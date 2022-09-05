新世代造車新勢力 一文看懂電動車玩家組合

未來移動交通將朝電動化、自動駕駛、共享服務、車聯網等四大方向演進發展，是二十一世紀最大的產業變革，從商業模式到產業鏈、製造模式，都翻天覆地大改變。面對電動車全新的競賽場，來自全球四面八方的參賽者雲集，各路好手切入研發製造的賽車道，蓄勢待發，期待在這場百年來的競賽盛會中一展身手。

由於電動車的差異性大，產品多元化，市場參與者也相當多元。以目前電動車整車製造廠的組成，如圖5-1所示，玩家主要分成A、B、C、D等不同類型。

A類型：以傳統燃油汽車廠為主，例如，豐田、福斯、賓士、富豪、通用、本田、現代、比亞迪等全球知名的傳統汽車大廠。過去車廠發展電動車，多以研發油電混合車，以油車改款電動化，大多在2020年到2022年，慢慢轉型為以純電動車平台發展的模式。

B類型：一開始就專注在電動車研發生產的新創企業，像是特斯拉、蔚來（NIO）、小鵬、Rivian、Lucid等。

C類型：科技大廠跨入電動車領域，例如Google、微軟、亞馬遜、蘋果、英特爾、華為、小米等，或是像台灣的鴻海和裕隆合組公司跨足電動車，這些企業以電動車、自駕車和移動服務應用開發並進的模式切入市場，Google和微軟明顯在自駕領域相互較勁。

D類型：專注在自駕車的新創公司，像是Waymo、Cruise、Momenta等新創公司，專心在發展自駕車、共享移動交通服務等領域。

從上述四大類來看，競逐市場的組合，不外乎為傳統汽車業、資通訊產業和新創公司。

電動車未知的世界寬廣，充滿無限的想像空間和可能，未來肯定會有更多的新進參與者，是否還有各種不同另類的創新玩法、創新的組合出現，值得關注與期待。

從產業一條龍變為跨界結盟

過去，汽車業是「老大哥」，公司動輒歷史百年，且產業遍及全球，因為是「老大」，凡事要老大說了才算，造成封閉的產業生態，上下游廠商都不易打入既有的供應鏈。

強強聯手，異業跨界創造優勢

由於過去台灣資通訊產業奮戰數十年，已有良好的系統和實力，汽車電動化是產業轉型最有利的發展機會。在電動車時代，除了要有創新的技術，還要有不斷創新的思維，快速轉變跟上潮流，否則容易被時代淘汰。更不能像過去資訊科技產業代工製造消費電子產品殺價取量的玩法，而是要創造不可取代的競爭優勢。

電動車的生態已大不同於過往汽車產業封閉的市場氣氛，朝開放、互利、互惠的方向，異業跨界結盟，可以強強聯手，打群體戰，做資源整合，例如MIH創建的平台，也帶來新的優勢，包括：

一、集體「智」造，加速創新研發

從汽車品牌、開發商和各供應鏈廠商之間，透過合作、協助、交流，用開放的環境和態度，利用彼此的專長，集思廣益，在人工智慧化、數位化趨勢下，建構更完整的製造系統，開發、設計更優化的產品，以提升設備、製程和產品功能的品質，加快創新的速度。

二、縮減研發週期和成本，降低進入門檻

由於汽車前期開發設計的週期長，且成本高，利用結盟，建構可供參考的設計和標準，有助於縮減開發的成本和週期，可望降低進入產業的門檻，創造商機。

三、透過交流學習，提升產業高度

透過跨界、異業結盟，可以快速連結，交流想法，不論是產業知識、策略方向、市場趨勢都可以快速學習，進而提升產業的高度，做出準確的商業決策。

（本文摘自宣明智、傅瑋瓊著《電動車產業大未來》，天下文化提供）

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