電動車的世界盃有多大？超過晶圓代工市場規模逾二十倍

台灣過去在3C、半導體等產業都扮演舉足輕重的角色，不論是電腦、手機等消費性產品和晶圓代工產業，在世界上均有口碑，是支撐台灣經濟主要的能量和動力。以2020年的數據來看，個人電腦在全球的市場銷售金額是3000億美元、智慧型手機是6000億美元，純晶圓代工是850億美元。

至於電動車的市場規模，則已超過全球的半導體產業。預期十年內，將進入爆炸成長期，未來二十年內規模會再翻倍，足以支撐幾十座的台灣「護國神山」。

根據國際能源總署的預估，2020年全球純電池電動車的平均價格約為4萬美元。假設電動車隨市場擴大，電池成本和前期投資成本攤提都下降的話，未來一輛車平均售價可望降到3萬美元。

在各種車輛（不包括二或三輪）中，有九成比例是屬於乘用車，就電動車的市場滲透率分析，未來電動車的市場規模之大，超乎想像。

根據彭博社（Bloomberg）的數據，2020年乘用型電動車銷售320萬輛，占所有新車銷售量7300萬輛的滲透率大約是4.4％，若以每一輛電動車平均售價3萬美元計算，2020年乘用電動車銷售金額達到960億美元，一年創造的商機就超過純晶圓代工。

推估到2030年，電動車滲透率34.7％，年銷售3300萬輛，同樣以一輛車售價3萬美元計算，市場規模高達9900億美元，已超過電腦加上手機總和，也超過晶圓代工的10倍。到2040年，以滲透率68.7％估算，規模高達1兆9800億美元（如圖4-1）。

近2兆美元的市場規模，比起2020年的晶圓代工850億美元大了超過二十倍；甚至是2020年個人電腦、智慧型手機、晶圓代工三者總和的兩倍。

半導體產業未來成長仍可期，根據Digitimes Research預估晶圓代工到2022年的年均複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）為6％。假設依照這個預估值推演，純晶圓代工到2030年、2040年銷售規模估算將達1520億美元、2720億美元。

資料參考：彭博社、DIGITIMES、IDC

*電動車2030年以滲透率34.7％估算；2040年以滲透率68.7％估算（參考彭博社預估）。

*晶圓代工為純代工不含IDM（整合元件製造），2030及2040年以年複合成長率6％估算（參考DIGITIMES預估）。

*個人電腦2030及2040年以年複合成長率2.5％估算（參考IDC預估）。

*智慧型手機2030及2040年以年複合成長率1.7％估算（參考IDC預估）。

至於個人電腦和手機市場因相對成熟，已趨於飽和，成長空間較平緩，根據國際資訊公司IDC（International Data Corporation）的預估，個人電腦和智慧型手機到2025年的年均複合成長率分別為2.5％、1.7％。依據此水準推估，到2030、2040年的銷售額，個人電腦將達到3840億美元及4920億美元，而智慧型手機分別達7100億美元、8400億美元。

與預估2040年的銷售額比較，晶圓代工、個人電腦和智慧型手機三者合計為1兆6千億美元，仍比不上電動車的2兆美元。電動車未來的世界盃有多大，由此可見一斑。

事實上，這只是乘用車的市場預估，還不包括貨車、卡車、巴士和其他特殊用途等車輛。

如圖4-2所示，2021年電動乘用車的銷售量與整體乘用車銷售占比是9％，電動貨車及卡車銷售量占整體貨卡車比例僅1％、電動巴士則占所有巴士銷量的44％，其中電動乘用車及巴士的銷量比則明顯較2020年的4％、39％提高。

車輛市場以乘用車為大宗，約占所有車輛（不包括二輪及三輪車）近九成，貨車、卡車、巴士等約一成左右，但以平均售價來看，貨車、卡車售價最少3至5萬美元起跳，巴士車輛售價幾乎在30萬美元以上，若加上數量龐大的二或三輪電動機車，貢獻的數字絕對比2兆美元還要更多。

換一個角度來看，未來的成長性更是值得期待的商機。各國預期在三十、五十年內實現轉型為電動車政策，即便汽油車無法全面淘汰，但電動車的銷售占比邁向80、90％時，整個電動車市場規模、成長動能將不可限量。

在台灣股票市場市值中，半導體類股占了40至45％，相對來看，電動車市場如此之大，如果台灣企業能抓住時機，成為產業鏈中的重要角色，必能創造新的經濟奇蹟。

（本文摘自宣明智、傅瑋瓊著《電動車產業大未來》，天下文化提供）

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