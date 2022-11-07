業務一哥為什麼麼要舞弊？稽核實戰挖真相

案例：某年小布突然接到子公司傳來的一個訊息，子公司行政主管電話告知「某業務人員（綽號棒棒糖）舞弊，被A客戶檢舉及證實。舞弊手法是棒棒糖與A客戶建立良好關係，取得A客戶信任，由於A客戶庫存管理能力薄弱，每次收貨或出貨之數量清點作業鬆散，因此棒棒糖趁著幫忙卸貨或出貨時，侵占A客戶貨物。例如幫忙卸貨105箱，實際僅卸貨100箱，另外5箱趁機拿走變賣；出貨100箱，實際拿105箱，多拿的5箱趁機拿走變賣。半年後，A客戶感覺貨物越來越少，開始留心，從而抓到棒棒糖侵占貨品的犯行。棒棒糖因為不想被告，留下案底，願意以其侵占貨品數量之3倍金額賠償A客戶；鑒於棒棒糖的年紀尚輕，也有誠意賠償損失，公司放他一馬，不另外提告，僅讓他自行離職。相關檢討報告已經撰寫完畢，已提改善措施，之後將進行公司內部案例宣導。相關之檢討報告及棒棒糖自白書將送呈母公司稽核、法務及人事等檢視，若無其它疑問，將予結案」。

收到子公司對此事件之檢討報告及棒棒糖的自白書，報告內容檢討提出如下管理疏失及改善措施，自白書內容已經坦承侵占A客戶貨物之手法與犯行。

棒棒糖發現該A客戶庫存管理鬆散後，將給予A客貨進貨的建議數量加大，因為進貨數量變多，他從中侵占數量也可以變得較多。是故業務主管日後必須注意客戶進貨數量的變化，客戶進貨數量無端變大時，應予了解，以儘早發現類似情事。

業務主管平時疏於拜訪客戶，日後需勤於拜訪客戶，在與客戶的互動中，觀察有無異常情事及作出對於客戶有利（包含加強管理方式）的建議。

至此，報告寫了、業務人員賠償了、客戶也願意息事寧人，似乎可讓子公司結案。可是小布在觀察棒棒糖相關資料後，發現棒棒糖歷來考績良好，也是該區業績一哥；若無意外，該區業務主管發生異動，由他出線該區業務主管的機會很大。所以小布非常好奇， 到底是什麼原因讓他作出舞弊行為，真的只是為了「錢」？且A客戶的庫存管理到底如何鬆散，可以鬆散到貨品被人多次侵占，直至半年以後才發現？為了解答這些疑問，小布私下拜訪棒棒糖。

業務主管長期侵占業務獎金

小布：你已經離開公司，這個案子也結了，你不用把我當查核人員，我們今天完全只是私下對話。我看了你的考績，你的表現一直很好，假以時日，你要升等也不是什麼問題。我真的很納悶，你怎麼會去舞弊？舞弊動機是什麼？

棒棒糖：我業績達成率很好，可是我們這區業績獎金長期被業務主管侵占，他利用獎金調配的權利，將其它業務人員一部分的獎金調整給我，再讓我領現金出來給他，而且連我自己的業績獎金也都要領一部分出來給他。我們這區的業務人員是敢怒不敢言，我在想既然我的業績獎金被主管侵占，那我就去侵占客戶的貨物，幫自己補回來。

小布：你的陳述有沒有相關證據？

棒棒糖：你去算獎金分配，就會知道獎金分配不合理，獎金都灌給我。你去問我們這區的業務弟兄，他們都知情，都可以作證人。我還可以把每個月領取這筆現金的存摺給你，上面都有領取日期。

小布：你們怎麼不來跟我檢舉，我一定處理。

棒棒糖：你確定你處理的了？你之前不是處理過！能處理，之前不早就處理了！

小布突然一時無語，心中OS：對吼！我都忘了，那個素有皇氣護身的人，信哥！信哥因為我的查核，被調來子公司當業務主管，現在這一區的業務主管就是信哥（信哥之前的故事請見楔子一及第3.1節）。

棒棒糖：我有一件事很不服氣，我做錯了，我不該侵占客戶貨品，可是我真的沒有侵占這麼多，我概估應該不到賠償數量的一半。

小布跟棒棒糖索取了每月領現的存摺紀錄，回到公司後計算該區業務人員的業績獎金，發現與該區業績獎金發放總額一致，可是的確有將其它業務人員一部分獎金調整給棒棒糖的現象。翌日，小布在沒有告知的情形下，詢問該區數位業務人員，業務人員證詞與棒棒糖所述相符。接著，小布尋找信哥請教，信哥與前兩次一樣，言語間振振有詞。

信哥：子公司業務人員的教育程度更不好，每月賺多少花多少。我是在幫他們存款，他們若有急需、婚喪喜慶或需要維繫客情，就有一筆錢周轉使用。我這是用心良苦，為公司同仁著想，你怎麼一直不能理解呢！

小布：你說你是幫他們存款，請問是否有存款或保管紀錄？

信哥：你怎麼這麼市儈，做人要講信義，我出社會這麼久全憑信義兩個字。他們如果緊急需要，我還會自己掏腰包，貼錢給他們，絕對比幫他們存在我這裡的多。

小布只好將信哥這番振振之詞，再次禮貌性告知總經理及財務長。總經理及財務長皆臉色難看，叫來信哥，直斥信哥職場做事，又不是黑社會，什麼叫出社會這麼久全憑信義兩個字；現場令信哥歸還全部業務獎金予相關業務人員，再次將信哥調離現在負責的業務區域。然後總經理及財務長再次帶著小布一起去找董事長，總經理及財務長向董事長說明了信哥的行為，並再次補充說明「信哥草根性重，常有自以為是的想法。只是信哥跟通路客戶關係一直很好，不論負責哪個區域，負責區域皆能達成銷售目標，對於公司業務拓展相當具有幫助；之前有其它競品公司找他談，他也都沒有去，算是對公司忠心」。

董事長聽完以後，有些不置可否感覺，只好先順著總經理及財務長的意。小布見狀，心中陡生一個大膽想法「既然無法忍痛處理信哥，就想辦法讓信哥發揮最大價值」，後續故事請見8.2節。

專門扮豬吃老虎的客戶

在這個案子中，信哥的事情告一段落，另外還有一個疑問待釐清，「A客戶的庫存管理是否真的如何鬆散，鬆散到被人侵占貨品多次，直至半年以後才發現？」如果真的如此鬆散，站在通路合作夥伴的立場，應該予以輔導；如果不是真的這麼鬆散，那就有趣了。

小布立刻安排以調查暨提升通路服務品質的名義拜訪客戶，小布來到A客戶倉庫，覺得這間倉庫跟自己之前拜訪客戶的倉庫不一樣；之前拜訪過的客戶，倉庫中很多攝影機，可是A客戶倉庫一台攝影機都沒有看見，難道A客戶從來不怕貨品丟失或相信人性本善？

小布來到客戶會計辦公室後，竟然是不一樣的情景。會計辦公室中一面閉路電視牆，電視牆畫面都是倉庫中的情況，這代表倉庫裡不是沒有攝影機，相反的，是有很多隱藏式攝影機或針孔式攝影機。最讓小布納悶的事情，在與會計主管詢問它們如何發現棒棒糖侵占貨品過過程與數量時，會計主管如數家珍般地說「棒棒糖幾月幾號侵占幾箱，幾月幾號侵占幾箱，幾月幾號侵占幾箱」；小布很納悶「既然如此清楚，怎麼不在發現的頭幾次就向公司檢舉，為什麼要累積半年以後才檢舉？」這個問題小布當場覺得不便詢問，畢竟是自己公司業務人員有錯在先，若是詢問，有可能會被解讀或被反咬是在質疑客戶。

對此，小布心下無解，既然無解，就像第5.1節所述「遇到沒有頭緒的問題，不要自己猜想，虛心請教專家」。小布電話請教同業的稽核人員，小布才開口提及A客戶，同業稽核人員立刻表示「你們公司也遇到這個情形，我們公司也遇到了」；於是各自分頭再打電話請教另一間同業的稽核人員，結果那兩間同業的稽核人員表示他們也遇到同樣情形。最後大家共同推論出一個可能性，A客戶是一間扮豬吃老虎的客戶。A客戶先展示庫存管控薄弱，引誘有心利用此管控薄弱的業務人員上鉤，等累積到業務人員可能無法賠償的金額，就發動檢舉，灌上一倍的數量、要求三倍金額求償，這樣等於獲利500%。

對此推論，小布也無可奈何，只能將此例作成案例宣導，提醒公司業務同仁「夜路走多終遇鬼，可是只要走正途、好好幹，公司一定不會虧待大家」。

這個「業務一哥為什麼要舞弊？」案例中可以學習一個經驗， 很多時候訊息不像表面上的這麼簡單，例如子公司檢討報告寫了、業務人員賠償了、客戶也願意和解，似乎可以結案了。可是多留意一下資料、心裡多疑問一下，可能就有不一樣的結果，就像小布意外的發現業務主管侵占業務人員獎金、扮豬吃老虎的通路客戶等兩個案外案。

是故接收訊息，不能只看表面，很多時候「言於字外，意在神髓」。因此資訊收集需要做到「確實驗證疑問」，如何確實驗證？本書建議3條參考原則，「正話反說、挾知而問、投石問路」。

正話反說用於「適時對於訊息產生疑問」。

挾知而問用於「確認訊息及測試對方的可信程度」。

投石問路用於「建立對於不確定訊息的觀點」。

（本文摘自蔣永寵著《查核心法：經營管理的失落環節 風險與效益間的稽核實戰》，大寫出版提供）

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