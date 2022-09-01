不敢砍人？專家：管理階層必須妥善做好這幾件事

擁有一座滿是豔麗玫瑰的花圃，需要的不只是栽種、施肥、灌溉，然後笑看滿園花朵綻放。健康的成長，也需要不時修裁。因為注重玫瑰花叢能夠長期健康成長，才需要拿起剪子，修栽正在成長的植物。雖然修剪當下可能很痛苦或捨不得，但這是要讓花叢健康成長、花朵盛開的必要行動。你帶團隊也是如此，儘管遺憾，但是開除別人、請對方離開，有時卻是必要工作。總會有些時候，讓團隊保持卓越的唯一方法，就是告訴某個人，這裡不是他們可以繼續留下來的地方。

對於任何新手主管來說，這確實是最困難的工作之一。當改變勢在必行的訊號清楚浮現，你會發現自己在相互矛盾的情緒中不斷拉扯：你希望被開除的員工還是喜歡你，你希望他還是把你當朋友，但你又想要團隊其他人尊敬你；你希望自己不像以前遇過的刻薄老闆，但你又想要你如此努力建立的團隊文化，能夠一直維持住期望和標準。

在團隊管理的各個面向，這無疑是我最不喜歡的部分。但是，擔任主管職，你一定會遇到要做這件事的時候，因此你有必要了解如何妥善做好這件工作，下列是重點分享。

不應該突然告知

工作表現不合格被開除，不應是突如其來的事。如果你的員工因為表現不佳必須離開團隊，如果他們聽到這個消息時感到震驚，那表示你沒有盡到擔任教練或領導者的責任。員工第一次當面聽到你說他的工作表現不合格的場合，絕對不會是在你要開除他的會議上。這樣的場景對當事人非常不公平——這聽起來很合理，卻還是經常發生，而且頻率高得嚇人。這樣的處理情況也涉及潛在的法律風險，公司只要有任何一絲處置不當，就會因錯誤的解雇而官司纏身。從事態不對的那一刻起，就應該建立紀錄，試著與同事溝通清楚。

大部分的人都不喜歡給別人批判的反饋，因為需要擔心會傷害關係。許多經理人選擇的解決辦法就是完全不動聲色；更糟的是，有些經理人雖然會告知對方不符期望，但是為了避免引起不愉快，他們用的語言太過溫和，結果因為內容太籠統而無法產生任何助益。聽到主管說：「你的工作做得不夠好，需要改進」，當然是事情不對勁的警訊，但是這樣的反饋沒有傳達需要改進的具體事項，提供具體的改進方向。這是最糟的結果，因為主管自認為已經給予差強人意的員工清楚的反饋，如果從這時起，同事的表現還是沒有改進，就會被當成缺乏努力意願或能力的證明。

找你信任的夥伴參與

不要單獨做這件事。你可以定期與親近的導師討論，每週與人力資源部門的夥伴開會，務必確定你沒有錯過任何可能的細節。你要顧及開除員工要遵守的法律或政策規定，也要秉持信實，努力幫助及格邊緣的同仁避免被開除的命運。這是一份重擔，只要在公司政策許可的範圍內，不要嘗試獨自承擔。

準備腳本

在開除會議上吞吞吐吐，可能會造成不良的後果。員工根據主管不該在最後一場會議上說的話對公司提告，這種事並非罕見。寫好你的腳本，給人資部門看過，也讓你的導師過目。一旦確認正確，就要緊跟著腳本走。雖然我一向主張要有溫度、坦誠而真情流露，開除會議卻是你應該留意自身情緒的場合。

該怎麼做？

直接、切中要點，而且要盡快傳達。「我們今天在這裡，是因為我要告訴你，你不再屬於這個團隊，原因是⋯⋯。」可能的話，確切指出原因。如果原因是對方欺騙、偷竊或有不道德的行為，就要如實告訴對方。如果他們是績效計畫的受評者，沒有達到設定的目標，那麼這場會議對他們來說應該就不會太突然。

讓必要的他方參與這場會議，最起碼你應該邀請一位人資夥伴在場，一方面他可以在你亂了陣腳時導正你，另一方面也可以當會議進行的見證人。如果你認為這項消息可能會引發敵意反應，有時你甚至需要一名公司警衛在場，我自己就曾經這麼做過。

一旦你傳達完消息，人資也說完他們要說的話，就結束會議，送當事人離開辦公室。不需要讓會議做沒有必要的延長。如果他們的辦公桌有個人物品，讓對方知道你會把所有東西打包好寄給他。雖然這聽起來很刻薄，甚至有點誇張，但是採取這個做法，能夠保護你免於憤怒員工（現在已經是前員工）因為情緒激動，覺得事已至此公開宣洩也無所謂而大吵大鬧的場面上演。那樣對任何一方都不好，剛被開除的員工事後多半會後悔，其他同事也不應該因此被打擾（這是最好的情況），或是因為不安全感而感到恐懼（這是最壞的情況）。

（本文摘自萊恩・霍克著《歡迎進入管理階層：從一流工作者成長為卓越領導者》，星出版提供）

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