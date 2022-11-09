真的受委屈了嗎？傷害到仇恨 到底從何而來？

回想一下讓你感到痛苦的各種情況。信任的人欺騙你；你依靠的人令你失望；朋友散播你的八卦消息。你經歷這些苦難究竟是為了什麼？

人類似乎命中註定—但也是與生俱來—要忍受「命運暴虐的投石器和箭矢攻擊」。受苦受難似乎是人類的普遍特質。然而，當我們受到傷害時，很少會想到心理痛苦可能會發揮有效作用。相較之下，我們很容易接受這樣的觀念：生理劇痛會提醒我們身體遭受損傷，讓我們迅速終止或修復損傷。我們知道，由於神經系統疾病而對疼痛遲鈍的人很容易受到嚴重甚至可能致命的傷害，我們因而領悟一個道理：身體對疼痛的敏感性提供了重要的保護。但是，經常使生活蒙上一層陰影的心理傷害可以達到什麼目的？我們可以透過悲傷、屈辱和孤獨之類的感受得到什麼益處？

在與他人互動時，我們往往會經歷心理痛苦，例如覺得受到傷害、悲傷、痛苦甚至焦慮。這些不愉快反應有一個特殊功能：促使我們對自己或它們採取改善措施，或者檢視導致痛苦的情況。儘管理智可能發現特定人際經歷對我們有害，但除非實際遭遇痛苦，否則我們可能沒有足夠動力面對它。如果沒有受傷的感覺，我們就只能任憑別人擺布。如果我們沒有全力阻止，任何人都可以利用、控制、操縱或背叛我們。

心理痛苦往往是必要的，它可以激勵我們克服天生的惰性，將注意力集中在錯誤和做錯事的人身上。我們被迫採取行動以消除痛苦根源—不是改正錯誤就是擺脫困境。痛苦動員全身以擺脫（逃跑）或消除源頭（戰鬥）。憤怒是攻擊外力的催化劑；焦慮使我們逃離它或避免它。

無論身體或心理痛苦都具有長期作用。我們生來就有能力將某些情況與疼痛或傷害連結起來，一旦建立連結，我們便準備好在未來迅速處理類似情況。在學會區分故意侮辱和友好取笑之後，我們幾乎可以對惡意行為做出反射性反應。我們還學會適應一些模式以防止可避免的傷害。「上一次當，學一次乖」便是自動避免重複創傷的代表。當然，我們學習應付逆境的方法，而不是退縮。我們可以運用更成熟的社交技能來化解潛在的有害情況，並在生理或心理傷害發生之前，以解決問題的技巧來處理難題。

我們往往從經驗中得知，自己的行為可能在不知不覺中激怒他人。我們對他人感受愈來愈敏銳，終於發現自己不是唯一有需求和敏感的人：我們可能會因為自己的行為而在無意間傷害他人。由於擔心遭受批判和懲罰，使得我們願意遵守社會行為準則並制定自己的行為準則。建立這些社交技能後，就能爭取他人與我們合作。

心理困擾的研究讓我們明白人性有哪些重要方面。人在一定程度上透過身體的痛苦來識別情緒傷害，例如腹部的下墜感，硬塊堵住喉嚨，胸中有股糾結感等等。醫師透過這些和其他徵兆，幫助患者在傷害經歷前後確認想法，藉以釐清過度和自我打擊的反應。無論是理論派或心理治療師，都可以從確認人的思想、腦海的畫面以及痛苦中獲益。透過這種方式，可以全盤理解行為各層面，包括思想、感受和行動。

含義的意義

儘管人似乎會立即回應生理或心理攻擊，但我們不一定感到憤怒，主要取決於傷害的來龍去脈及對它的解釋。一個接受家庭醫生打針的幼兒會踢打並尖叫，以免遭受莫名而來的疼痛。同樣必須遭受打針疼痛的成年人可能會有些焦慮，但通常不會以憤怒回應。

兒童和大人反應的明顯區別在於事件的含義。對孩子來說，除了醫生強勢又殘忍，沒有什麼充分理由足以說明她必須接受可怕和痛苦的治療。此外，向來仁慈的父母竟協助醫生攻擊她，這無疑是一種背叛。對成年人來說，打針雖然痛苦，可能還會令他焦慮，但療程有必要也可以接受，若以憤怒回應會顯得不合情理，因為他是自願服從有益的療程。這方面他與孩子不同，已學會區分惡意傷害和善意傷害，區分可接受和不可接受的疼痛。他已經擴大對痛苦的解釋，願意接受雖然痛苦但具有正面結果的經歷。

這個例子揭示了含義、歸因和解釋對我們回應經歷的重要性。當有人傷害我們，自然反應是感到焦慮並試圖逃避，或者感到憤怒並試圖反擊。如果威脅勢不可擋，我們傾向於逃離困境，會不會生氣則取決於我們是否覺得自己受委屈或受害：如果我們認為對方不公正，很可能會生氣。如果將對方的行為歸因於善意的動機，通常不會生氣。然而，除非我們「被誘導」，將攻擊解釋為善意的，否則直接反應是將不愉快行為視為故意和惡意的，並準備懲罰冒犯者或逃跑。

不妨想像以下情景：我在公車站等車，一輛公車經過，沒有停下來。首先，我因不便而感到痛苦，眼見公車沒有減速就開走，無助感接著浮現。我心想：「他（司機）故意不理我。」於是我很生氣。但後來我發現公車已經客滿，怒氣就此平息。我認為司機武斷地選擇不理我，這樣的解釋成了憤怒反應的關鍵。與假定的冒犯行為相比，實際的不便反而沒有那麼嚴重。一旦我重新定義情況，「冒犯」就會消失，我對事件改觀，認為它充其量只是一時不便。接下來我就能轉移注意力，查明下一班公車何時抵達，或考慮以其他方式前往目的地。

延誤和挫折本身不一定會產生憤怒。關鍵因素是對他人行為的解釋，以及這種解釋是否讓我們可以接受他人的行為。如果無法接受，我們就會生氣，想要懲罰冒犯者。在大多數情況下，我們認為冒犯行為是故意而非偶然，是惡意而非善意。不便和挫折來來去去，但受委屈的感覺始終存在。

我們診所有一個臨床病例，足以說明憤怒如何被挑起。分析臨床病例尤其具有啟發性：由於反應往往被放大，因而得以更清晰地描繪和理解情況。

露薏絲是大型職業介紹所人事主管，她發現自己幾乎總是對下屬或上司以及家人和朋友生氣。她的一些憤怒反應展現出觸發和表達敵意反應的機制。有一次，她提交的備忘錄被老闆修改。露薏絲在遭受老闆「批評」後，腦海自動浮現這個想法：「糟糕，我犯了錯。」接著是：「他真的認為我做得不好……這次我搞砸了。」她的自尊心受到傷害，感覺很糟糕。露薏絲的反應展現出自尊受到威脅所引發的典型二分法思維。如果沒有獲得百分之百正面意見，它就會變成完全負面：原本只是犯了一個錯，會被誇大為工作做得非常差；原本只是一句批評，會被誇大為完全遭到否定。

後來，她愈想愈生氣，腦海自動浮現另一種想法：「我為他做了這麼多，他沒有資格這樣對我……他不公平，他從不欣賞我的工作，總是在批評……我討厭他。」她將對於受傷的解釋轉移到老闆的「不公平」，從而安慰受傷的自尊。本質上，她的注意力從「他不認可我；他認為我不夠格」改為「他批評我是錯誤的。」將「引起」不愉快的責任歸咎於另一個人，這是憤怒出現的前奏。持續存在的威脅感和惡意人物的固定形象至少會導致暫時的仇恨。當我們從特定行為（這份備忘錄有兩處被他批評）轉向以偏概全（他總是批判我）或貼標籤（他不公平）時，憤怒或攻擊性就更容易延續。這種轉移通常是自動出現的反應，人可能會對一些事情懷恨在心，但發生當下的細節和過程已經想不起來。

（本文摘自亞倫．T．貝克著《忿恨的囚徒：憤怒、敵意與暴力從何而來？》，方舟文化提供）

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