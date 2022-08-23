PO跟PM有何不同？招聘前先確認工作量

「史蒂芬，我們是不是還需要再多一位PO或PM？」

「不用，還可以。有一組開發團隊還要再招人，等招聘人數確定之後再考慮吧。那個團隊規模擴大以後，工作量可能會增加，如果我覺得太忙的話，我會先考慮補一位PM，那個團隊不需要再一個額外的PO。」

「我知道了。審核面試者和補充人力都需要花幾個月的時間，盡快決定會比較好。」

「好，我再想一下。」

因為我負責的產品數量急劇增加，同事問我需不需要再補充人力，但我告訴他暫時先觀察情勢後再做判斷。

顧名思義，PO就是「擁有」(Own)產品的人，因此必須對產品負起所有的責任，針對產品要優化的方向，要能提出充分意見。所以，有些PO比較偏好投入全新開發的產品作業，因為可以從零開始，和開發團隊一起研究出一個產品。但是，讓PO投入優化已經在應用中的產品，比開發新產品更為常見。

我相信PO必須要擁有產品的「所有權」(Ownership)，若因為自己的工作量變多，就把一部分工作分享給新來的PO，會導致那位PO只是在履行我所設定的目標與計畫，很可能幾乎無法表達自己的想法。

在Coupang裡，還有協助PO的PM（Product Manager，產品經理）與TPM（Technical Program Manager，技術專案經理）。在大多數TPM都會直接向我彙報的體系中，我也是扮演著PO的角色。每個組織或公司的PO、PM、TPM都各有不同，但一般可以被分類如下表：

職位 角色 結論 PO 代表顧客，設定可以創造出商業價值的假說計劃驗證假說的方法，並定義開發、設計與需求討論成功指標、細項指標等，進行數據分析創建Epic、Story 等開發Ticket進行UT 後整理並分享顧客反饋與顧客和相關部門溝通，管理待辦事項 策略者 PM/TPM 與開發團隊討論並安排開發日程創建並整理具體的開發Ticket與其他開發團隊合作時，統整需求並安排會議企劃詳細的測試方式後執行測試撰寫並釋出新功能或產品的使用說明書回答顧客或相關部門的細項問題 執行者

PM和TPM，是為了達成PO所設定的目標，進行細部調整與執行的人。尤其在技術層面，要與多個團隊合作時，TPM就可以給予協助。為了讓PO可以從更全面的角度定義需求，PM與TPM會密切審視開發進度，確保一切照計畫進行。

因為有這樣的工作結構，我才表示沒有必要立刻補充PO或PM的人力。PO必須清楚瞭解產品後再定義需求，但是，在特定開發團隊正招聘新工程師的時間點，如果也一起補充新的PO人力，因為雙方對於產品的理解程度都還不夠，肯定會搞得彼此精疲力竭。不過，我也沒有馬上就需要新的PM或TPM來協助我執行，因為目前那個開發團隊的工作量我還足以支援。這也是為什麼，如果工作量真的太多的話，我會希望補充PM或TPM，而不是PO。

最近經常可以看到招聘PO的廣告，似乎連跟IT沒太大相關的大企業，也打算要招聘PO。但若仔細閱讀招聘廣告和事業目標的話，我有時會懷疑這份工作是不是真的適合PO。如果沒有達到至少以下幾點條件，我建議不要雇用PO會比較好：

1.給予PO完整的所有權

2.應當有可以專門與PO合作的開發團隊

執行已經決定好的策略，並不是PO應該負責的工作。如果要實現管理層已經決定好的事業開發項目，那麼選擇TPM或PM會更適合。身為PO，卻不能觀察數據、傾聽顧客聲音、設定假說的話，那就不需要PO了。如果結構組織本身是垂直形態，必須按照上級指示的內容來執行，或要PO不斷企劃和報告的話，就絕對不可以聘用PO。可以聘用PO的組織，應該要有可以快速設定假說、不斷製作MVP後進行測試的環境。

如果PO沒有開發團隊，就什麼事情都做不了。PO要和開發團隊密切合作、並從中產出成果，如果根本沒有同事可以為PO開發，會是一件很可悲的事。倘若公司只需要一個設定假說、再寫報告的人，就沒必要招聘PO。或是公司內部沒有開發團隊而需要發包的話，那也不需要PO，因為外包公司通常都有PM，所以公司只需要聘請一位專案經理，確認外包業者能不能遵守日程即可。

如果要招聘PO，就必須要有讓PO與開發團隊能齊聚一堂的空間，給予PO完整的所有權，並把PO當作是迷你CEO，讓團隊像公司內部的公司一樣運轉。如果不具備這種環境，建議可以雇用其他職位代替PO。

招聘PO之前，要先確認好工作量與環境。如果是要製作新產品，或希望有人可全職負責優化現有產品的話，就應該雇用PO。如果是需要落實已經制定好的計畫，那麼雇用PM或TPM就比較合適。而沒有專門的開發團隊的話，就不需要雇用PO。急著招聘之前，不如先思考一下公司為什麼需要PO，對公司和PO而言都會更有幫助。

（本文摘自金星翰著《產品負責人實戰守則：從洞悉顧客需求，到引領敏捷開發，韓國電商龍頭頂尖PO教你打造好產品的決勝關鍵》，三民書局提供）

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