台灣第一位企業環保長 台達電的ESG之路

我曾參與一個由台達電舉辦，關於鯨魚對減碳貢獻的生態紀錄片旁白競賽評審。會議間閒聊，我才知道他們為環境永續做了很多，而且做了很多年。

幾年後，他們找我去討論企業形象影片時，我非常樂意。

我常覺得，我的工作不單只是做廣告，我比較想把好人給高舉。

讓好人被看見，這是我做為一個傳播溝通者的責任，也是我的SDGs。

台達電這個案子很特別，因為是創立五十週年的企業形象片。他們來問我時，我非常開心。台灣沒有多少百年企業，許多企業也總讓人覺得只是努力想創造利潤，彷彿跟一般人沒有太多關係，除非你是要去那個公司上班。

說起來，某些企業很大，但和我們很無關。你不在那上班，你就對它無感。可是，他們其實在許多我們視野以外的地方，造成了影響。

我總是會想，要是有更多大企業做好事，就會有更多企業起而效尤，那大家不就會一起更好嗎？這樣的影響才更巨大，這樣的創作才更有意義。

當他們來問我時，我說既然你們來找我，我可能會提出不是你們原本所預期，卻能在這世上停留更久的作品，甚至有機會達到下一個五十年的作品。

他們一下子就說好，還說，所以我們才找導演你的啊！

後來，我一直在想，我要怎麼不辜負這樣的託付。有時候，有些工作是這樣的，當別人願意給你完全的開火權，你反而會更加小心謹慎，不浪費這樣一個難得且彼此都非常認真的機會。

我們會想對好企業友善，不然，你要怎麼面對不是那麼好的企業呢？

田野調查是一切的開端

台達電是世界極大的電源供應器、電源轉換器的廠商。多年來，他們在電力相關有非常多的發明。台灣的企業可以達到幾十年的並不多，以這樣大的規模，又能夠持續這麼久，你可以說，他們直接影響台灣非常多的家庭，非常多人的人生。

我把他們過去做的幾本書看過一遍，把這個企業曾參與的重大事情瀏覽過，我想到的，反而不是直接談他們的工作內容，我想談的是生命故事。

齊柏林導演是我的好朋友，他曾跟我提過很多次，其實電影「看見台灣」可以拍攝完成，台達電對於他的贊助是非常非常大的，甚至可以說如果沒有台達電的參與，這部片恐怕無法被完成。

我如履薄冰，很擔心辜負了人家，辜負了這樣的一個機會。更重要的是，我心想，齊柏林有事先走了之後，我們這些留下來的人，是不是能夠不要辜負他，是不是能夠繼續有他萬分之一的參與呢？這是我給自己一個藏起來的另外一個題目。

我仔細閱讀資料，發現台達電董事長鄭崇華先生，多年來非常投入環境。大家知道嗎？他是台灣第一位CEO，但那個E是 Environmental，是環境，他把自己任命為環保長，做為台灣企業第一個環保長，我覺得比很多執行長來得更加有意義。

不一樣的CEO，就有不一樣的故事。

我會想放進故事裡，但光這個，其實撐不起一個故事。

我需要更多。

田野調查，常常發生在不是田野的地方，而那最終會變成巨大的存在。

說故事的人，不要怕讀數字

我知道許多跟我一樣從事創作的人，看到數字就不行了，就主動繞過。

其實沒有人要你有極高的數學能力，但，你至少要擁有國小的數學程度，這就足以讓你講出好故事。

這跟台達電的工作有很直接的相關，為什麼？

大家知道，一般的電流，外面傳輸的話是所謂的高壓電，它是直流電；進到家裡讓一般電器可以使用的，那個叫做交流電；而從直流電變成交流電，需要電流的轉換，過去的損耗可能高達百分之四十、五十。也就是說，我們的電從運送，然後進到家裡這個轉換，可能就流失掉了百分之五十，這是非常多、非常巨大的。

這幾年來，他們已做到轉換率高達百分之九十六、九十七，我們就不需要耗費那麼多的電，甚至原來的百分之五十就足夠。

如果我們繼續使用過去那樣的轉換器，就必須花兩倍的能量去創造我們的電，對環境的影響就會是現在的兩倍，這是很可怕，很驚人的。這件事絕對至關重大，這在傳播上的意義，比一個企業賺多少錢來得巨大太多了。

如果，我不去讀數字，我不會知道這些事。

但不可以停在數字，這邊只是溝通的起點。

里程碑需要用不同的尺來丈量

數字需要轉化，需要變成生命。

我們常說，應該要有創意，但我真的認為所謂創意，是在解決問題，而不是證明你多聰明。真正的創意，是在說你意識到問題，然後你面對問題，用屬於你的想法來解決這個人們共同面對到的困難。

你看，我接到的工作，是要去談一個企業值得紀念的里程碑。可是我們必須讓這個里程碑，轉換成人的生命的里程碑，這當然得是巨大，而且層次來得高許多。

我們為什麼要講這個？其實我想提醒，大家都很努力工作，大家都想照顧好自己的生意，但是如果只談數字，而數字又沒有感染力，那溝通這些數字還有意義嗎？

你的企業賺很多錢，那是你企業的事。如果你告訴我，他的成績其實是可以創造更多生命的美好，那個高度就完全不一樣。

我覺得很美好的事情是，這樣一個企業，這樣一個品牌，他們本來就有

這樣的思維。所以當我提出這樣的想法，他們馬上能夠理解，而且也意識到：對，這本來就是他們的哲學，這本來就是他們在工作上追求的，我並不是去強加，去另外弄一個虛偽的東西來對話。

理解數字，並且轉化數字，你才有機會讓那里程碑被人們看見。

我們談詩意，可是所謂的詩意，它其實是一種轉化，它不能把黑的講成白的，它不能把邪惡說成是正義，那樣的詩意其實是謊言，那樣的詩意其實是騙局，那不會有用的。

在網路時代，人們有太多的資訊管道，情報來源，你不可能再去騙人。

如果你只想到你要騙人，我跟你保證，你會死得很難看。你會像那些黑心商人一樣，你會像我們聽過的行銷案例，他們造假說有什麼老婆婆，每碗湯都是用大骨熬製，結果發現是用粉去泡的。當人們一知道，那個反作用力是非常大的，大到可以讓你這品牌消滅。

我認為任何一個企業家，他應該都是一位實業家，他們是扎扎實實、腳踏實地在做事。只是當他們遇到不好的、差勁的行銷人，他們會用花言巧語、用一些空洞的字眼創造美麗辭藻，好讓人們誤以為，誤會，甚至是誤認。

誤認原來是那樣，但其實不是那樣。那我可以保證，這才會是你企業遇到最大的危機，這危機還不是別人弄的，是你自找。

詩意，其實是你把一個生硬的品項，轉化成柔軟有人味的。

對很多人來講，它是相對屬於理工那一邊，它是相對屬於不容易理解的。雖然存在於生活裡，但你無心了解更多。當你把它轉換成一個相對人性的，從理性到感性，就會有傳播力。

就好像你看到一朵花，對很多人來說，它是植物；你想到的是花會結果，可以吃，哺育豐富一個生命。也有人經由一朵花，看到生命裡的燦爛，生命裡的變化。

所謂詩意，就是你可不可以找到更多轉化的可能，不管是從生意，不管是從利潤，不管是從數字轉換成人的生命刻度，你創造的效果一定會不一樣。

你要講的事情都講到了，但觸及的層次更多，這就是意在言外。

山水境界，來自於人

美好的詩，其實都在追求一個境界，它跟你談山、談水，可是卻不只山跟水，它在跟你談心境，是意境。如果書寫、想故事的時候，都把握這樣的原則，你做出來的東西一定會不一樣，這也是我所謂的溝通專業。

把生硬的轉化成詩意的，避免人們失憶。

台達電的每一個工程師，我保證他們在電機、電光等專業領域絕對比我厲害太多。他們來找我，當然不是因為我有電機相關的知識，而在於我可以進一步消化他們的專業，轉換成人們可以理解的語言，以及對人們的好處是什麼，這才是重點。

只談生意，人們會覺得關我屁事；你要讓人理解，賺錢很重要，但那是其次，最重要的是，你同時在幫助很多人的生命。

不要認為只有台達電如此，基本上所有產品都是因為人類有需求而產生，而你去滿足人類的需求。你的工作帶給別人怎樣的生活，才是人們想聽到的，因為那是他的生活，不是你的錢。

追求在當代蔓生並擴增的詩語

詩意的營造，其實不是用比較古典的語言、文字就好。一支片子裡突然出現古詩，若處理不當，其實會非常生硬，很有距離感。我們的目的是讓人接受我們，結果還用艱澀的語言， 那不是孤芳自賞嗎？你只能自賞，別人就無法欣賞啦！

所謂詩意，是用現代的語言、現代的詩、現代人的觀點、現代人可以理解、享受、能被帶進去、可以投入的；換句話說，我認為現代詩是一個圓，它可能是一個相對比較接近故事的，接近人們平常會觀賞的電影、聆聽的歌詞、閱讀的床邊故事。

我所謂的詩意，是這個東西。

你會發現，當代詩人的創作，也是往這個方向去，他們不會只寫一些沒人看得懂的字。

真正的詩應該是用來改變世界的，從以前到現在任何一位詩人，不管是感懷時政或鞭策朝廷，他們做的事都一樣，他們都在解決問題。

我認為所有詩人都比我們更加實際，比我們更懂得運用文字，好改變眼前他不滿意的世界。

我們可以學習。

最重要的問題是，你有什麼問題？

你有沒有什麼不滿意的事情？你有沒有遇到什麼樣的問題？面對工作的時候，我一直提醒大家，首先要提問：做為一個人，你的問題是什麼？你如果沒有問題，你就不會有答案；如果你對現狀非常滿意，你可能就不會有太充足的創作能量。

如果你對提給客戶的簡報毫無感覺、毫無情感，你做出來的東西也不會打動任何人。那東西恐怕只是照本宣科，或只是換句話說，而且說的還比原來的更不好。

事實是有力量的，可是當我們去轉化事實，而沒有恰當的用良善的思維，只是虛應故事。

那虛應故事的結果，我可以保證不會有故事，只有虛應。任何虛應，人們一眼就看穿，你只是在打發，你只是在很表層，那是膚淺。而那膚淺，就是敷衍，那個敷衍其實很容易被看出來。

不要小看問題的嚴重性。

精確來說，問題是你答案的開始。

溝通的力量，常在對世界展現時才顯露

可以的話，面對每一個工作時，你先去問到底這個企業他們在解決什麼問題，而不是他們在賺什麼錢，問他們在想什麼。

通常企業捧出來的產品是答案，而這個答案，他在對應的問題是什麼？

這問題巨大嗎？這問題切身嗎？這問題影響很多人嗎？

當你找到這個問題，這就是創意。因為人們已經習慣接受答案了，於是，溝通的過程有可能是，你今天拿出來的是關於這個答案的問題。

我必須說，許多人不知道我們每天面對的問題；許多人並不清楚，有人為他面對了什麼。

那是因為他不在場，他沒有到現場，所以，他不知道有人為他負重前行。

於是溝通的必要性出現了，讓不在場的，彷彿在場。

這就是溝通的力量。

把數字轉換成人的真實故事，務必！

把數字轉換成對人的意義，並且從中找到人的故事。

你市占率這麼高，當你有漲幅時，當你從百分之四十幾一路爬到百分之九十幾，你對這世界就產生了巨大的影響；但必須進到人的世界，從人的角度來看，這才會有詩意，這才是解決問題，這才是創意，這才是幫對方尋找到一個恰當的方式說話，而不只是照本宣科。

我也期待思考另一件事，商品是真實的，商品帶來的功能是真實的，創造的影響人的故事是真實的，才有力量。

很可惜，我們溝通時，往往漏掉了這個真實的成分。

我們常常只想到虛擬。如果你只是要讓故事流暢，那沒問題，但真實的成分應該要很高，真實的情感應該要很高。我們是為了傳遞真實情感而努力去做這件事，在容易理解的狀態下，動之以情，以真實為背景，才有機會讓人動心。

讓人動了心，讓人的心，可以變得好心，我覺得那很不容易。

當你的觀眾看完這支片之後，覺得他的心變得更好，成為一個更好的人，你才真正創造屬於你的價值。



創造出故事的價值，創造出自己的價值

你們做的事，本來就有價值。做為傳播者，如果這東西本來就很好，你讓它賣得好，你沒有做什麼，因為它本來就會賣得好，因為它本來就有價值。

那我要問：做為溝通者的你的價值在哪？你耗在傳播上的資源，有產生價值嗎？

你的價值應該在，我讓人們更容易理解這個好東西，人們本來沒有料想到這個好東西創造出來的好效應，意識到這個好東西的存在。而你去點出來，這才是你的價值。

我常認為，一個好的溝通者，像是一個追求真相的偵探，追求人們還不清楚的真相；他尋找到一個好的方式，把真相講出來，人們就會謝謝你，你也會謝謝你自己。

因為你投入的時間，你花的心力不是白費的，你不是在講空話。

你知道空心大老官嗎？誰知道他是空心大老官？他自己一定知道。

大家都說他很棒很棒，我跟你講，夜深人靜的時候他會空虛的，他很清楚自己從頭到尾講的是虛話空話。

你活在真實世界裡，永續發展的作為也在真實世界裡，你要影響的也是真實的人。

只是我們用的工具，不管是影片、文字、影像，許多時候為了傳播的快速方便有效率，而選擇虛擬的方式，因為我只能在七分鐘裡講五十年的歷史，所以我要把結晶帶出來，讓它被高度壓縮，成為鑽石。

這件事情也許是形而上的，可是完全不影響它的真實性。

它要傳遞的是真實，它要影響的是真實，所以這些溝通素材都應該要回答這個任務，這個題目。

人們的心會真的被打動嗎？這個故事的源頭是真的嗎？是真心誠意的嗎？

當你真心誠意的做一件事時，當你真心誠意地想讓某件事發生時，就算這件事情不到你原本期待的百分之百，可是你的真心誠意，對方一定可以接收得到。

相信真實的力量，相信自己有能力傳遞真實，這是我認為最好的出發點。而當我們有這東西的時候，我們一定可以把力量傳遞出去，如果你真心誠意的面對這件事。

減少了近百分之五十的能源浪費。

那你想一想，如果是你會怎麼做？你會怎麼去談？

讓我們來努力想想人的故事如何進來。

想了，就是你的。

沒想，就還是我的。

ESG 心法

1.真正的創意，是意識到問題，然後面對問題。

2.轉化數字，讓數字變成生命。

3.好的溝通者，就像是追求真相的偵探，傳遞真實。

（本文摘自盧建彰 Kurt Lu著《把好事說成好故事：在實務上踏實，在想法上跳躍，ESG、SDGs必備》，天下文化提供）

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