台北有法國香榭大道影子？公園道計畫之前世今生

公園道路在二十世紀城市美化運動（City Beautiful Movement，一八九零-一九零零）的推動之下，蔚為風潮。遠在亞洲的日本，也導入於「新東京計畫」。時任東京市長的後藤新平，配合都市計畫法而立案，是定位綠地系統的都市計畫。然而，戰後卻因考慮市區的經濟效益，東京內部的公園道路計畫遭到廢除。

在台灣，受到殖民政府的影響，陸續導入近代行道樹思想。特別是統治初期，將城壁跡地規畫為三線道路，並在各節點設置綠地圓環，以此為起點作為放射狀道路延伸至郊區。當時總督府計畫將三線道路導入法國香榭大道概念，但參考德國萊比錫之環城形勢，將來長遠之計畫為設置電車路線。因此採用萊比錫之散步道概念落實於三線道路。

之後在市區改正期計畫當中，說明以台北府城環之遺地作為計畫環狀公園，以中央為車道、兩側為步道，道路上設置三、四公尺寬的兩列綠樹帶，三線道路儼然成為台北林蔭大道象徵之一。然而隨著人口增加，台北地區人口已漸飽和，為了因應社會變化趨勢，殖民政府再度發布大台北市區計畫及都市計畫，並將防災思想導入公園道路安排。規畫公園道四條，寬度以六十至一百公尺作為公園道路連結公園綠地。因戰爭之迫近，僅完成公園道四號，寬四十公尺，並種植兩列的行道樹及特一號道路。其餘在戰後陸續建設及變更路線。

統治後期，深感人口增加與都市的擴大，殖民政府亟欲推動都市計畫。基於交通、休憩、都市美化及防災機能，將公園道與區域內的公園連結，說明公園道路設計為公園的一部分。換句話說；公園道路不同於一般行道樹列於道路兩側，而是道路公園化。也就是將樹木配置於中央綠島與車道、步道相並行。公園道路的推動，持續擴大到地方都市如台中、台南、高雄等地區。因戰爭的爆發，無暇推動都市建設而無疾而終。儘管如此，公園道計畫於戰後也帶來很大的影響。

戰後台北市改制為院轄市後，高玉樹為首任市長。任期內，從事許多重大市政建設而公園道也為當中之一。為了建設台北市成為一個國際都會，將敦化南北路道路拓寬成七十公尺，其中仁愛路三段更達到一百公尺寬。高玉樹市長為建構近代林蔭大道，委託顏水龍教授擔任市政顧問規畫仁愛路、敦化北路等林蔭大道。顏水龍因過去留法期間，曾受巴黎香榭大道影響並將美術理念擴展至都市設計，落實南北貫穿大道與公園道路第四號相接，形成為Ｌ形的林蔭大道。之後高玉樹的回憶錄中也提到，仁愛路與巴黎的凱旋門圓環類比的說法，這也說明台北市的林蔭大道也有一段「巴黎化」的過程。

（本文摘自詹鳳春著《聆聽樹木的聲音：台灣最專業的女樹木醫師，從風土歷史、景觀安排、修剪維護、綠化危機與都市微氣候，帶你找尋行道樹的自然力量，思考樹木與人和土地的連結》，麥田出版提供）

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