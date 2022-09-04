談判要沉得住氣！議價掌握三大重點

互惠規範為討價還價建立了基本的人際互動基礎，它影響著談判雙方對於彼此的預期，也影響著雙方出價與還價時可能產生的結果。這個規範給我們什麼啟示呢？以下有三點提醒：



1.避免單方面讓價

當對方出價時，不要在己方讓價之後，因為對方還沒有回應你的讓價或是他不願意回應你的讓價，而一再做出讓價的行動。如果你一再地單方面讓價，對方會認為你非常渴望成交，對價格沒有什麼堅持，而利用你的不安感來迫使你讓步，以致於失守潛在協議區間中可能可以屬於自己的部分。

我該怎麼做？

自己讓價後，耐心等待對方的回應，別因為沒有回應而繼續讓價。

談判情境劇場

客戶：我們今年的採購價格還是跟去年一樣，一件一千元。

業務人員：可是最近原料成本一直在上漲？

客戶：唉呀！都合作那麼久了，還是就維持原來的價格。

業務人員：沒騙你，至少應該漲個一百元，反映成本。

客戶：漲一百元？原料成本明明就沒有太大的波動。

業務人員：那至少也漲個五十元。

客戶：（非常堅持的表情）這樣吧，要漲明年再說，今年就照過去的價格。

業務人員：意思意思，漲個三十元如何？

客戶：（假裝沒聽到）那就按照原來的價格，明天就交貨。

業務人員：（無奈的看著對方）好吧，那明年一定要漲喔。

從上面的情境劇場中，客戶一再地堅持他的出價，不論業務人員再怎麼說，客戶就是無動於衷。反之，當客戶一再堅持時，業務人員卻一再地讓步，退到最後完全棄守，這樣的讓價行為是絕對要避免的。因為業務人員讓客戶覺得他完全沒有其他選擇，也非常容易被說服，到了明年，客戶將會故計重施，繼續堅持他的價格，獲取他的最大利益，業務人員明年漲價的期望很可能又要落空。

還有一種情況是，對方一直沒有回應你的讓價，這時候你千萬不要有讓價的衝動，主動跟他說你要再讓價更多。反倒是，你應該主動詢問對方，瞭解他的想法，有可能他最近很忙沒有時間回覆你，也有可能他還在思考如何回覆，你可以讓他知道，你很有誠意的在等候他的回應。

當然，如果對方最後以進一步的讓價來回應你，你可以考慮也進一步讓價，彼此展現誠意，朝向雙方都接受的價格邁進。但是如果你收到的答覆是對方清楚表示他不願意讓價，而對你來說，你也已經到達讓價的極限，這時候你可能要考慮離開實在沒有任何進一步退讓的空間，你也很有誠意完成交易，希望能夠找到雙方都接受的價格，看看他的回應是什麼，再做出最後的決定。

2.注意倫理界線

前面提到的購車例子，是一個單純的買賣交易，讓價本身並不會涉及倫理道德的問題。然而，有許多企業之間或企業與政府之間的交易，牽涉到龐大的利益，任何一方的些微讓步，可能都會帶來很大的損失或利潤，負責談判的人有可能會面臨到利益的誘惑，而接受對方的賄賂。尤其，在華人社會中，講求關係可以說是文化的一部分，所謂的「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。不過，在商業談判時，講求關係往往與堅守倫理原則常是一線之隔，今天對方的略施小惠，可能意味著明天的鉅額利潤，這裡面不但有倫理上的爭議，甚至有可能涉及法律上的不當行為，不可不慎。

反過來說，如果你想要提供小禮物，表示你的心意，你可以在第一次見面時帶一杯星巴克咖啡或公司紀念品，並且公開表明這是表示你的誠意，並沒有期望對方做出什麼回報。然而就像前面提到的問卷調查的例子，你帶來的小禮物有可能就會帶來意想不到的談判氣氛與結果。

我該怎麼做？

可以透過貼心的小禮物，展現出自己的誠意。

3.親友間的討價還價

前面提到的人際互惠原則適不適用在親友之間的「討價還價」？或是親友之間存在什麼其他的原則呢？就這一點，華人社會尤其重視圈內人與圈外人的區別，家人之間或是朋友之間當然更要重視禮尚往來，因此，什麼關係應該有什麼樣的禮數與回報，是非常講究的。例如，無論是過年的紅包應該包多少，還是參加婚禮應該包多少，如果沒有包的得體，都會留給對方不好的印象。我們會在後面章節談到談判各方之間的長期關係對於談判的影響，在此先暫時不談。現在我們單單討論比較單純的、一次性的交易狀況，例如說，你有一個沒有用過的名牌包想要問朋友有沒有人有興趣購買；或是你在某個旅遊地點，買了一個台灣熱銷的保健食品，想要問問親友有沒有需要。這時候，你的出價與一般商業上的出價行為有何不同呢？在學理上，有兩個不同的概念，一個稱為稟賦效應（endowment effect），一個叫做寬厚效應（generosity effect）。我們先說前者，稟賦效應的說法是，賣方總是認為自己的產品具有的價值超過別人認為的價值，例如，在整體房屋市場不景氣的時候，雖然房屋的買氣變差，但是房屋的屋主卻不願意降價求售，因為屋主們認為自己的房屋價值超過市場價格，不願意忍痛割愛；而買方則認為，市場價格就是如此，當然不願意付出比市場價格高的價錢來購買。不過，以寬厚效果的說法則是相反，反而賣方願意以比市場更低的價格賣給買方。

一項研究驗證了朋友之間存在寬厚效應，學者曼德爾（Mandel）研究朋友間的買賣，他發現當朋友要賣東西給對方，對方願意付出某個價格，賣方會希望對方降低價錢（而不是提高價錢），甚至說他乾脆要送給對方。這代表了朋友與親人之間的友誼與親情，跟一般的商業交易關係是很不一樣的。我們會以不同的人際互動準則來面對不同的情境，對於珍貴的朋友或是親人來說，我們使用的互惠原則不同於我們面對其他人所使用的原則。但要注意的是，當交易物件的價值非常高的時候，例如汽車或房屋，就算是家人或摯友，也一定要事先講明某些合適的原則與程序，以免未來破壞了難得的親情與友情。

我該怎麼做？

自己身為賣家時，注意稟賦效應，留意是否高估自己的商品價值。

對待家人或朋友時，注意寬厚效應，以免因價錢而傷了感情。

（本文摘自戚樹誠著《正向談判：台大管院教授教你善用借位思考，打破僵局達成目標》，聯經出版提供）

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