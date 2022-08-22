台灣缺水挑戰如何解？ 一圖看懂水庫蓄水量

臺灣降水的時間與空間皆呈現分布不均的現象。為了應對水資源供應與豪雨致災的問題，政府在全國各地興建大大小小的水庫，藉此滿足蓄水、滯洪、觀光等功能。

曾文、翡翠、石門、德基是容量最大的4個水庫，分別供應嘉義臺南、大臺北、桃園新竹、臺中的用水。儘管曾文水庫是最大的水庫，但由於南部的氣候特性，滿水位的情形並不多見。在一整年的時間裡，實際蓄水量最大的水庫通常是翡翠水庫。

2021年春季，臺灣西部地區面臨嚴重的缺水危機。德基與鯉魚潭水庫的蓄水率都低於5%，苗栗、臺中、北彰化地區因而實施長達61天「供五停二」每週停水2天的強制節水措施。其他西部縣市也都因為水源不足而各自採取程度不一的限水措施。

缺水的原因可以追溯至2020年，當年梅雨降雨量少，夏秋時節又完全沒有颱風接近，導致中南部水庫的蓄水量無法大幅提升。2021年的春雨又是史上最少的一年，更加劇供水吃緊的情形。整體旱象直到同年6月梅雨鋒面報到才得以緩解。

在此同時，雙北地區卻沒有實行限水措施。翡翠水庫在冬季東北季風的豐沛降水之下水情無虞，2021年5月時，翡翠水庫的蓄水量甚至超過其他水庫的總和，由此可見氣候環境對水資源的影響甚大。

解決缺水問題不能只仰賴興建水庫，區域的地形、氣候、人口、產業等特性都是影響水資源利用的重要因素，供應和需求兩端都必須做出綜合性的調整。近年來臺灣製造業升溫，各地陸續興建用水量大的工廠，進而在缺水期排擠民生用水的供應。此一現象顯示政府須要預先評估產業發展對水資源分配的影響。

在氣候變遷的背景之下，極端天氣事件數量增加，導致洪患與乾旱的發生頻率提高，水資源也變得更不穩定。2021年只是其中一場考驗，未來臺灣勢必需要有更大的韌性來應對水資源課題。

曾文水庫是台灣最大的水庫。圖／讀者提供

（本文摘自王昱堯、賴進貴著《從資訊地圖看臺灣：用最直觀的資訊圖表，重新認識島嶼大小事》，商周出版提供）

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