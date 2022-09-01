Google 眼裡的那個國中生 在世界的問題裡找到答案

任君取用的痛快

這已是二○一二年的事了。分享這件事，絕不是因為很新穎，而是那過程裡感動人心的部分，經過十年，強度還是在。

回頭想，我們現在才開始比較重視ESG，企業開始導入這樣的思考，但沒有關係，這件事只有缺席，沒有遲到。

我不是個很柔軟的人，但我在這過程裡看到很多柔軟。

我去 Google 聽簡報時，他們臉上堆著笑，問我有沒有想喝什麼想吃什麼，都可以拿。他們有個大小跟便利商店一樣的區域，擺著成排冰箱櫃，一整區熟食區，還有沙拉吧等，食物、飲料任取不用錢。

從ESG的角度來看，公司把員工需求擺在前頭思考；你說，哎呀！可是這樣會不會有人多拿呢？

會，但又怎樣，那不就你公司的員工嗎？他拿就是他有需要，他需要吃多一點，他需要多喝一瓶，那又如何？那會多花你多少資源呢？你的公司連這樣的資源都難以負擔嗎？讓員工有愉快的生理滿足，這些付出的成本應該都不會太高。

下一個問題：如果你不信任你的員工，那你為什麼要聘雇他？如果連在這麼小的事情上，你都無法信任他的品格，那會不會在任何業務的環節上，你都不能完全信任他呢？用人不疑，疑人不用，只是一句口號嗎？

當然，這都只是存在我腦中的一些小想法，並不是說每家企業都得仿效這樣的做法。各家企業資源不同，但就如同在創意上的思考一般，我們未必要照對方的做法，但可以想想對方的想法，並且追問自己為什麼無法有這樣的想法。

許多時候，不是我們沒有這樣的做法，而是根本連想都沒想過，那才是比較需要費力氣並且可以學習的地方。

我們都想進步，可以先讓腦子進步，身體就有機會跟上。

當你的企業這樣做了，你的員工是不是也會想跟別人分享：「我們公司拿吃的不用錢喔！」

他會跟他在不同企業的同學朋友講，而且他講的方式一定是得意洋洋，絕對不會是埋怨，這不就是最好的徵才廣告，而且是活生生讓人信服的；他也一定會跟學弟妹說，這不就成了校園徵才利器。

所有人都知道你充分照顧員工，各種對你有利的媒體報導也可能出現，最重要的是，員工的身心安頓，心情愉快，工作效能當然也會增加，情緒平穩，也減少同事間的無效摩擦，這對公司應該是利大於弊吧！

這是公司治理的一環，也是SDGs符合永續發展目標8（見33頁）的內涵，也就是尊嚴工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，達到全面且有生產力的就業，讓每個人都有一份好工作。

你看，這麼做的好處多多，說不定，還會有個好事者把這寫入書裡呢！

Something & Somebody

我想藉這機會來談另一個概念。

許多年輕朋友常問我怎樣才能成為 somebody？

我說，那你有屬於你的 something 嗎？

我想舉齊柏林為例。我跟多數人一樣，在二○一三年「看見台灣」上映之前，還不認識齊柏林。但齊柏林還是齊柏林，他做的事都一樣，沒有改變。他一直持續做他心中的 something，他當然就是我們的 somebody，只是我們還沒認識他而已。

可是，如果你根本沒有在做你的 something，你也沒有你在乎在意的something，那你當然是 nobody。儘管，你多麼想被看待成 somebody。

這也可以延伸到企業上。

許多企業都會急著想讓世界知道他有做ESG，但，如果做得少，卻講得多，就容易讓人感到虛。那個虛，可能是氣虛，也可能是虛假，更可能是虛偽。不過，就算虛也沒關係，至少是個開始，至少是努力想面對，總比絲毫無動於衷，完全沒有投入好。

但，我還是想鼓勵此刻可能感到有點氣餒，尤其是在企業中被任命指派到負擔這個任務的人，可能會覺得自己做得很累，卻沒有被世界相對應的好好對待，我想鼓勵你，你已經在做 something 了，你就是我們心中的somebody。這世界有你比沒你好，那就夠了，那就夠好了。

我們都認同你是我們的 somebody，只是有些人還不知道而已，但你自己應該知道，因為你有投身其中的 something。

企業品牌也是如此，不必太焦慮於還沒被看見，只需要繼續一如往常認真持續地做下去。

你是我們心中的 somebody。

你把ESG做好，我們來把故事說好。

優質教育和陸域生態

Google 在台灣的第一支品牌影片，內容是介紹台灣一個國中生，自費研究高鐵沿線地層下陷差異獲得全國科展銀獎。當年得獎的全都是高中生，只有他是國中生，我拍攝的影片探討的角度是他那份好奇心，在不斷面對問題時鍥而不捨地找到新的解決方法。

影片很成功，贏得許多人讚許，更成為不少老師鼓勵孩子的教材。

許多人問我，Google 為什麼願意用企業行銷的資源，投入一個台灣在地小科學家身上？這可是世界超級大品牌在台灣的第一支企業影片耶！竟然沒有宣傳它的產品有多好，反而介紹一個小孩子。

這故事非常在地化，不是美國的誰，也不是歐洲的誰，而是台灣的一個國中生。對於新來乍到的跨國品牌來說，這個行銷溝通成為極佳的對話素材。

那時候，我們還不清楚，但其實這就是在做SDGs呀！同時在處理目標4.優質教育，以及目標15.陸域生態。

他指出了環境裡重要的事情，而在他提起之前，人們並不知道。

人們因此在乎在意，影片當然成功，引起許多討論。

再次證明，參與ESG，可能是企業決策最重要的一環。

高鐵上的小科學家



VO：我叫吳承儒，十四歲，跟爸爸分期付款，借了十五萬。

吳：請問有學生票嗎？

一個月內坐了兩百趟高鐵，常常五點半出門，也找到耶魯大學物理課程，還學寫了手機程式，雖然很累，但我想要知道地層下陷對高鐵的影響。

VO：因為我想用自己的方式去找答案，

我 Google 老師的名字，意外發現測量震動的方法，自己設計了一個架子，雖然是坐高鐵，但我都沒坐在位子上。

為了得到最多數據，每天五點半出門，瘦了六公斤，媽媽捨不得，但我很堅持。常趕車，也常沒趕上，意外認識很多新朋友，也遇上了意外，也意外發現手機可以偵測震動，我開始學寫手機程式。

可是有數據了，不會算，分析不出來……

我找到耶魯大學物理課程，到台大學「傅立葉分析」，那麼堅持，就只因為好奇。



旁白：國際科學展覽會二等獎，南山中學，吳承儒。

教授：吳同學的專題構想是非常有創意的，很生活化的，每個人都可以做得到，但是每個人都沒去做。

吳：好玩啊！我沒想到搜尋那麼好玩啊！找到答案的爽度很高，很爽。

媽：那讓他們自己去找，那你找到就是你自己的。

吳：我會繼續搜尋，發掘其他好玩的研究主題。

不是你做的事，你也可以關注呀！



看別人做出成功的案例，總是有種隔靴搔癢感，無法有立即的學習效用，所以允許我用尖銳的方式來提問。

我試著用反面的方式來幫助大家，請大家思考。



如果是你，做為一個史上品牌力最強的品牌，來到一個新的市場，你會不會立刻膝反射地想要介紹自己優異且強大的產品力？例如快速且驚人的搜尋能力。

但他沒有哦！他介紹台灣一個小孩子對於自己好奇的事物的搜尋能力。

再進一步問，這是台灣的故事，那，為什麼台灣的品牌卻沒有足夠的品味和素養，主動投入來分享這樣精采的故事呢？

我的意思是說，台灣也有許多電信相關品牌。回頭想想，他們多數的作品，是不是都在宣揚自己的產品功能，而沒有具體的人物故事；畫面裡是不是都是天空中有些藍色半透明的光籠罩了城市鄉間，人們開心地在綠地上奔跑，雖然你不知道他們臉上的笑從何而來。

那為什麼 Google 會想介紹一個台灣的國中生做科展呢？

原來當初一位 Google 副總，看到報紙上一個十公分見方的新聞，他直覺認為這新聞談到的故事值得一做，至少那孩子的精神是 Google 所認同的，因此萌生出了這個故事來。

請別誤會，我並不是說 Google 就有多了不起，只是想請大家思考，我們可能很習慣一定得要是自己做的東西才會拿來談。但其實，所謂議題，只要你願意關注，都很值得做，都很值得拿來對話。

不一定要是你做的事才可以溝通。

你溝通了重大的議題，那，這不就是你在做的事？

你是不是也只會問：「那我們中午要吃什麼？」

我拍片時，為了找故事，所以做很多田野調查。當時候訪問這孩子，發現他跟我都看到了高鐵地層下陷這個新聞，但沒有任何資料佐證。他想知道答案，因此就開始了他的實驗。

我記得很清楚，我在報紙上讀到這個新聞，跟我老婆有了一段對話。

「哎呀！高鐵地層下陷。」我翻著報紙。

「真的嗎？」妻抬頭。

「對啊！很嚴重，要是不改善，三十年後高鐵得停駛。」

「啊……那花很多錢蓋的耶！」

「對呀！」

「那怎麼辦？」妻憂心忡忡地問。

「我也不知道。」我停了一下，又問：「那我們中午要吃什麼？」

你是不是也跟我一樣？

我的意思是，我們都在這世界裡，但為什麼有人可以找到有意思的答案？

我們有沒有機會成為那個人，在世界的問題裡，找到答案？

你也可以有 Google 等級的企業高度

我不認為是因為 Google 很偉大，所以有那樣的ESG作品。我認為，是因為那位員工看到那個新聞，他有足夠的敏銳度，他關心世界。

因為他關心世界，所以他關心世界的變化，他關心世界遇見的問題。

而那些問題有時候反而是我們的答案。

不是嗎？

你可能在思考公司應該投入哪個領域的ESG，你可能也在煩惱今年公司交付的KPI要如何達成，你渴望有答案。

但答案也許不是像過往考試一樣，都得是你背過的。

答案，也許就是你像個平凡無奇的人，真心理解自己是個渺小的存在，但又真心希望自己這個存在對世界是有好處的，你願意放下那些虛假的身分，真心追問我們的世界怎麼了，關懷他，陪伴她。

我們都很渺小，但也都很偉大。你的企業有機會因為你而偉大。

我想，當你關心世界，而不單只是你自己，你就擁有世界等級的關心了。

那麼，跟 Google 一樣，你就是世界級的好傢伙了。

ESG 心法

1.先讓腦子進步，身體就有機會跟上。

2.關心世界的變化，關心世界遇見的問題。

3.持續做你心中的 something，你就有機會成為 somebody。

（本文摘自盧建彰 Kurt Lu著《把好事說成好故事：在實務上踏實，在想法上跳躍，ESG、SDGs必備》，天下文化提供）

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