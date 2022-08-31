CPI、PPI、RPI 一文看懂通貨膨脹

通貨膨脹是什麼？取決於你聽誰說，通貨膨脹不是替你清潔牙齒，就是把牙敲掉。美國前總統雷根說通貨膨脹「像搶劫犯一樣暴力、像武裝劫匪一樣可怕、像殺手一樣要命」。德國聯邦銀行前行長波爾（Karl Otto Pöhl）則說：「通貨膨脹就像牙膏；一旦從管子裡出來，就很難再把它收回去。」

事實上，大多數時候，通貨膨脹（通膨），亦即物價上漲的現象，都不是上述兩種情況。保持價格緩慢且可預測的上漲，已成為央行和政府管理經濟時的一大功能（如果不是最重要的功能的話）。但是通膨有可能變成一種討人厭的失控趨勢。

通貨膨脹水準

通膨通常以年為單位表示。因此，3%的通膨率意味著整個經濟體的物價比12個月前高出3%。

所有經濟統計數據中，通膨是最能說明問題的。從一個經濟體的通膨數字，能有助我們理解該經濟現況是處於健康、過熱或是急遽走緩。通膨率太高，經濟有可能陷入通膨螺旋，即物價呈指數型上漲，甚至導致惡性通膨（hyperinflation）；兩者之間的差異取決於價格上漲的幅度。惡性通膨在1920年代影響德國，1923年，由於惡性通膨達到高峰，德國威瑪政府一度不得不發行100兆馬克的紙幣。在2000年代，惡性通膨籠罩著辛巴威，該國物價在一個月內至少上漲50%（通常還更高）。

「通貨膨脹是一種無須立法即可徵收的稅收形式。」——傅利曼

即使20%左右的通膨水準，也可能有極大的破壞性，尤其在1970年代的美國和英國，通膨同時伴隨著經濟成長疲軟或衰退，結果通常稱為停滯性通膨（stagflation，成長停滯兼有高通貨膨脹），多年的通膨，提高了美、英失業和破產狀況。簡而言之，通膨有能力破壞曾經自豪及健康的經濟體。

因果關係

通貨膨脹告訴我們某些關於社會和經濟狀況的訊息。藉著比較生活成本增加與家庭收入增加的速度，可以計算出某個社會的生活水準提高速度。如果通膨超過家庭薪資，生活水準就會下降：人們負擔不起本來買得起數量的商品。但是當薪資成長比通膨快，人們在支付每週購物帳單後，口袋裡剩下更多錢，亦即他們的生活水準提高了。

通膨的各種衡量指標

CPI（消費者物價指數）：是先進國家最常用的通膨衡量指標，在美國、歐洲等地廣泛使用。統計人員透過每月察訪全國各地的商店和企業來計算，檢查其所設定的一籃子商品和服務的價格上漲速度。

RPI（零售價格指數）：在英國用於更全面衡量生活成本。包括與房屋所有權相關的成本，例如支付房貸和利息。

GDP deflator（國內生產毛額平減指數）：這種價格衡量指標能最全面地衡量整體經濟中所有商品的成本。但是編製這項指數的頻率遠低於CPI和RPI。

PPI（生產者物價指數）：衡量生產者的原物料成本以及其向零售商收取的成品價格。這是觀察通膨可能走向的有用信號。

其他指數：還有許多其他更具體的指數，包括房價指數和商品價格指數。

當經濟快速成長，員工可以獲得更豐厚的薪酬，這意味著他們將在商品和服務上花得起更多錢。物價往往會隨著需求增加而上漲，無論買房或理髮皆然。同樣地，如果經濟成長放緩，需求也會隨之下降，物價會降低，或者至少會以較慢的速度上漲。

物價不僅受需求的影響，還受人們可支配貨幣數量的影響。如果貨幣供應量增加（因為印更多鈔票或因為銀行放貸更多），會有更多貨幣追逐相同數量的商品，這將推升物價。關於如何精確定位影響物價的過程，20世紀貨幣學派和凱因斯主義者之間曾有一場大辯論（參見第9、第10章）。

通膨未曾停歇？

有個經常被問到的問題是：物價是否一直要上漲，不能靜止不動嗎？事實上，物價可以凍漲，而且在歷史的不同時期都曾如此。儘管理論上通膨對於經濟運作來說並不是必要的，但出於以下原因，政界人士傾向鼓勵經濟出現一點點通膨，特別是在20世紀。

首先，也是最重要的一點，通膨會鼓勵人們消費，而不是儲蓄，因為通膨慢慢侵蝕一個人口袋裡的錢的價值。在現代資本主義經濟中，這是不可或缺的前進動力，因為從長期來看，通膨會鼓勵公司投資新技術。然而，通膨也會侵蝕債務，因此負債累累的政府過去常常放任泡沫吹得越來越大，從而有效地減少負債。

同樣地，通膨水準通常與當時的利率相近（參見第18章），人們習慣於正面而不是負面看待。歷史上少有銀行向客戶收取儲蓄保管費並付錢吸引人來貸款的例子（這在負利率的世界中會發生），而且只會發生在危機時期，這時必須鼓勵人們消費，而非儲蓄。

最後，人們天生就習慣於薪資成長。努力提升自己是人的天性，並且通常很難忍受薪資連年凍漲，即使店裡的物價幾乎沒變。

「要解救一個管理不善的國家，第一個靈丹妙藥就是通膨；第二是戰爭。兩者都帶來一時的繁榮，也都會帶來永久的毀滅。但兩者都讓政治和經濟機會主義者得到庇護。」——海明威（Ernest Hemingway）

通膨螺旋

物價有時會在所謂的通膨螺旋中呈指數級上漲。通膨率越高，勞工會看到自己的生活水準變差，不滿就越加深。勞工要求加薪，如果成功，就會花掉多出來的現金，這反過來又促使商家漲價。這就進一步推高通膨，迫使員工要求老闆再加薪。

過度通膨，或說是通貨緊縮（參見第20章），根本問題是危及經濟穩定。當企業和家庭對物價上漲或下跌的速度感到不安時，就會延遲投資和儲蓄，正常生活就會慢慢停頓下來。這就是為什麼政府和央行決心讓物價以可預測的速度上漲。如果做不到，正如雷根所說的，人們會過上一段很不愉快的日子。

一句話說通貨膨脹

保持物價緩步上升

（本文摘自艾德．康威著《一本書讀懂經濟學：50個經濟學關鍵概念，教你想通商業的原理、金錢的道理》，商業周刊提供）

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