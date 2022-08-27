主管需要調解部屬的衝突嗎？

在工作上，我們常會遇到同事間的衝突。當同事間有衝突的時候，主管應該扮演調解者的角色嗎？在實務上，同事間有衝突，主管多半不會使用調解的方式，而是使用詰問法（inquisition）或是仲裁的方式居多。也就是，主管通常是以一個上對下的姿態，要求部屬說明事情的原委，甚至是質問部屬的想法，最後再以主管的立場做出最終決定，部屬只能選擇接受。為什麼主管不傾向使用調解來處理部屬的衝突呢？以下列出可能的原因：

1.與衝突結果之間有利益相關

由於同事間的衝突往往是基於工作任務上的不同意見，如果無法順利解決，將會影響所屬單位的績效，這不是主管所樂見的。

2.做決策是職責所在

對主管來說，單位內的事就是他的事，因此，部屬若有衝突，他認為自己應該是做決策的人，自然就不傾向交由衝突當事人做決定。

3.缺乏調解技能

組織內各級主管都有其所屬的專業（如工程、會計），他們未必具有調解的相關技能，也未必具備溝通與協商的技能。因此，如何透過調解來解決衝突對他們來說是陌生的。

4.沒有時間

主管通常是相當忙碌的，要他們抽空調解部屬的衝突，可以說是非常困難。他們寧願花時間進行單位的規劃與管理，而不是花在解決部屬間的衝突。

5.擔心無法獲致結果

就算主管有心扮演調解者的角色，他未必能夠順利完成調解，以致於問題懸而未決，導致單位業務停擺。因此，在擔心無法獲致結果的前提下，主管很可能寧願用詰問法或仲裁的方式來處理部屬間的衝突。

6.職位高於衝突雙方

主管的職位高於部屬，如果扮演調解者的角色，可能會讓部屬覺得與主管的角色不符。主管既然是主管，他就有職位權，因此使用調解來解決衝突往往不被部屬甚至是主管自己所認可。

然而，既然我們提到許多調解的優點，而主管又不傾向採取調解，我們應該如何面對這個矛盾心態呢？我認為，主管應該視實際的情況來決定是採用詰問法或仲裁的方式，還是採用調解的方式來解決部屬間的衝突。在時間允許的情況下，盡可能讓部屬自行面對衝突、解決爭議，主管則設立一些人際互動基本原則讓雙方遵循；需要時，主管再介入瞭解問題，協助部屬找出答案。主管可以利用這個機會，提升部屬的衝突解決能力，改善單位的績效。就主管本身而言，也可以藉機學習衝突調解的要領，增加個人的領導與管理潛能。

我該怎麼做？

如果你是主管，可以嘗試讓你的部屬學習如何面對彼此間的衝突，自己扮演第三方調解者的角色。

（本文摘自戚樹誠著《正向談判：台大管院教授教你善用借位思考，打破僵局達成目標》，聯經出版提供）

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