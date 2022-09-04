記取家族分裂的教訓 李錦記家族實施家族憲法

百年企業李錦記，是華人家族治理的典範，也是華人家族治理最早實施家族憲法的企業。

1888 年，李錦記第一代的創辦人李錦棠，在珠海市南水鎮經營一間茶館，販賣茶水和蠔湯謀生。李錦棠有一次在熬煮蠔湯時打了個瞌睡，熊熊柴火把蠔湯熬乾，驚醒後，他竟發現原本應呈現乳白色的湯汁已變成深褐色，而且香氣撲鼻口感鮮美，之後，李錦棠不斷改進方法，無意間，蠔油就此誕生，至今 134 年（1888-2022），李錦記成為一個家喻戶曉的醬料王國。

1902 年，一場大火將李錦記蠔油莊毀於一旦，最後不得已只能攜妻小赴澳門求生。李錦棠在澳門開啟了第二次創業。這一次李錦棠已經開始了解要以商業模式經營李錦記的品牌。

1972 年，由於香港的局勢動盪，到了第二代，李錦棠的長子李兆榮、次子李兆登、三子李兆南，在經營理念相違背，產生分歧，上演兄弟鬩牆的劇本，於是老大跟老二合謀，意欲聯手收購老三李兆南的股份，李兆榮、李兆登想聯合賣掉家業，移民海外，而李兆南認為應該守住家業。最後，李兆南的長子李文達買下二位伯伯的股權。

到了 1986 年，第三代李文達和弟弟李文樂因經營方向不同又起糾紛，最後李文達買下李文樂的股權。

李錦記在經過二次家族分裂，促成李錦記家族日後治理的規章制度，以及股權核心化的掌控。第三代的接班人李文達意識到「家和萬事興」的重要，他開始從家族內部尋找有效的解決途徑，避免李錦記再次發生類似的問題。

2003 年，李文達與太太及五名子女組成家族委員會，並制定「李錦記家族憲法」。

李錦記家族委員會共有以下 5 大機構：

1. 李錦記集團董事會：家族企業內兩大事業體，李錦記醬料集團和李錦記健康產品集團的董事會。

2. 家族辦公室：負責提供所有行政支援及服務，如準備家族委員會的相關資料等。

3. 家族慈善基金會：負責家族公益事業，旨在推動家族凝聚力，促進關愛、溝通及跨代共榮。

4. 家族學習發展中心：負責各代家族成員的學習，培訓與價值觀建立。

5. 家族投資委員會：綜合管理家族成員在本業以外的其他投資等。

李錦記家族委員會成立之後的第一件事就是訂定家族憲法，但由於「李錦記家族憲法」內容並未正式對外公布，我們僅能根據《李文達傳》以及相關報導，整理以下資料：

一、堅持家族持股的公司治理

1. 堅持家族控股，具有血緣關係的家族成員才能持有公司股份。

2. 下一代無論男女，只要具有血緣關係，就具有股份繼承權。

3. 醬料和保健品兩大核心業務的主席必須是家族成員，家族委員會每兩年召開一次會議，選定董事會及各個業務主席，主席可以連任。

4. 李錦記集團董事長必須是家族成員，CEO 可以外聘。

5. 董事會一定要有非家族人士擔任獨立董事。

二、家族委員會、董事會與管理層的角色分工

1. 家族委員會主要關注家族價值觀的強化，家族憲法的訂定，協調家族關係和所有權問題，以及決定董事會的結構。

2. 董事會的主要職責是挑選企業專業經理人，監督企業業績，處理企業與社會的關係。

3. 管理層則負責企業策略的訂定與實行，企業的日常營運，員工的考核與聘用，以及確定企業文化與員工準則。

三、家族會議

1. 不定期召開家庭議會，討論需要所有成員共同參與的家族內部事務。

2. 家族議會之決定須經過家族委員會討論通過方能生效。

四、家族委員會會議

1. 每季召開一次家族委員會會議，每次 4 天。

2. 家族成員必須參加，前 3 天家族委員會核心成員參加，第 4 天家族成員（包括配偶及其子女）全部參加。

3. 會議設一個主持人，由委員會核心成員輪流擔任。

4. 專門討論家族的未來，而非企業的未來。

五、家庭內部規範

1. 不准晚婚，不准離婚，不准有婚外情。

2. 如果有人離婚或有婚外情，應自動退出董事會。

3. 如果個人原因退出董事會或公司的家族成員，股份可以賣給家族成員，但不准離開家族，仍是家族委員會成員，參加會議。

六、接班人培養

1. 至少要讀到大學畢業，之後必須要先在外部工作公司工作 2 到 3 年。

2. 應聘程序和入職後的考核，必須和家族成員相同，且必須從基層做起。

3. 若無法勝任工作，可以給一次機會，仍然沒有起色者，一樣會被解僱，若下一代在外打拼有所成就，李錦記需要時可將其聘回。

七、家族成員退休規定

1. 家族成員 65 歲時，必須自董事會和管理職務上退休。

2. 年屆 70 歲後，必須自家族委員會中退位讓賢。

八、家族憲法修改和決議執行

1. 憲法內容的訂定和修改，必須經家族委員會 75%以上通過。

2. 一般家族事務的決議超過 51%就算通過。

綜上，李錦記家族傳承的優點：

1. 設立家族憲法也充分保障了李錦記家族的長期最大利益，最大的可能就是杜絕家族內鬥的發生。

2. 家族成員若無法勝任工作而留在公司，會造成公司治理和家族傳承的麻煩，因此李錦記家族憲法嚴格規定要進入家族企業的條件，即非常重視培養家族企業接班人。

3. 對於李錦記家族憲法非常強調血統又強調家族子女不能離婚這部分，是不是會讓接班人的選擇太過侷限，實際上是值得探討的。本書不斷強調的「生意囝仔歹生」（台語），這個在前面穆里耶茲家族就提到過，不一定非由自己的子女來接續家族企業之經營不可，事實上我們即曾經舉例松下幸之助的例子，日本人的婿養子概念，即使有了婿養子，松下企業最後還是走上企業所有與企業經營分離之原則。甚至已經傳承 46 代，經營超過 1300 的日本千年企業法師溫泉旅館，他們除了婿養子以外，要是沒有人繼承，還是會找養子，所以從延續家族企業精神、理念與文化的角度來觀察，家族憲法、血統固可保障後代子孫的受益權，但是要真正肩負起家族企業之經營任務，實在不必拘泥是否血統純正不可。

在中國，血統是個神奇的魔法師，它既能讓一個白癡坐上龍椅，也能讓一個順民成為叛逆。明末崇禎皇帝的第三個兒子到了 76 歲隱居在鄉下將要渡過一生，最後卻還是被康熙處以凌遲的極刑，不全是因為血統惹的禍。因為如果後代子孫，對開創基業的先祖及其立下的規矩，無法自律，無心遵守，不思正事，徒以酒色為樂，則光有血統又有何用？明朝開國皇帝也是訂立了皇明祖訓，這也是歷史上少見的家族憲法，立法美意無法落實到下一代，弄到最後，福王還是被李自成處死，悲慘到和鹿肉摻雜在一起作為下酒菜，被稱為福祿宴。站在傳承的立場上，難保後代子孫個個子秀孫賢，歷史是一面鏡子，法師溫泉旅館的作法，也是一面鏡子。

關於繼承是否拘泥於血統這部分，見仁見智，端看家族領導人的格局與境界。

「楚人遺弓，楚人得之」，楚國的國王遺失了弓箭，下屬想要去找回來，楚王說︰「一定是楚國的人撿到，何必尋找呢？」

孔子說︰「人遺弓，人得之，何必楚也。」一定是人撿到的，何必一定是要楚國人？

老子說︰「失弓，得弓。」反正會被撿到，被猴子撿到也沒關係，萬物平等。

佛家則說︰「四大皆空，本來無一物，何處惹塵埃。」

不同的境界，不同的傳承思維，沒有說誰對誰錯。

影壇巨星周潤發將自己的財產約 50 億港幣，全捐給慈善機構，他說︰「錢不是我的，我只是暫時保管它。」符合佛經說的財富乃五家共享之物的道理。

惟無論是否捐給哪個機構，也都是要有財富傳承的規劃，要成立基金會便於管理，確保善行的落實，如果沒有繼承人又沒有事先規劃，可能到最後就會落入國庫（《民法》1185 條）。

以前我在大直住家的管理員，他是一位殷實、熱心的退伍軍人，早年孤家寡人隨著國民政府來到台灣。平日喜歡畫畫，大樓的大廳掛著他五顏六色的作品。他曾跟我提過希望我幫他立遺矚，那時候我已經結婚，只有在每個周末回大直，陪父母打麻將與家人相聚。還來不及幫他完成遺願時，他就忽然走了，後來一生的積蓄全部歸屬國庫，造成很大的遺憾。所以遺產的規劃要及時盡速完成。

（本文摘自陳明正著《江山不能留與後人愁：財富傳承與家族憲法》，時報出版提供）

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