16世紀香料與白銀 開啟東南亞輝煌商業時代

東南亞作為現代性誕生與世界市場統一的試煉場，在世界歷史上扮演了最核心的角色。

在漫長十六世紀──大約為公元一四八○至一六三○年期間，東南亞之所以擁有這種地位，主要源自於它的海上位置與它的香料，反而不是來自東南亞的人民，今日東南亞人口占全世界的十分之一，但在那時這個比例遠遠更低。漫長十六世紀是一段商業化的重要年代，也是全球諸多地區相遇的重要年代，對東南亞而言尤其如此，那段時期正是東南亞輝煌的「商業時代」。中國在十五世紀時的鄭和時期直接「發現」了東南亞，歐洲從一五○九年開始、日本從一五八○年代開始，這些強大的經濟體和印度洋的穆斯林商人聚集在了東南亞的港口。它們去東南亞的部分原因是為了購買在過去的幾個世紀裡，讓它們著迷的胡椒、香料和芳香劑，此外，它們也利用東南亞港口彼此交易貨物。尤其是中國，中國在宋代、元代之間逐漸轉變為以白銀為現金的經濟，整個明代（1368-1644年），中國人對於白銀的需求是無窮無盡的，因此，中國人大多會從馬尼拉購買美洲白銀，從會安、柬埔寨、阿瑜陀耶購買日本白銀，從萬丹、巴達維亞、麻六甲購買歐洲白銀（經常也是來自美洲銀礦）。歐洲人與印度人對於中國絲綢及陶瓷的需求，同樣可以在上述港岸處獲得滿足；此外，印度以東的所有港岸，皆對印度棉花有著巨大的需求。

公元十六世紀，全世界的銀產量增加了九倍。從一四九三至一五二○年間的年均四十二公噸，提升到一五八一至一六二○年間的顛峰時期，每年平均有三百八十公噸。此後，銀產量出現穩定的衰退，持續至一六七○年代，直到一七二○年代，流入世界經濟的白銀量再也沒回到一六○○年左右的高峰水準。全球銀產量大增的主要貢獻者為美洲，但對東亞地區而言，比較重要的則是日本銀礦的產出，日本銀礦業大約與秘魯同時發展出更具效率的水銀提煉白銀技術。直到一六○○年，歐洲輸出白銀與黃金，換取香料等亞洲產品，不過大部分的金銀是先被運到印度及阿拉伯海的口岸；相較之下，馬尼拉加利恩帆船在一六○○年之前，從墨西哥運來的少量白銀，以及日本出口的白銀，起初是輸出到東南亞各港，但最後全都流入了中國。以上所有的白銀來源，都在一六二○年代達到頂峰，據估計，這段時間日本每年輸出的白銀多達一百三十噸，馬尼拉加利恩帆船每年載送二十三噸白銀輸入東南亞，荷蘭人與英國人每年直接運送二十噸白銀至東南亞各港。在商業時代的巔峰期──即一五八○至一六三○年，此事促進了商業與都市生活的大幅擴展；然而，在顛峰期之後，卻出現劇烈的衰退情況。

東南亞之所以處於這些交流活動的中心地位，部分原因在於東南亞的地理，部分原因則來自中國特殊的貿易情況。明代中國雖然是當時世界最大經濟體，但是它卻嚴格禁止私人與海外地區的經濟交流。明代初年，中國南方「蠻夷」諸國派遣的朝貢使團，是明廷官方唯一核准的貨物交易方式。這類使團的派遣次數，在公元一四三○年之後急速減少，這段時間，明帝國將重心放到北方邊防、將首都遷到北京、且經歷了十五世紀中葉的貨幣危機。在那段艱困的時期內，以東南亞及琉球為基地的私人商旅，在私下透過賄絡的方式運作，進而填補了部分的缺口。大約從一四七○年以下，黃金與白銀開始回流入世界體系（world system），同時，以東南亞為基地的商人，成為了中國貿易條件改善的主要受益者；不過十六世紀期間，東南亞商人又受到以中國為基地的船運業者所壓制。

公元一五六七年，新登基的大明隆慶皇帝（1567-1572年在位），終於承認海洋貿易是必然趨勢，並制定一套特許海上貿易的官方制度。此事大大提升了中國船運業者的安全，它們在面對廣州與福建各港的官僚障礙時具有交涉上的特殊優勢。因此，日本、東南亞、穆斯林、歐洲的航運商，已能滿足於跟東南亞各港的華人購買所需的貨物。中國南向的航運規模快速增長，中國戎克船長們想要帶回國內的，不只是東南亞的異國香料和芳香劑，還有供給正在增長的白銀。一五六七年時，有五十艘船隻獲得貿易特許，至一五九七年，這個數字增加到一百一十八艘。雖然這套特許制度在日後又逐漸崩解，但據估計，一六一○年代時參與貿易的中國戎克船高達好幾百艘。

對於擴大的中國航運而言，最有吸引力的港口非馬尼拉莫屬，原因正是馬尼拉的白銀供給，在許多年中，馬尼拉所吸引的中國船舶數量，幾乎是總數的一半。約自一六○○年開始，當時阮潢（Nguyen Hoang）在交趾支那的南方越人政權成為實際獨立狀態，而阮氏政權的會安港，成為了白銀貿易商的另一個重要目的地；此外，阿瑜陀耶和柬埔寨則是中國人在東南亞大陸區第二重要的港口。更往南方，蘇門答臘南部與爪哇西部，是中國進口胡椒的主要來源地；而建立於一六一九年的荷屬巴達維亞，迅速取代了過去百年間爪哇萬丹地區的角色。不過，除了那些被允許繼續玩老套朝貢貿易的港口以外，中國方面的紀錄還提到許多小港口，包括半島區的北大年、彭亨、麻六甲、柔佛，蘇門答臘島的占碑、巨港，婆羅洲的汶萊、蘇祿、馬辰（Banjarmasin）。

日本大約從一五八○年開始對世界貿易敞開大門。日本船載著白銀與金屬製品前往南方，交換中國與東南亞的貨物。德川幕府也採用了一種年度特許制度，准許特許貿易的船隻航往東南亞各港，該貿易的資料也反映出類似的排序，會安居首，馬尼拉居次。暹羅與柬埔寨對於日本─中國交易來講比較不便，但這些地方能夠供應大量的鹿皮，由於鹿皮可用以製作手套及盔甲的內襯，日本對鹿皮的需求至十七世紀已達貪得無厭的地步。十七世紀期間，大越國各港代替無法交通的中國而成為絲綢供應者，它們對日本人的重要性由此逐漸提高。

大約從一五一五年的托梅．皮雷斯（Tomé Pires）開始，歐洲編年史家還提到許多其他可從事國際貿易的港口，包括那些服務印度洋而非南中國海交通的口岸。皮列士曾提及勃固（今日緬甸）沿岸的四個貿易「內格里」、半島區的七個「內格里」，蘇門答臘有十多個、爪哇有八個，而東邊諸島還有好幾個。至一百年之後的巔峰時代，其中少數幾個港口一躍成為支配性的勢力，諸如亞齊、萬丹、巴達維亞（1619年以來）、勃固（直到1598年）、阿瑜陀耶（暹羅）。這幾個全球貿易路線上的節點，成為了前文所述的經濟與社會革新中心。這些節點不僅讓大部分新近都市化的東南亞地區直接觸及全世界的產品與思想，也間接讓大量鄉間的生產者與消費者與世界市場有了接觸與聯繫。

（本文摘自安東尼•瑞德著《東南亞史：多元而獨特，關鍵的十字路口（未來十年顯學，東南亞研究經典）》，八旗文化提供）

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