什麼玩意兒，但是對這項水生物的行業很是好奇。

對方給我二％的佣金，老實說，做下來還不夠我的汽油費，但是心裡還是想試試看吧！我告訴妻子，雖然不能賺錢，但總是一項到手的鐵打生意，不至於像投標業務，幹了半天卻雷大雨不下，總是做白工，於是我也就同意接下這項任務。

對方指定我要採購舊金山南灣的金山牌產品，我開車數次前往這家有名的「San Francisco Bay」金山牌廠，地點在我妻原來住家佛里蒙的鹽池附近，是從池中捕上來的一種豐年蝦的卵，經過處理並裝入馬口鐵罐內，這是我當時唯一的知識。這家公司老闆叫安東史密斯（Anton Smith），德國後裔，祕書兼副總是一位中年女人叫瑪麗亞（Marina），每次都是她接見我，她要求三個月前付款，然後排隊等貨，價格很硬，沒有任何折扣可言。

我心想這等生意，我的買家肯定不會答應，卻沒想到打了電話回台灣，對方決定立刻開信用狀給我。那時做貿易生意都是透過銀行信用狀，我一收到信用狀，馬上通知祕書瑪麗亞，她告訴我一定要現金，如果錢送來就能提早給貨。這可麻煩了，雖然只是三萬美元，但是以我當時的資金能力，只能過過日子而已，看來我還是找銀行吧！

舊金山有家亞洲銀行，我找到一位女副總及一位台大畢業的經理，他們都是台灣來的大陸人，很幫忙，決定給我做現金保證付款書，而把L/C信用狀交給他們，這個方法很有效，我的供貨廠商答應了，而且大老闆安東史密斯還請我到他的房間喝啤酒，我們一共喝了十二瓶，但是我只喝了一瓶，這位德國老闆果真是啤酒肚。

我們台灣公司急著要貨，全部空運到台灣，那時空運費非常貴，每磅空運費就要三．五美元，空運代理行的人都把我當成怪客，以為我在賣白粉吧？美國海關與檢疫單位也都好奇的左問右問，他們以為是水中咖啡。等我解釋了以後，他們也很配合，檢疫部門的人告訴我：「這裡有一本檢疫表，你拿回家自己慢慢填，不必再來找我們了，反正沒人知道如何檢疫。這個生物產品的健康證明你自己最清楚，所以你寫好了，證明就算數。」

我連續在一月內訂了三批貨，卻沒想到第三批貨出貨不久，台灣方面回電報，要求退貨，因為這批豐年蝦卵的孵化率不到九成，認定品質不及格。我收到電報後很是苦惱，幾夜未睡，對方一開始訂貨時，就說明這是自然生物，而且奇貨可居不給退貨，但我當時太老實了，我的台灣朋友認為不好，這個責任我一定要承擔下來，想來想去，決定先找人弄清楚，究竟這是什麼玩意兒，我應該對「豐年蝦卵」的生物知識有充分的熟悉才是，於是決定到美國漁業局去問一問。

這種東西是由美國野生動物局（Wildlife）負責管理，我找到了夢諾公園（Mono Park）野生動物分局查詢，其中一位官員告訴我，他可以介紹一位史丹福大學漁業生物的退休教授給我，名叫巴伯．丹普斯特（Bob Dempster），這位老教授雖然退休了，還是被舊金山史丹利水族館（Stanley Park）聘為顧問，經常在那兒上班。

第二天，我打電話找到丹普斯特教授，他非常吃驚，沒想到竟然會有人對他的專題研究有興趣，立即答應隔天早上讓我到他的實驗室見他。我到史丹利水族館的地下室時，他正在那裡工作，他年約七十六歲，在他的辦公室桌上，放滿了他寫的有關豐年蝦的文章及研究報告，大部分的時間都在二戰以前創作，所以這些文章的單行本全都發黃，充滿歲月的痕跡。

當我說明我的來意，他很高興的詳細解釋豐年蝦的生態及簡單的處理方法，最後他邀請我，每天早上來他辦公室，他教授我做一些孵化豐年蝦卵及真空包裝等實質工作。我從那天起共去了五次，他還把他桌上的全部作品文章都送給我。他哪裡知道，他這一個星期的工作，翻轉了豐年蝦的工業革命，並造就了一位億萬富翁呀！

這位不要任何報酬的善心老教授，我的大恩人丹普斯特教授，使我成為「King of Artemia」，這個「豐年蝦王」的稱號是業界給我的，因為無論在捕撈、採收、生產作業以及市場推銷上，我推動了一場豐年蝦的工業革命，並創造世界養殖業的繁榮，尤其是蝦業養殖戶的暴增。

我以一個外行人之姿，成為這方面的先驅者，在世界蝦業，幾乎無人不知「Simon Goe」，同時我也是這個行業發展、成長的見證者及推動者。

我的「紅林牌」產品行銷全球八十七個國家，北有冰島，南有太平洋的法屬大溪地及印度洋東南非洲的小島屬地，也包括南美洲各國，從千里達島到厄瓜多爾。更別說亞洲了，從日本、韓國、台灣、直到越南、印尼、泰國、孟加拉、印度、伊朗、沙地阿拉伯、以色列、希臘及早年的南斯拉夫、義大利、西班牙等等，幾乎都有我們的足跡，這些只待後面再詳述了。

我誠摯的感謝這位老教授，他活到九十歲才去世，他的研究成果經過我的發揚光大，不只富裕了我自己，也改變了全世界的水產業，他的貢獻功不可沒。

展開豐年蝦卵研究之路

話說回來，我對台灣客戶因產品品質不合格，要求我向金山牌公司索賠乙事，日夜掛在心裡，耿耿於懷。尤其我從小受到家父儒家思想教育，做人要忠義，對事要誠信，寧願自己吃虧，絕不能愧對友人，現在我的客戶受到損失，而且是由我經手的產品有問題，心中很是忐忑不安。

為了找出解決之道，第一步我決定把這項產品研究清楚，在丹普斯特教授的教導以後，我發現這是一個商機。原因在於，首先當時台灣使用這個豐年蝦卵做為蝦苗的必需飼料，沒有任何東西可以取代，在使用上有些獨佔性；再加上這一行業正是初見曙光的新事業，而且產地正好在舊金山灣區內的南灣鹽地，有自然生長的資源可以捕撈，簡直就是天時、地利、人和三者具備。

我決定進一步了解這個產業與相關市場性。尤其在鴨絨買賣的代理生意結束後，我內心對收取佣金的生意總有些不踏實感，總認為這是無根浮萍的事業，做不大也不實在，應做一些有生產基礎、具備某些科技涵量的事業才是。

於是我全力開展豐年蝦卵的事業，一方面收集資料，深入了解鹽水蝦的生態、產地及可能收集到的加工處理方法，同時了解其實際應用價值。二則親自考察南灣鹽池生產捕撈的情形。我到舊金山總圖書館查詢相關書籍，很幸運的，我發現了一本英文著作的《豐年蝦文摘》，把世界所有的論文做了摘要並出版的書，這本書看起來沒有人借閱過，我可是第一人吧！它給了我世界各地鹽池生產的資料，以及其他的有用消息，幾乎成為我初期參考的「聖經」。

為了加強我在鹽水生物上的知識，我特別去加州海沃德市（Hayward）的 Chabot College學院選了一門海洋生物學來學習，教授是一位史丹福大學的女博士，在倫敦海洋生物研究所工作了十年，回到灣區之後，在這所學院任教。這門課讓我受益很深，她經常帶我們前往海邊及海上收集生物，尤其是藻類及單細胞動物等等，帶回來實驗室研究觀察。為了這項生意，我的確投入了不少精力。

最成功的一次經驗是我到鹽池考察時，發現金山牌的工人在採收豐年蝦長大的母體，而有機會與他們進行交流，獲益匪淺。有一次，我發現鐵路邊有一個鹽池，角落漂浮了不少豐年蝦卵，第二天我帶了工具採捕，收集了不少，並接連在同一地點收集了好幾天，我妻也協助我採收。這批新鮮蟲卵，使我有機會進行加工研究，並且做為我給台灣商人的賠償貨。

在初期階段，只能用丹普斯特教授教的方法試著工作，全部作業都在公寓的小院子內進行，蟲卵的乾燥就在附近的學校籃球場上作業，幸好當時是暑假，學校放假，讓我有足夠的場地可以使用。這批貨生產出來的產品質量極佳，可能是我這一生中發現品質最好的貨品，此時是一九八二年。一九八三年，舊金山豪雨成災，海水衝破鹽田，從此那兒的自然環境被改變了，不再能生產出可足量上市的豐年蝦卵，換言之，我收集到的那批東西，也是舊金山最後一年的了，當然金山牌可能還有一些，但可能也已經售完了。

我把這批自己採收的貨，請一家猶太人的罐頭包裝公司負責真空裝罐，並設計紅林品牌「Red Jungle Brand」，做為對台灣商人的賠償。因為這位客戶是我學長介紹的，他對我負責的態度很是感動，決定一半為補償，一半就由他採購，並希望我能增加供應量。

為了這事，我特別回台灣一趟了解市場，他們告訴我，豐年蝦卵非常缺貨，供應商從我手中拿到貨，立刻就加上兩、三倍的價格轉賣出去，更多時候還得提前付款預訂，原因就在於貨源難找。目前市場上只有金山牌乙家供應商，而且經常缺貨，我給他不合格的那一批，過了一個月，因為缺貨，蝦苗孵化廠用更高的價格又買回去了。我的學長告訴我，這是門大生意，但是一定要找到貨源。他們為了想把生意做好，還特別印製年曆贈送蝦農，以便打響「紅林品牌」，此為後話。

（本文摘自芶壽生著《豐年蝦之王（KING OF ARTEMIA）：一個億萬富翁經歷的真實故事》，時報出版提供）

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