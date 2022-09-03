有錢人為何需要家族辦公室？全球最富有十大家族

家族辦公室（Family Office），指的是那些為高淨值財富的家族提供有形及無形資產管理的專業機構，凝聚家族文化及財富並傳承給下一代。

家族辦公室起源於 19 世紀富裕的歐美家庭，由相關領域專家組成，致力於一個或多個富有人士或家族的財富管理，以及私人需求等事務的私人公司或組織機構。一般譯為「家族辦公室」，是為富裕家族管理財富的私人機構。在財富管理行業中，家族辦公室可以說是金融產業鏈的最頂端，家族辦公室是家族財富管理的最高形態。

Bessemer Trust Co.，這是我在演講中提過的全世界第一家聯合家族辦公室，成立於 1907 年，迄今已超過 100 年。

西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）被父親聲請監護，由於這件新聞事件引發很大的迴響，布蘭妮的粉絲非常不滿，如果布蘭妮需要被監護，她是要怎麼開演唱會？怎麼在舞台上載歌載舞？家族辦公室這個名詞意外地再次登上版面。布蘭妮的家族每年花在 Bessemer Trust Co.及律師費用高達 120 萬美元（3341 萬新台幣）。

根據統計，有 80%的家族企業未順利傳到第 2 代，剩餘的 13%則未能傳到第 3 代手裡。所以要讓家族企業永續經營，家族財富得以管理、傳承，一定要了解什麼是家族辦公室。

根據瑞士銀行（UBS）在 2020 年針對全球最大的 121 個單一家族辦公室（Single Family Office）所管理的總淨資產高達 1424 億美元進行調查，有近四成的家族辦公室打算在未來五年內以永續原則分配其大部分投資配置。有 62％的家庭認為永續投資對傳承給下一代是重要的，但不確定他們的善意是否會能開花結果。1

風行於歐美豪門的「家族辦公室」業務，目的在於協助富豪凝聚家族財富，並依其需求打造客製化的財富管理策略與擬定傳承計畫，以利順利交班。在亞洲新富崛起後，香港、新加坡即相當風行，台灣對於此業務的需求也開始逐年增加。

事實上，在台灣已經有許多家族也有自己的家族辦公室，由專人處理隱密、龐大又專業的家族事務，內容包括保險、信託、私人銀行、基金會，也有會計師、律師打理海內外資產，甚至連家族旅遊、藝術品的鑑賞、紅酒的品嘗也納入家族辦公室的服務範圍。

另外金融機構扮演專業顧問是家族辦公室走向制度化的幫手之一，服務家族辦公室客戶需要銀行強大的內部金融服務和外部顧問系統，許多跨領域的專業知識和整合協調，才能確保客戶能獲得客製化的支持和資源，從而有效管理、保護和發展家族資產。

家族企業在全世界的企業體中扮演著舉足輕重角色，美國 75%以上的企業屬於家族企業，家族企業創造了美國 78%的就業機會，雇用了勞動力市場上 60%的就業者，創造了全美國 GDP 總值的一半。英國、澳大利亞、西班牙等地的家族企業比重更是超過 70%，義大利和瑞典的比例更高，超過 90%。

世界範圍內許多著名的家族，其家族歷史大多源遠流長。在美國《財富雜誌》提供的 500 家大公司中，約有 60%是家族企業。像是微軟、柯達、沃爾瑪、IBM、寶洁、摩托羅拉、迪斯尼等聲名顯赫的大公司都是家族企業。

1945 年，當美國占領日本時，強行肢解了原先日本的財閥家族中最霸道的 56 個家族，然而不出 10 年，這些家族集團又重新有效的形成，家族的凝聚力可見一斑。

傳統意義上的「家族」是圍繞一個核心家族成員或一個核心家庭，通常以血親為主，姻親為輔的方式構成的。隨著家族與家族企業的規模化擴張，對於「家」的範圍，已突破了傳統意義上姻親與血親的結合，「Family of Affinity」，即「親和力的家庭」開始受到關注，即「家族」範圍開始輻射到與家族保持親密關係的人員，這個就是我們在導論中提到的「暫時の表親」的概念。

全球最富有的十大家族

世界上最富有的家庭是財富世代相傳的家庭。這些家族擁有強大有力的名字，這些名字與成功的公司和品牌聯繫在一起，有的時代久遠，已經淹沒在歷史的長河中了，有的至今還在影響著世界（排名不分先後）。

羅斯柴爾德家族

在 19 世紀的歐洲，羅斯柴爾德家族幾乎成了金錢和財富的代名詞，也是地球上最為神祕的古老家族，至今家族資產至少超過 50 兆美元。

沙烏地家族

沙烏地家族統治著沙烏地阿拉伯，掌握著沙烏地王室在國外高達 6000 億美元的投資。

沃爾頓家族

沃爾頓家族原本只是一個小鎮上的店鋪，之後生意越做越大，創建了沃爾瑪這樣一家世界性的連鎖企業，沃爾頓家族持有沃爾瑪 48％的股份，是美國最富有的家庭之一。

摩根家族

摩根家族的先人於 17 世紀初在新大陸的淘金海潮中移民美國，到約瑟夫‧摩根的時候，賣掉了在馬薩諸塞州的農場，定居哈特福。摩根家族的成功，是華爾街成功的縮影。

杜邦家族

杜邦家族是美國最古老、最富有、最奇特、最大的財富家族之一。20 世紀 90 年代杜邦家族擁有財富 1500 億美元，出了 250 個大富豪，50 個超級大富豪。

馬克斯家族

馬克斯家族是名震英倫三島的財富家族。這個財富家族主要經營服裝和食品。英國前首相柴契爾夫人，服裝都在他們家族的公司馬克斯斯賓塞公司購買。其創始人馬克斯靠 5 英鎊起家。

福特家族

福特家族已經是美國顯赫的財富家族。亨利‧福特是這個財富家族的創始人，他成為汽車大王。

洛克菲勒家族

洛克菲勒家族，美國最富有的家族之一。約翰‧洛克菲勒是這個財富家族的創始人，他也是人類有史以來第一位億萬富翁，美國石油大王。他創始的石油王朝在美國把持地位達 85 年之久。

高爾文家族

高爾文財富家族在美國影響巨大。其創始人保羅‧高爾文從賣爆米花創業，在 1930 年代生產世界第一台車用收音機到成為摩托羅拉公司董事長，使這個家族顯赫至今。

李嘉誠家族

先創辦長江塑膠廠（製造）塑膠花，之後投資地產業致富，他創立的長江集團（長江實業）已成為香港最大企業之一。

在台灣，家族企業更是企業最典型的型態，台灣產業 90%為中小企業，70%為家族企業，很多台灣的中小企業家族其實是高資產客群，所謂「高資產客群」是指可投資資產超過新台幣 3000 萬元以上的客群。

資誠聯合會計師事務所與中國信託銀行合作，共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，報告中顯示，相較 2018 年，年資產達 3000 萬以上的人數可望達到 41.17 萬人，增加 9.47 萬人，成長率是 29.87%；至於管理資產方面兩年來的增幅也增加了 43.6%。也就是台灣有 88%的高資產客群財富持續成長，尤其是資產規模在新台幣 1.5 億元以上的客群，95%的整體財富都比前一年增加。

有些沒有成立自己的家族辦公室的家族，聯合家族辦公室是一項不錯的選擇，它可以提供成本更低、隱私度更高的服務，包括如何安排海內外投資、控股、稅務和信託保管銀行。

（本文摘自陳明正著《江山不能留與後人愁：財富傳承與家族憲法》，時報出版提供）

延伸閱讀

16世紀香料與白銀 開啟東南亞輝煌商業時代

杜絕黑箱作業 北市府不一樣的晨會

統一發票 為什麼台北人比較容易中獎？