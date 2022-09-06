「月台門開啟，嗶～」

在捷運站響起的廣播猶如宣告百米競賽開跑的槍聲，無數上班族越過名為階梯的跨欄，開始衝向位於終點的捷運車廂出入口。「砰」，就在車廂的門隨著賽馬場的鳴槍聲開啟的瞬間，猶如賽馬般被遮住左、右視野，只看得到前面的人們，就像是與悠哉走著的我有仇似的，猛力撞擊我的肩膀與背包，向前奔去。等到他們運用雙臂和雙肩使勁擠進捷運之後，又會用全身的力量阻擋，避免後面再有人試圖上車。每當到了早上的通勤時段，眼前就會上演相同的戲碼，沒有一天例外。

就算眼見捷運即將要開走，我也絕對不用跑的。原因很簡單，假如我全力衝刺卻沒有趕上捷運，就會覺得自己吃了大虧。吃虧也就罷了，但問題出在我真的很討厭竭盡全力卻無法成功的落敗感。還有，如果不小心在奔跑的途中摔在階梯上，我的雙腿肯定會無法支撐全身的重量，應聲骨折。就算我跑得很勤奮，最後順利搭上了捷運，也只會覺得「反正只是早兩分鐘搭上非搭不可的捷運嘛」，絕對不會產生「我跑得很認真，最後才能提早足足兩分鐘抵達公司，真的好幸福啊！」的成就感。換句話說，用跑的並不會為我帶來什麼太大的好處。

相反的，假如我沒有用跑的，捷運的門卻很晚才關上，因此很幸運地搭上捷運，就會覺得自己賺到了，而且還會產生「感覺今天會很好運哦！」這種毫無根據的自信感。就算因為沒有用跑的，以致錯過捷運，只要心想：「反正我是用走的，錯過是當然的。」就不會覺得自己吃了虧。沒有人可以保證，聽到槍響之後，當大家都在跑，我也跟著跑就能獲得幸福。因為我們的人生並非賽跑，只要率先抵達終點線，就能獲得更多的幸福作為報酬。聽到響亮的槍聲之後，大家也可能會一時嚇到失神，不過上班族的人生絕對不是率先抵達終點線就能得到幸福。再說，壓根就沒人知道終點線在哪裡。

我不用跑的，搭捷運時也不會硬擠上車，就算搭上捷運，也不會故意去推擠他人。捷運又不是我家開的，我也沒有比別人多付錢，在每個人都支付相同的票價搭乘的捷運上，沒有理由耗費我的力氣，讓別人上不了車。這班捷運走了，下班捷運也會到來，無論搭乘哪條路線，我要前往的方向都相同。要是不小心錯過捷運，導致我上班遲到五分鐘，那下次就提早五分鐘出門，不要遲到就行了。特別是碰到下雨天，上下班搭乘捷運時，不要使盡全身吃奶的力量死命推擠，而是乾脆豁達地把身體交給其他乘客，反而還會覺得自己彷彿搖身成了在演唱會上把身體拋向觀眾的當紅搖滾巨星。當你放下自己固執的身軀，隨著人潮上下車，不必耗費半點力氣，也能靠著其他路線轉乘抵達。

職場生活也和上下班人滿為患的捷運相似。明知有下班列車，也可以搭乘其他交通工具，但我們依然每天為了搭上相同的捷運，一心看著前方奔馳。即便公司不屬於我，但我仍為了擴大自己的領地，不惜推開他人，同時擔心自己會不會被擠掉而竭盡全力、咬牙苦撐。無論是公司的工作或捷運，只要冷靜沉著地用走的，就能減少迷失方向的機率，也不必每天走相同的路，而是試著走別條路徑，找到更快抵達的方法。既然目的地都相同，也不見得要和隔壁的人一樣非搭捷運不可嘛。有時，搭公車或計程車要比搭捷運舒適，而且能更快抵達目的地。

「既然我用跑的，你也要用跑的！」

「你只要聽命行事，把吩咐的事做好就行了！」

「你為什麼處理工作的速度比別人慢？」

「你為什麼老是跟我唱反調，不按照我的指示去做？」

在這種文化中工作，我們雖然能匆忙地趕上捷運，卻沒辦法幸福地搭乘捷運。甚至如果領導者是抱持這種心態，一不小心就會害得全體員工都搭上反方向的捷運。要是你過去都只搭捷運，堅持非得搭捷運不可，你可能會持續看著捷運窗外黑漆漆的牆面，而認為世界是黑暗的。所以，今天我也一邊看著無數撞到我之後向前奔去的上班族背影，一邊東張西望，慢悠悠地踏入捷運車廂。

（本文摘自趙熏熙著《前往公司的路上我絕不用跑的》，遠流出版提供）

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