半導體地緣政治學(二 ) 美國為何從開放走向鎖國？

美國意識到自身國家安全的致命弱點，在於半導體的供應。由於缺乏半導體製造能力，美國在國際產業的水平分工上（*水平分工是由不同的公司各自負責擅長的領域，最後再統合起來）過度依賴台灣的台積電，這是地緣政治風險，可能會招致國家危機。

中國對台灣的軍事入侵隨時都有可能發生，鑒於習近平政府鎮壓香港民主運動的暴力行為，中國對台動武的可能性變得更高。

對中國來說，台灣和香港一樣都是中國的一部分。不光是中國政府，就連許多中國民眾都不將台灣視作國家。駐紮在沖繩的美軍，和接受美國武器供應的台灣，兩者之間的防衛線只要稍有疏忽，中國就有可能趁虛而入。

目前台海地區的平衡，是在美中雙方認可的「一國兩制」虛構前提下成立。雖說中國不太可能主動破壞海峽兩岸的穩定，但美國也不能冒這個「應該不會發生」的風險。

兩個選擇

如果美國想要掌控半導體大權，有兩個選擇，一是選擇守護台灣，因為台灣有美國需要的半導體產業；另一個選項就是直接將台灣的晶圓代工廠移到美國去。

拜登政府早就眼明手快地朝這兩個方向進行。在軍事上，美國讓司令部設在日本橫須賀的第七艦隊加強在東海和南海的活動，並且和英國、法國、德國等歐盟主要大國合作，派遣軍艦到這個海域。

像是英國最強航空母艦「伊麗莎白女王號」就於二○二一年九月四日在橫須賀港靠岸，意在告訴中國，日美歐會攜手合作保障這地區的海洋安全。德國海軍巡防艦「巴伐利亞號」也刻意繞行過南海，這離上回德國派遣軍艦到太平洋已睽違近二十年。

若美國不是已修復在拜登之前被川普破壞的美歐信賴關係，我相信這些歐洲國家理應不會採取軍事行動。

另一方面，拜登政府也加強了日本、美國、澳洲及印度這四國在經濟和軍事上的合作，組成共同抗衡中國的「四方安全對話」（Quad），像是自二○二○年秋天開始，美澳印的海軍就和日本的海上自衛隊實施聯合海上軍事演習。日本與澳洲原本就是美國的盟友，但連印度也一起參與，在戰略上就有極大的意義。由於印度和中國的關係惡化，所謂「敵人的敵人就是朋友」，美國正好可藉此拉攏原本態度消極的印度成為盟友。

美國也加強了對台灣的直接支援。二○二一年八月四日，拜登政府通知美國國會，宣布將銷售七億五千萬美元（約新台幣兩百一十億元）的武器給台灣。這是拜登上任以來首度對台的軍售案，共售出四十門自走砲和二十輛野戰砲兵彈藥補給車，並開始對台灣的「潛艦國造」計畫提供技術支援。

在川普之前的歐巴馬政府，因為顧慮中國，對台軍售武器的決策十分謹慎。但川普上任後，卻做出十一次對台軍售的決定。只不過，川普的對台軍售，除了表明對中國施壓外，也有支持美國軍事產業的目的。

拜登政府則是延續並更進一步加強川普路線，但他要守護的不是美國境內的產業，而是台灣。拜登的策略是以美國作為中心，加強威懾來圍堵中國，遏止中國的軍事行動。

美國的另一個課題是如何強化國內的半導體製造能力。拜登可以說是近乎強制性地透過外交手段對台灣當局和台積電施壓，要求台積電答應在亞利桑那州設廠。同時，也轉身向韓國文在寅政府施加壓力，強迫三星電子及SK海力士在美國進行相同的直接投資。這就是美國對亞洲的半導體產業所布下的網，再一鼓作氣地全部拉進國內。

此外，美國政府也要求國內的格羅方德等晶圓代工企業增加生產力，格羅方德公司在德國及新加坡都設有工廠，在拜登政府的請求下加速新加坡的設備投資。

出口禁令反而對中國有利？

拜登的策略或許會改變日後國際分工的趨勢。

最初美國的半導體企業會將製造部門切分出去而形成無廠化，是為了減少投資半導體製造的風險，因此自二○○○年左右開始，美國的無廠半導體公司和位於東亞的半導體製造代工廠結盟，像兩人三腳般地綁在一起前進。然而諷刺的是，隨著中國的崛起，這種為了降低風險所形成的商業模式，反而拉高了美國在地緣政治上的風險。

無論這些「受邀」而來的企業在美國是否能賺錢，拜登的半導體策略就是先強迫他們來設廠，只要策略奏效，原本散布在世界各國的半導體供應鏈就能集中到美國，強化美國境內的產業生態系統。

為了達到目的，美國政府必須拿出巨額的補助款去支援這些外來企業。雖然政府的財政負擔會因此變得沉重，但幸好美國的輿論普遍對中國懷有敵意，加上國內產業的確缺乏半導體等因素，讓政府可以正大光明地補助國外企業。只要這些外交政策和產業政策有一天能奏效，美國的半導體生產就能有飛躍性的成長。

拜登政府除了以上述做法「防守」供應鏈的同時，對於中國的「攻擊」也不曾鬆懈。他採取截斷糧草的攻勢，限制供應中國半導體產業的物資出口。針對華為旗下的子公司海思半導體、中國最大晶圓代工廠中芯國際、半導體設備製造商中微半導體設備（AMEC）等主要的中國企業，拜登仍持續採取出口禁令措施。

不過這個策略不可能永遠奏效。隨著中國半導體的自給率升高，制裁效果也會削弱，甚至反而為中國企業自行研究開發產生推波助瀾的副作用。

究竟美國會先打倒中國企業？還是中國企業會先自給自足？這樣的競爭同時也是一場與時間的競賽。

對內，美國政府自然也不能無視想在廣大中國市場做生意的美國企業反彈，故而必須費盡苦心在制裁效益與國內出口企業利益間取得平衡。

如果想做中國生意的企業聲浪占了上風，政府就不得不放寬出口禁令；若是保障國家安全的呼聲高漲，出口限制就能再提升了。

然而，和日、歐、韓的共同戰線能維持到什麼時候，也存在著變數。尤其是韓國，和中國之間的關係或遠或近，容易隨著政權更迭而改變。因此對各國出口限制的韁繩，何時該緊、何時該鬆，對美國政府是個艱難的考驗。

從「開放」轉為「鎖國」的要素

接下來，我們來關注拜登政府的貿易策略。在他上任前一年，大約二○二○年十月這個時間點，拜登幾乎還沒發表過他對全球自由貿易體制的想法，既沒有想要重返同樣出身民主黨的前總統歐巴馬所推動的《跨太平洋夥伴協定》（*TPP，川普執政時期退出），也沒打算重振功能不彰的世界貿易組織（WTO）。

有人批評當時拜登之所以對自由貿易態度冷淡，是忌憚黨內左派人士的意見。的確，二○二○年總統大選時的競爭對手，例如伊莉莎白．華倫（Elizabeth Ann Warren）或伯尼．桑德斯（Bernie Sanders的主張，都帶有強烈的貿易保護主義色彩，主張關閉美國市場以保障國內的就業機會。

此外，拜登還得考量民主黨傳統的基本盤支持者是勞工組織，以及顧慮那些支持川普卻無法在全球化浪潮中受惠的中產階級，因此的確很難在當時的情勢下提倡自由貿易。

然而拜登政府上任後，以保障經濟安全為優先、目標放在完成國內半導體供應鏈的產業政策，本質上依然與自由貿易相互矛盾。

例如，《跨太平洋夥伴協定》（TPP）原本是對各國開放的，只要符合條件，都可以加入這個自由貿易圈。倘若中國能在國內實行改革、邁向自由化，那麼中國也可以參加。由美國主導並建立規則的TPP，原先最大的目標就是想要促使中國改變。

但是，在現今的全球局勢下，TPP原本的理念對美國而言已經是不可行的。美國必須將中國排除在自由貿易圈外，只對可信賴的夥伴打開貿易的屏障，這樣才能確保平安，符合美國的國家安全目標。

「習近平領導的中國不會發生改革。」拜登一定是這麼想的。

只要拜登政府能提出新的貿易策略，就能在友好國家之間訂定數位分工的國際規則；為了創造更好的技術交流、打造數位資訊流通的系統，或許可以和具有相同理念的國家展開談判。

原先美國在TPP協議中的數位貿易條款是：讓環太平洋企業的資料可以在彼此間自由通行無阻，不受國與國的限制。受惠於這個條款最多的，是以GAFA（*Google、Amazon、Facebook、Apple）為首的美國雲端企業。

如果美國要再次打造像TPP這樣類型的組織，這次或許一開始就會把中國排除在外了。

如此一來，美國和夥伴國家所形成的這個組織，從內部來看是貿易自由化，但從外部來看則是排他的保護主義。只怕TPP再也無法遵循「開放性」的本質了吧？

從開放到鎖國，讓美國的數位貿易政策方向大幅度轉彎的要素，現在都已經齊全了。如同二十世紀美國挖出大量石油一樣，美國擁有能蒐集全球資訊的這四大網路平台公司，就像擁有數位資源裡的油井一樣，源源不絕地供給大數據。在處理資訊的半導體開發方面，美國企業擁有全球最頂尖的技術能力。的研究也走在世界最前端。作為網路平台基礎的雲端空間，也是由美國企業運作。也就是說，最重要的數位核心技術，幾乎都已掌握在美國的手中……。

因此，只要能彌補國內原先欠缺的半導體製造技術，就不太需要在數位領域追求自由貿易了，不是嗎？

最後，當美國的數位技術克服了地理限制，美國的地緣政治地位將升高，回歸門羅主義思維「只要美國好就好了，不需再靠別的國家」，這樣的想法未必是荒誕無稽的。

（本文摘自太田泰彦著《半導體地緣政治學》，野人文化提供）

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