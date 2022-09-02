過去一世紀 沒有商品像原油一樣重要

各種商品對全球經濟都很重要。沒有鋼鐵或混凝土，全世界建築業將陷入停頓，而為我們提供電力的電網則依賴銅電線。然而，在過去一世紀裡，沒有任何商品像原油一樣重要，或是一樣麻煩。



過去五十年，石油價格曾三度飆漲，大幅推高了已開發國家的生活成本。前兩次價格上漲主要是出於政治原因，而第三次主要是由於經濟因素。每次價格飆升，都迫使政界人士深入探究人類與能源的複雜關係。

這種關係自古就有。自史前時代以來，人們就利用自然資源來提高生存能力，首先是透過燃燒木材和泥炭維生。接著，在工業革命是燃燒煤炭以產出蒸汽動力。20世紀，石油和天然氣等其他碳基石化燃料（這樣稱呼是因其來自地殼中沉積的死去動植物的化石殘骸）成為主要能源。現代社會對石油產品的使用已經根深柢固，以至於很容易忘記，沒有石油就不會有汽車或航空旅行，而且絕大多數發電廠都會關門。但石油也不僅僅用於能源；有16%的石油被用於製造塑膠製品，以及各種藥品、溶劑、化肥和殺蟲劑。



「我們有一個大問題：美國石油成癮，而石油通常是從世界不穩定地區進口的。」——美國總統小布希



OPEC和兩次石油危機

儘管美國、英國和挪威等已開發國家有豐富的石油蘊藏量，但世界上更大比例石油儲存在中東和某些政治動盪地區。最主要的是沙烏地阿拉伯，擁有世界已知蘊藏量的五分之一。1970年代，為應對中東一系列政治問題，擁有大量礦藏的石油生產國家聯合起來成立石油輸出國家組織（OPEC）。OPEC被設計成卡特爾，即有一群賣家聯合起來控制價格。在1973至1975年間，它們停止了大部分的石油生產，導致的全球供應不足使石油價格漲了一倍。

結果，美國的通貨膨脹率躍升至兩位數，經濟成長停滯不前，美國和某些西方國家面臨停滯性通膨（參見第19章）。同期，美國的失業率從4.9%上升到8.5%。

同樣狀況在1980年代初再次發生，後果更為可怕，因為這次前聯準會主席保羅．沃克透過高利率來對抗通膨上升，將失業率推高到10%以上。危機最終在與沙烏地阿拉伯的政治協商後緩和，同時OPEC受到經濟現實的打擊：當石油買家減少，意味著OPEC收入減少，為了提高收入，卡特爾成員國開始供應高於配額的石油。

第三次石油危機？

從21世紀初到2008年，油價上漲了七倍。按實際價值計算（已計入通貨膨脹影響），已經超過了1970年代達到的高點。然而，雖然前兩次危機是由OPEC行動引發的具體政治危機，但這次危機在本質上更具投機性。

諸如避險基金經理人等的投資者在2008年買進數百萬桶石油，猜測油價還會繼續飆升。部分理由是中國和其他快速發展國家在未來幾年將需要大量石油。另一個理由是，石油是有限的資源，在未來某個時候可能會耗盡。事實上，許多人認為石油產量已經過了頂峰，未來幾年產量不再可能像以前一樣多。如果這樣的理論是正確的，那麼，各國要不是去找新的能源來源，就是要接受生活水準不可避免的下降。

在2003年美國入侵伊拉克和推翻海珊之後，恐怖分子越來越傾向瞄準中東、奈及利亞等地的石油鑽井平台和煉油廠，這讓潛在買家有另一個理由擔心供應問題。在此同時，也發生供需不平衡的狀況，中國和某些發展快速的開發中國家迅速崛起，意味著能源需求達到了創紀錄的水準。綜合影響是在2008上半年將油價推高至接近每桶150美元。

油價上漲再度推高了全球通膨，但當時的全球金融危機導致經濟嚴重下滑，到2008年底，油價迅速回落至每桶40美元以下。

儘管已開發國家繼續消耗的石油數量持續創紀錄，但自1970年代以來，其經濟成長多1美元所需的石油量已經減少。根據美國能源部數據，過去的二十五年裡，GDP每1美元的能源消耗，以年均1.7%的速度下降。

替代能源

有鑑於1970年代的能源危機，企業和政府開始尋求提高能源效率、減少對石油依賴的新方法。車廠設計出更省燃料的引擎，特別是在日本和歐洲，高燃油稅讓效率成為車廠和各企業關注的重要目標。許多國家紛紛轉向核能，儘管1986年發生車諾比輻射外洩事件後，核能的使用暫時下降。各國也著手研究不直接依賴石化燃料的其他能源。例如，大多數西方國家現在已經制定了規模日漸擴大的太陽能、風力、波浪（潮汐）能或地熱發電計畫。近年，面對能源危機的衝擊，對替代技術的需求和追求益形強烈，大車廠都在製造可以透過市電充電的油電混合車和純電動車。

儘管其中許多技術還不算成熟，但採用替代能源表明，即使在缺乏彈性的市場（即消費者因價格上漲而相對緩慢削減開支），面對供需失衡，人們仍會自然而緩慢地適應新形勢，並改變他們的行為。

一句話說能源和石油

因應石油短缺，要靠創新。

一種特殊商品——石油



與玉米、黃金等其他大宗商品一樣，石油（和天然氣，兩者密切相關，表現類似）是一種可以在期貨市場上交易的資產（參見第30章），其價格隨著供需的上升和下降而漲跌。然而，能源商品之所以不同，主因有二。



首先，能源對國家的運作非常重要，因而政界人士傾向於視能源安全為國家安全問題，一扯到政治，關於供給、需求和價格的基本假設，往往就不靈了。



其次，直到近幾年，能源價格才開始反映污染給社會帶來的長期成本。燃燒石化燃料會釋放出多種氣體，大多數科學家認為這與全球暖化直接相關。這類活動的間接影響，是人們可以對無辜的旁觀者帶來傷害或造成代價高昂的損害，不必付出代價或承擔責任，經濟學家稱之為「外部性」）。

（本文摘自艾德．康威著《一本書讀懂經濟學：50個經濟學關鍵概念，教你想通商業的原理、金錢的道理》，商業周刊提供）

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