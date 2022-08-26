當顧客需求與公司目標衝突時 產品負責人PO該怎麼做？

編按：全球許多IT企業招聘被稱為「迷你CEO」的產品負責人(Product Owner, PO)，產品負責人需要洞悉顧客需求，精準制定決策，與團隊攜手打造最有價值的產品。本文摘自新書《產品負責人實戰守則》，作者為韓國電商平臺龍頭頂尖PO。

「您希望在明年的這個時候，提供Korbit的顧客怎麼樣的使用體驗？」

我剛進Korbit時，我就問了代表理事這個問題。我想瞭解為公司下最終決策的他，腦海裡所繪製的產品藍圖究竟為何，也想瞭解從事業方面他所分析的市場現況、競爭者趨勢以及公司的成長策略。如果將公司訂定的目標記在腦海裡，就可以驗證優化產品的方向是否正確。

請恕我再次強調，PO站在公司與顧客間的中心。雖然努力提供顧客更好的使用體驗很重要，但也不能忘記履行公司的業務。因為，只有當公司健康成長時，才有機會為顧客提供更好的使用體驗。PO必須同時考量顧客與事業所需。

PO不會決定公司的成長策略，也不會制定技術策略；但是，PO也不能只站在顧客的立場，而是要綜合公司內部專家們的意見，同時考量顧客的反饋，思考產品應該如何發展才能夠最大限度地滿足大量需求。

就像要為產品定義原則一樣，將公司目標整理成文件，也會對PO有所助益；決定好短期、中期、長期目標，甚至連驗證目標的數值都能定義下來的話，就會更加明確。若能同時解釋該目標的合理性，那麼公司成員也會更容易為了達成目標而共同參與。假設從PO的立場看來，公司或組織的目標並不顯而易見，我就會勇敢地向設定目標的負責人提出問題。

所以我轉職的時候，一定都會詢問公司的目標。我曾經在一間快速成長且具有潛力的新創公司面試時，向對方老闆說：

「謝謝您剛才針對公司目標的解說，其實我在前面的面試環節中，也問了技術人員和設計師相同問題，目的是想確認公司成員對目標的認知是否相同。」

我總是會想確認所有人對於公司目標認知是否一致。無論是要親自製作產品，或被要求優化產品，我相信所有人都應該瞭解公司的事業方向；只有這樣，大家才能共同前進。如果所有人的資訊不一，PO可能就要出面提醒周遭團隊目標為何。

如果硬是要在顧客需求和事業需求中做選擇的話，我會選擇後者。所以我在撰寫六頁式報告時，第一句就會先明確表示這個產品在整體公司內部扮演什麼樣的角色。如果公司整體想提供顧客最好的使用體驗，那麼作為公司一部分的產品，就應該起到相應作用。如果沒有連帶公司整體進行考量，只武斷地以顧客需求為出發點就決定開發方向，是不正確的做法。

事實上，PO必須有效利用公司給予的資源；公司最終要追求的是利潤，所以很多公司都會設定銷售和收益目標，並制定長期成長策略。如果公司無法生存，就無法提供顧客最好的使用體驗。因此，PO必須一直謹記公司的狀態與目標。

在某些情況下，PO可能會有想要推動的產品，若這個產品無法符合公司當前的目標，PO就需要說服公司改變心意。此時，PO不能只是談論該產品能為顧客帶來什麼價值，還要詳細說明成本以及對公司帶來的影響。PO要從公司事業的觀點出發、有條理地釐清，因為我們必須要讓公司瞭解為什麼進行這項投資。

經過討論，公司依然反對的話，PO也要立刻接受。因為PO不是決定公司成長策略與成本控制的角色，如果在專家判斷下，公司認為不能對特定產品進行投資，PO就要排除這項做法；因為PO是負責利用公司給予的資源優化產品的人。

公司也可能決定要取消某樣產品。特別是遊戲業，常有開發到一半卻放棄投資的情況發生；像谷歌這類的大型公司裡，也可能會有以實驗為目的開發產品後中斷開發的情形。為了達成整體目標，公司可能會犧牲特定產品，目的是更好地去分配資源並進行投資。由於PO也屬於公司的人力資源，此時就只要轉為負責其他產品即可。

PO雖然要執著於提供顧客更好的使用體驗，但絕對不能忘記公司所訂定的方向與目標。PO必須保持事業上的觀點，瞭解經營團隊的看法，才能在決定優先順序時作為參照。要記得，PO不單純只是一位製作產品的人，而是被顧客與公司需要、負責製作正確產品的人。如果想持續提供顧客最好的使用體驗，公司就必須處在健康的狀態；PO的決策若不符合公司目標，將可能造成劇烈影響。就像我們要用心傾聽顧客心聲一樣，PO也要專注於公司所訂定的目標和意見上。倘若公司不復存在，就不可能提供顧客更好的使用體驗。

（本文摘自金星翰著《產品負責人實戰守則：從洞悉顧客需求，到引領敏捷開發，韓國電商龍頭頂尖PO教你打造好產品的決勝關鍵》，三民書局提供）

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