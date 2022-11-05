到底是金融創新還是金融詐騙？ 破解加密貨幣謬論

這些聰明的人到底用哪些手法在唬弄我們？

媒體報導，知名創業家馬斯克擔憂比特幣的挖礦及交易活動可能使用太多化石燃料不環保，進而暫停讓特斯拉接受比特幣付款，再加上中國大陸封殺加密貨幣，禁止金融及支付機構從事相關業務，2021年比特幣在一個月內由63,000美元暴跌50%到接近32,000美元，方舟投資(Ark Invest)直言馬斯克被誤導了，其實比特幣採礦運算「很環保」，那麼到底發生了什麼事？

採礦的目的是為了「確保交易紀錄無法竄改」

比特幣的區塊鏈只是用來記錄全世界所有使用者支付比特幣的「交易紀錄」，我們稱為「比特幣帳本」，因此區塊鏈只是一種記錄資料的資料結構，就好像我們的銀行存摺一樣，差別在於銀行存摺是儲存在「銀行」的電腦裡(中心化)，而比特幣帳本是被複製一萬多份，並且分散儲存在一萬多個彼此互不認識的「礦工」電腦裡(去中心化)。

比特幣帳本就像是銀行存摺記錄了我們的財產，這麼重要的東西儲存在一萬多個彼此互不認識，我們也不認識的礦工電腦裡，怎麼能放心呢？因此必須經由「採礦」，確保交易紀錄無法竄改，才能讓我們放心。但是這樣造成處理器全開，浪費大量電能，主要卻只是為了「確保交易紀錄無法竄改」，實在是得不償失。

比特幣採礦到底消耗多少電能？

號稱數位資產領域「高盛」的加密貨幣投資銀行「銀河數位(Galaxy Digital)」，在2021年5月發表了一份報告，說明全球比特幣採礦的耗電量每年大約114兆瓦時，而銀行體系的耗電量每年高達264兆瓦時，如圖7-1所示，因此比特幣的耗電量不到傳統銀行的一半，顯然「很環保」。

根據銀河數位公司的資料估計，比特幣的直接的能源消耗有三個：驗證和中繼交易的節點、協調全球礦工活動的礦池、礦工所使用的採礦機，其中絕大多數能源消耗來自運行中的採礦機，大約占99.8%，說白了就是幾乎所有電能都是採礦機用掉的。

【圖7-1】三種資產每年的耗電量。圖／先覺出版提供

採礦機浪費了這麼多電能到底做了什麼？

答案是：記帳，對，你沒有看錯，比特幣每年浪費這麼多電能，就只是為了記帳而已。為了確保交易資料無法竄改，比特幣設計成大約每10分鐘=600秒採出一個區塊，一個區塊大約1MB=1024×1024B，一筆交易大約256B，因此一個區塊大約儲存4,096筆交易(1024×1024B/256B=4096)，平均每秒最多只能處理6.82筆交易(4,096筆交易/600秒=6.82)。

問題是把帳本記錄在中心化的銀行裡，在金融監管機關的監督下，交易紀錄也不會被竄改呀！為什麼要把交易紀錄分散儲存在一萬多個大家不認識的比特幣礦工電腦裡，再浪費電能來確保交易紀錄無法竄改呢？這就是為了要達到他們吹捧的「去中心化」，看到這裡有沒有覺得很瞎？

到底是金融創新還是金融詐騙？

全球比特幣採礦的耗電量每年大約114兆瓦時，所做的工作僅僅只是「記帳」而已，最可笑的是花了這麼多電能，結果全世界的礦工平均每秒最多只能處理6.82筆交易(實際上的數字更小)，這樣的交易速度讓比特幣除了洗錢和炒作之外毫無用處，平均一年最多處理大約2.15億筆交易，每筆交易平均耗電量大約53萬瓦時(相當於530度電)。

「金融創新」的比特幣，每筆交易平均耗電量大約53萬瓦時，而且就只有貨幣轉帳的功能而已；「傳統老舊」的銀行體系每筆交易平均耗電量大約53瓦時(0.053度電)，而且可以完成存款、提款、匯款、刷卡、股票、債券、基金、保險、貸款、租賃等金融交易，顯然比特幣不但功能極為有限，耗電量更是銀行體系的1萬倍(53萬瓦時／53瓦時＝1萬倍)，到底是「金融創新」的比特幣比較有效率，還是「傳統老舊」的銀行體系比較有效率？

跨國匯兌免手續費：瑞波幣(XRP：Ripple)

許多人以為，瑞波幣支付結算只要幾秒鐘，是因為使用了什麼神奇的區塊鏈技術，事實上瑞波實驗室並不使用比特幣或乙太幣的區塊鏈(存摺鏈)與採礦運算，而是使用所謂「分散式帳本」。大家以為這又是什麼金融創新，事實上只有他們認可的機構才能作為記帳節點，因此它的運作方式類似於我常說的「私有鏈」或「假聯盟鏈」，就是找一群自己人來記帳，而且以瑞波幣支付結算可以繞過目前所有的監理機制，不必複雜的人工核對程序，也沒有一堆中介平台，因此不但交易快速且手續費低。事實上這並不需要區塊鏈，而是架設一台普通的交易伺服器也能做到，只是世界各國金融主管機關同不同意的問題罷了！

皆大歡喜的金融創新

如圖7-2所示，在台灣的小王想要匯款新台幣30萬元給在美國的小美，因此可以向發行單位買入1萬枚OO幣，事實上他什麼也沒拿到，只是付了錢在手機應用程式顯示他有1萬枚OO幣而已(每一枚新台幣30元)，接下來小王用手機應用程式匯款給在美國的小美，小美拿到OO幣就可以換回美金1萬元使用了，假設新台幣兌換美元為30：1，這個過程就像我們從台灣傳簡訊給美國的朋友一樣，理論上一瞬間就可以完成，因為交易紀錄要同步到幾個分散式帳本，所以只要幾秒鐘很合理。

【圖7-2】跨國匯兌3秒鐘免手續費，假設1枚OO幣＝1美元＝30新台幣。圖／先覺出版提供

問題是，如果在美國的小美拿到1萬枚OO幣，和發行單位換回美金1萬元，那發行單位就算收了手續費，卻要承擔匯兌風險，可能會賠錢，不就是盤子嗎？因此發行單位要做的事是想辦法操作市場，到處宣講，說服大家OO幣未來可以取代黃金保值，可以取代美金交易，可以跨國匯款免手續費等，總之就是未來會漲所以要趕快投資，因此在美國的另一位投資人大明拿出美金1萬元，買走小美手上的1萬枚OO幣。

結局是在台灣的小王成功匯了美金1萬元給在美國的小美，投資人大明開心的持有了他認為未來會漲的1萬枚OO幣，大家猜猜圖中最開心的是誰？發行單位成功把OO幣換成現金，可真是皆大歡喜呀！

大家想想，當小王拿新台幣30萬和發行單位換1萬枚OO幣的時候，小王心中難道不會覺得疑惑嗎？他也想問問發行單位，你給我的這個OO幣到底是什麼？為什麼我可以相信你？大家猜猜發行單位會怎麼回答？

我這個OO幣是使用創新的「區塊鏈分散式金融」，你沒聽說過嗎？區塊鏈去中心化、不可竄改、可以信任，所以你可以信任我！大家覺得小王聽了這樣的說法，是不是就信了？現在知道專有名詞的用處了嗎？

用專有名詞包裝唬弄監管機關的金融把戲

瑞波幣、穩定幣說穿了就是有家公司寫個程式，就無中生有發行了幾百億枚所謂的「加密貨幣」，等值幾百億美元；印假鈔還需要印刷機，這個連印刷機都省了，所以我開玩笑說這叫「無本金融」。

更重要的是，印假鈔是違法的可以抓，發行「瑞波幣」或「穩定幣」無法可管，所以主管機關還拿它沒辦法，因為它發行的不是美元、不是法幣，意義上只能被稱為「代幣」；再回去看看金融法規，還真的找不到他們「違法印製代幣」的法條，最後只能睜一隻眼閉一隻眼讓他們繼續玩下去，不然就只能修法堵住這個漏洞。

也難怪從USDT崛起以來，已經出現超過200種穩定幣，原來印假鈔這麼容易，連印刷機都省了，才出現200種算是客氣的了！大家有沒有開始覺得不必努力工作賺錢，發行穩定幣不就好了？這種風氣如果讓它繼續下去，有一天父母們會看到自己的孩子在家遊手好閒發幣圈錢，還反過來嘲笑父母每天工作辛苦賺錢養家是愚蠢行為。

如果這種經由單一組織或企業發行控制的加密貨幣也能稱為「去中心化」，那美元也是「去中心化」的，因為美元「分散」在全世界各地交易，任何人都可以使用美元購買東西，不必經由美國聯邦儲備銀行，因此也是「去中心化」的「分散式金融」。聽到我這麼說，大家有沒有覺得我是個騙子？

因為所有的美鈔都是經由美國政府發行的，所以美元必定是「中心化」的，那這些經由單一組織或企業發行控制的穩定幣為什麼算是「去中心化」？如果我說美元去中心化就是騙子，那說穩定幣去中心化的人不是和我一樣？

（本文摘自曲建仲（曲博）著《加密貨幣的真相：揭穿區塊鏈無本金融的國王新衣》，先覺出版提供）

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