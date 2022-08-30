四分之一步的重要！給領導者的提醒 細節造就成功

身為領導者，沒有什麼細節可以讓你覺得小到不用在意而不去做對。約翰・伍登（John Wooden）在他12年的教練職涯裡，一路帶領UCLA男子籃球隊，創下十座全美總冠軍紀錄。他在每一季的球隊集訓，都以同樣的方式開場：教導球員穿襪子的正確方法。他甚至會親自為他們示範，仔細地把襪子順著腳趾、腳掌、腳跟套上，然後拉緊。接著，他重新整理腳趾部位，依據襪長拉平布料，確保沒有任何皺摺。

伍登教練曾在一場接受表揚的晚會上表示，他之所以這麼做，有兩個目的。「襪子有皺摺，腳很容易會起水泡，而水泡會限制上場時間。」優秀球員因為腳起水泡而縮減上場時間，然後就這樣輸掉比賽。伍登開玩笑說：「球員減少上場的時間，或許會讓教練被炒魷魚。」其次，他希望球員明白，看似微不足道的細節可能多麼關鍵。「細節造就成功」，這是伍登教練的信條。

四分之一步的重要

2006年初，前一年五月才從大學畢業的我，離開校園還不到一年。在幾次NFL甄選未果之後，我預期這就是我美式足球員生涯畫上句點的時候。在我眼前的新職涯道路，是企業世界的B2B銷售。但是，接下來，連做夢都想不到，我竟然接到室內美式足球聯盟（Arena Football League, AFL）伯明罕鋼狗隊（Birmingham Steeldogs）總教練的電話。於是，突然之間，我打包好我的行李，搬到阿拉巴馬州，擔任先發四分衛。

沒多久，我就發現，AFL的美式足球風格迥異於我截至當時之前的經驗。首先，他們只有三名進攻和防守線鋒，因此線鋒之間較難形成圍堵，防守球員比較有機會可以迅速接近（攻擊）四分衛。由於這項差異，AFL是教導四分衛預判傳球的絕佳訓練場，在接球者有空檔之前就傳球，迅速讓球脫手，以免被擒殺來不及傳球。區區幾年前，科克・華納（Kurt Warner）就以運用他在AFL的經驗攀登NFL的巔峰而揚名，領導聖路易斯公羊隊（St. Louis Rams）在1999年贏得第34屆超級盃冠軍，而他本人也兩次獲得NFL最有價值球員獎（1999年及2000年）。

為了成功駕御這種新的賽事風格，我必須設法為我傳球前的後退路徑盡可能創造深度，而且要用我在大學打球時一樣的時間和步數做到。為了找出解答，我研究了其他AFL精通此道的四分衛的影片。我開始注意到一個細節，那就是有些四分衛會採取籃球教練可能稱為「倒叉步」的步法。在等待中鋒發球時，這些四分衛會移動左腳，放在比右腳距離中心多大約15公分處。這個細微的調整構成一種交錯站姿，能讓我先一步發動我的後退步。於是，這項技巧能為我在接到中鋒發的球之前，為我的後退步創造更多深度，然後我會以左腳為軸，以右腳啟動第一步，就像我一直以來做的一樣。

這個動作產生驚人的效果。藉由改變這個小細節，我平常的後退傳球動作，為我與即將到來的衝撞之間增加了整整一碼空間，雖然步伐數完全一樣（退三步、五步或七步傳球。）這額外的一碼空間，為我多爭取了大約0.3秒的時間，讓我可以找到接球的人，預測他的空檔，把球傳出去。我究竟會因為差一碼而被擒抱，還是因為多一碼而成功傳球出去，就取決於我左腳的那四分之一轉。想想：因為這15公分，造就出決定比賽成敗的0.3秒。魔鬼藏在細節裡。

沒有細節小到可以完全忽略

「大師心靈講談」（Mastermind Talks）是一個不公開、只能透過邀請加入的創業家社團，傑森・蓋納德（Jayson Gaignard）是創辦人。2016年，我飛往加州奧海鎮（Ojai），參加我的第一場大師心靈講談活動。從我抵達飯店的那一刻起，我就感受到，活動的整個體驗顯然都是經過深思熟慮安排的結果。我收到一張傑森和他妻子坎蒂絲手寫的字條，歡迎我來到這座美麗的建築。對於我這樣一個初次與會的人來說，在活動的第一晚，了解社團成員的來歷，聽到過去與會者提到那種「家人團圓」的感受時，會覺得自己不夠資格與他們為伍。

傑森以他對最微小細節的講究，讓客人有賓至如歸的感受。我出席第一晚的晚餐時，發現坐在我周圍的人，都是和我有共同點的與會者：同桌每個人都是之前曾經從事運動的父親，而且都是講者，透過演說分享訊息。那天晚上，傑森後來告訴我：「我花了很多時間安排座位。精心安排150個位子，對我來說非常重要。我努力為每個人創造驚喜的體驗，那很困難，要花很多時間和心力。」

傑森對細節的講究，不只是在當晚座位的安排上。在最近一次活動，午後休息時間結束後，我回到座位上，發現有一盒塔嘉隆（Tagalongs）餅乾在等我。它的女童軍系列巧克力花生醬口味，是我放縱自己享受時的點心，這是傑森在報名表上提出的問題。我抬頭環視四周，看到每個人的位子上都放著專屬點心。籌備一場150人的活動，在點心時間統一讓大家從穀物棒、水果和咖啡選一個，會是更容易、成本也低廉得多的做法，但是當你真心在意，事情就會變得難辦許多。

A與A+的差異，就在於對這些微小、個人化細節上的關注。傑森身體力行「你怎麼做一件事，就會怎麼做所有事」這句格言，他花時間親自參與，每天都透過對小細節的注重，身體力行這句話。幾年前，我邀請他擔任我的播客頭號嘉賓，當我收到他的第一封回信時，就覺得他應該是這樣的人。他在簽名檔引用了餐飲大亨丹尼・梅爾（Danny Meyer）的話：「生意就像生活，最重要的是你給別人的感受。就是這麼簡單，也這麼困難。」芝加哥白襪隊的創始人及老闆查爾斯・科米斯奇（Charles Comiskey）曾說：「生活裡重要的都是小事；讓水庫的水漏光的，都是看似無關緊要的小裂隙。」22關於你的團隊、你們組織、同事之間的互動、你參與的會議、你主導的會議、你寫的電子郵件、你沒有回的信、你在艱難時刻選擇的回應方式、你刻意培養的習慣、你想要建立的文化，還有你要雇用的人，請你想想這些人事物的細節。關注這些細節，是你身為領導者的重要職責。

（本文摘自萊恩・霍克著《歡迎進入管理階層：從一流工作者成長為卓越領導者》，星出版提供）

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