叫賣竹竿的小販為什麼不會倒？從會計揭開神秘面紗

竹竿喔～賣竹竿～

在日本，任誰都聽過這樣的叫賣聲。

叫賣竹竿的「主題曲」，總是不知在何時、從何處悄悄登場，又悄悄離去。

前幾天，突然看到許久未見的叫賣竹竿的小貨車從眼前經過。然而仔細想想，從小到大，我一次也沒向叫賣竹竿的小販買過竹竿，也未曾目睹別人買過竹竿，甚至不曾聽誰說他買過竹竿。

當下我突然冒出這樣的疑問：究竟誰會向叫賣竹竿的小販買竹竿？叫賣竹竿究竟有什麼利益？這算是一門生意嗎？我左思右想，想不出有什麼賺頭。

這一章，我們就來揭開這個具有「都市傳說」色彩的行業謎底，同時探討會計的根本思考──如何才能創造利益？

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我立即詢問周遭的人，看誰有向叫賣竹竿的小販買過竹竿，但是都沒得到肯定回答。倒是對於一般的叫賣生意，大家都回答曾經買過烤地瓜、豆腐或蔬果。

當然，地瓜、豆腐、蔬果是食物，和竹竿是完全不同類型的商品。

對於烤地瓜這種東西，有時會心想：「嗯，來嘗嘗看吧！」「今天的地瓜看來很好吃耶！」而半衝動性地消費。但恐怕沒有人會想：「嗯，今天好想曬東西喔！」而衝動地買竹竿吧？

兩大疑問

於是，第一個浮現的疑問便是：「為什麼賣的是竹竿？」

不賣竹竿也無妨吧？剪刀也可以，鍋子、水壺、衛生紙都不錯，只要是生活必需品，應該都是可以兜售的東西。

竹竿這種東西，搬家的時候買一次，應該會有好長一段時間不用買新的。一年買一次，或是像奧運般，四年買一次也不為過，一般都會用個十年左右吧！

不妨想想，一生之中，能買幾次竹竿？

換句話說，作為商品，竹竿的消費需求顯然相當低，比起賣一般家庭經常需要的豆腐、蔬果這類生意，在本質上完全不同。

而且，就算家裡的竹竿斷了或腐爛而無法使用，非得馬上買新的來汰換，恐怕也沒有人有耐心地等候叫賣竹竿的小貨車來到住家附近。

我想，一般人的運氣不會好到叫賣竹竿的小貨車這時剛好經過。運氣不好的，或許要等上好幾年，縱使運氣好遇到了，也未必來得及叫住它。

因此，在過去人們通常會到附近的五金行買，現在則是到超市，或開車到大賣場購買。既然如此，叫賣竹竿的小販何苦整天在大街小巷兜售？

莫非，跟叫賣竹竿的小販買竹竿有什麼天大的好處，讓人等上幾年也甘願？

我想了想，似乎也沒有，充其量只是省下搬運竹竿的工錢罷了。

現在，我把重點整理一下，可以列出兩個問題點：

①竹竿這種商品本來就沒什麼需求。

②我們特地向叫賣竹竿的小販買竹竿也沒什麼好處。

叫賣竹竿小販的財務報表

以常識判斷，沒需求、沒好處的生意是存活不了的。世界上有許多生意，都是因為提供某種需求或好處，得以創造利益，才能繼續下去。

那麼，究竟為什麼叫賣竹竿的小販不會倒？即使已經進入二十一世紀，還是生龍活虎地在大街小巷「竹竿──」「竹竿──」地叫賣？這讓人不禁胡思亂想起來：難不成叫賣竹竿的小販是間諜，其實另有其他目的？

在審計上，估算一家公司會不會倒閉，是一項重要的工作。

「叫賣竹竿的小販為什麼不會倒？」這個謎，會計師也很感興趣。叫賣竹竿小販的財務報表，有機會一定要拜讀一番。

企業的大前提：永續經營

不僅是叫賣竹竿的小販，只要是企業，「繼續下去」都擺在大前提上，會計用語叫「永續經營」。而要繼續下去，首先就要有利益，沒有利益，什麼都免談。

如果問我為什麼企業要以「繼續下去」為大前提，這頗難說明，勉強要說的話，我會說企業是所謂的法人，是法律上虛擬的「人」。人要存活下去，必須勤奮賺錢、儲蓄，企業也一樣，即使發生事故、社長離世，提高利益讓公司繼續下去，是它的使命。

個人賴以存活的標竿，一般都會認為是錢（現金），而企業存活的標竿卻不是現金，通常提到的是「利益」，或許有些人聽了會覺得彆扭。

這絕對不是說企業不需要現金，任何大企業都要將現金的出入情況，編造所謂的「現金流量表」，這就是企業需要現金的證據。

企業之所以以利益作為存活標竿的重要理由，是因為有時候企業即使沒有現金，也可以存活下去。

例如，企業可以不用現金，以賒帳購入商品，此外，使用票據也可以交易。甚至只要擁有未來可以賺錢的工廠或機械等設備，也可以暫時不用支付貨款。因此，企業就算沒有現金也不會倒閉，照樣能繼續下去。

換句話說，光憑現金這個指標，無法評估一家企業的優劣。另一方面，利益不能只看現金的流向，會計上的獲利指標，還必須估算賒帳、票據，以及工廠或機械等設備的流向，這些在評估企業時都相當重要。

言歸正傳。

叫賣竹竿到底是不是可以創造利益的生意？

一般的想法是，這種沒有需求的商品，絕少賣得出去，也就是說，幾乎沒什麼營業收入。然而，卡車費、汽油費、人事費等各種經費，卻還是少不了。

如果是賣烤地瓜，我們不難想像它多少有需求，可以預估營業收入，而且藉由大量採購，也能節省進貨的費用。靠著薄利多銷，雖然創造的利益不算龐大，但也足夠生活。

至於叫賣竹竿，我們連它靠什麼名堂創造利益都無法想像，但它卻可以長年存續，而且各處都有。

各處都有的原因，並非有錢人為了興趣或當作業餘嗜好搞出來的，它應該有它賺錢的手法，大家才會以相同的型態做起生意。

利益＝營業收入－費用

不過，我們一味地嚷嚷「謎團難解」，反而看不到它的真面目。

現在，就試著來探討現實中的兩個假設。

前面我們使用了「營業收入」「費用」「利益」三個會計用語，將它們整理如下：

營業收入－費用＝利益

「利益」是企業存續不可或缺的必要事物。

所有的生意要成立，就必須「增加利益」，也就是只有「增加營業收入」或「減少費用」兩個方法而已。因此，我們做出以下的假設：

〈假設①〉叫賣竹竿的營業收入確實很高。

〈假設②〉叫賣竹竿的進貨費用確實很低。

（本文摘自山田真哉著《叫賣竹竿的小販為什麼不會倒？：投資理財前，非學不可的會計入門與金錢知識》，先覺出版提供）

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