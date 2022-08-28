染井吉野櫻 在台超過百年歷史

櫻花原產地為日本，但也有來自中國雲南的說法。而歐美櫻花樹即櫻桃樹，是以食用為目的櫻花樹。賞花的櫻花樹，分布於亞洲中部、東部等地區。中部以印度，靠近喜馬拉雅山的高山地帶，為著名的喜馬拉雅櫻。這種櫻花為高山生存種，介於日本櫻花與台灣山櫻花之間，花色淡粉。而中國，到了近世才漸漸發現多樹櫻花品種，集中於西部、西南部地區。這些品種，相似於日本的山櫻花。

日本開始將櫻花樹種植觀賞，距今至少一千年前開始。在唐朝中期以後，日本的皇族、貴族們已將櫻花樹作為賞花的重點樹木。古代所欣賞的櫻花樹，是以野生種為主，並沒有如同現今八重櫻這樣的栽培種。隨著賞櫻成為宮廷宴會的一部分，也漸漸栽培許多變種品種。八重櫻也在南宋時期，成為日本寺院主要種植的櫻花品種。八重櫻的起源，至今也近一千年的歷史。到了十七世紀以後，染井吉野櫻於東京栽培並成為今日行道樹的主要櫻花樹種。

在台灣，染井吉野櫻至少有一百年的歷史。日治時期，隨著阿里山鐵路的開設，感念思鄉之情而試植染井吉野櫻，以至於今日成為賞櫻觀光景點之一。染井吉野櫻出身於都市，能夠適應高海拔山區環境，實為可貴。染井吉野櫻的壽命眾說紛紜，據說僅能生存為六十歲。若刻意種植於人工基盤，其壽命達到五十 六十年前後即出現樹勢衰弱、甚至於枯死。日本的染井吉野櫻於戰後廣泛種植，至今超過六十歲以上，數量眾多也面對老化枯損的危機。然而，早期種植於公園內的染井吉野其壽命約一百三十歲，其他如小石川植物園、新宿御苑等也達一百 一百二十歲左右。染井吉野櫻通常超過五十歲以後，樹幹伸展能力減退，容易出現枯枝等現象。同時也容易感染簇葉病、樹幹腐朽等病害。由於不定根旺盛，容易出現萌芽枝。因此伐除母樹後，還可藉由萌芽枝引導下一世代，新舊交替。

（本文摘自詹鳳春著《聆聽樹木的聲音：台灣最專業的女樹木醫師，從風土歷史、景觀安排、修剪維護、綠化危機與都市微氣候，帶你找尋行道樹的自然力量，思考樹木與人和土地的連結》，麥田出版提供）

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