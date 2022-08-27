北市府晨會 打破榖倉效應的矩陣式管理

臺大醫院的外科分成好幾個部門，包括心臟外科、胸腔外科、神經外科、一般外科、小兒外科、骨科外科、整形外科……其中我印象最深刻的，是前胸腔外科主任李元麒教授。在我擔任住院醫師第一年的時候，環顧教授群，幾乎個個身高一八○，每次巡房都走路有風、派頭十足。唯有李元麒教授身形偏瘦，個頭不起眼，看起來沒那麼威武。然而他帶領的胸腔外科連續十五年表現亮眼，手術量每年以百分之五到十的幅度成長。

以成長的百分比而言，胸腔外科成長最多。我每次看到李元麒教授都在想：他到底做了什麼？他和其他部門主任有什麼不一樣？為什麼他領導的胸腔外科能連續十五年正成長？

後來我發現他有個過人之處。我認識他二十多年來，他從未在自己所主持的任何一場會議中遲到。只要開會時間一到，他就坐定在會議室前方中間走道左邊的第一個位置。永遠都是開會時間到了，他已經坐在那裡。

對很多人來說，準時出席會議、準時上班不過是小事，可是當上層的管理者以身作則，嚴格執行，其他人也會重視這件事。很快的，整個科的紀律就會建立起來。試想，如果主任每一次開會都準時到，態度認真，那麼他帶領的主治醫師們敢遲到或懈怠嗎？底下的總醫師和住院醫師們，又有誰敢偷懶、敢拖延？在這樣的氣氛下，胸腔外科的專科護理師、實習醫生必定也是行事嚴謹。

《論語》中孔子曾說：「無為而治者，其舜也與！夫何為哉？恭己正南面而已矣。」恭己正南面，意思是恭恭敬敬地端正自己，坐在面向南方的位置。以前我讀這一段時總不明白，恭敬端坐不是很簡單的一件事，為什麼孔子特別提出來表示讚嘆？後來我從李教授的身教才理解「恭己正南面」的真正意義：管理就是從小處做起。

當管理者能夠以身作則、正直認真， 那麼他領導的團隊自然會跟隨效法，蛀蟲不生，也不會有什麼「怪怪的事情」發生。

這也是為什麼我進入北市府之後，首先就建立起晨會的制度。

透過晨會，打破公家機關分工不合作的常態

這八年任期，臺北市政府每天開晨會，但是誰需要參加晨會？除了市長和三位副市長、秘書長與三位副秘書長，再加上研考會主委與市政顧問們，這些是固定班底。另外，每個月都有輪值的局處長參加，平均每個局處長一年至少會輪到一次。還有業務相關人員，但只限科長以上。

晨會在每個上班日的早上七點半開始，討論的內容分為固定事項與緊急事項。固定事項很早就會排定計畫執行，緊急事項就像是臨時動議，可以按照需求插入討論。每一場會議都會排定市長室的幕僚撰寫會議紀錄，再交給各局處按照結論執行。

我特別在會議室裡選掛一幅字，寫著：一堂和氣。這是有典故的。清朝時期，雍正皇帝曾經在紫禁城乾清門外的軍機處寫上「一堂和氣」的匾額。我常開玩笑說晨會就像是軍機處，但其實真正重要的是那四個字的含意。參與晨會的成員各黨各派都有，對於市政各有各的看法、各有各的立場。我們可以討論、爭執或各抒己見，但不要忘記大家都是同舟共濟的夥伴，無論結果如何，都要團結合作，共同為臺北市民謀福利。

為什麼要設立晨會制度？ 因為政府部門眾多， 各司其職， 看似分工明確，但是經常是各幹各的，很少注意橫向交流，時間一久，各自為政，難以協調，形成所謂的「榖倉效應」（Silo Effect）：企業內部因「過度分工」而缺少溝通，一個個部門或營運單位就像一個個高聳的獨立穀倉，鮮少分享與交流資訊。公家機關最常見的缺點就是：分工，不合作。

要打破榖倉效應，就要採用「矩陣式管理」。市政府有很多跨部門的案子和活動要進行，每次決定要推動一個計畫的時候，我們就會先討論要由哪幾個部門一起合作。如果一個局處部門可以解決，就讓他們自行處理負責，但如果需要跨部門合作，就必須指定一個PM（負責人）來監督。市長室有三位副市長、一個秘書長和三位副秘書長，我們會從這七人中指定由誰擔任計畫的PM。

以北投無圍牆博物館來說，這是臺北市第一個無圍牆博物館，一年四季都有不同的活動主題，每個活動主題由不同的部門主辦。春天由北投區公所負責，夏天輪到北投圖書館，秋天是凱達格蘭文化館主辦， 進入冬天後則由北投溫泉博物館承接， 等於一個長期計畫裡有四個局處負責。此外，與北投無圍牆博物館相關的新北投車站所在地，是由捷運局和捷運公司管理，車站旁邊的木造古蹟則隸屬於文化局，北投圖書館往上延伸是教育局，而凱達格蘭文化館則屬於原民會，溫泉博物館和附近的地獄谷則由北市觀傳局管理。也就是說，想要在這一塊區域舉辦活動，需要各單位的協調與合作，誰要做什麼、誰不要做什麼，事先都必須有明確的分工。

再加上這樣的活動背後一定還牽涉到修繕和施工， 誰先誰後、孰輕孰重，更需要事先做好明確的規畫，以及在進行過程中不斷協調。所以我們透過矩陣式管理，由PM負責協調監督，如果有衝突或問題，就在晨會的時候拿出來一起討論。

晨會紀錄公開透明，杜絕私下傳話與黑箱作業

市府的晨會就像是醫院裡門診加急診的混合體。我們有預先排定討論的內容，每天按表操課，就像門診醫療；我們也可以處理緊急情況，讓公務人員「掛急診」，給他們緊急申訴的管道，讓他們能把困擾的、無法解決的問題提出來，大家一起討論。

我特別規定，凡重大案件涉及法律糾紛或涉及重大決策，利害相關人等必須全員到場，有什麼話就在晨會裡當著大家的面說清楚、講明白，誰也不許背地裡跑來跟我說話，或是傳話給我聽。這些私下的傳話，我一概拒絕。召開晨會的目的，就是要讓每一件事情都能公開透明。

我認為，壞消息往上傳的速度決定一個團體的好壞，最糟糕的情況就是一言堂的模式，上頭講了什麼大家都不敢吭聲。所以凡是各種關於施政的建議、政策的辯論，我都非常歡迎，因為經過集思廣益後，總是會有比較好的結果與可能性。

再者， 由於每一個計畫都有PM負責， 避免了跨局處的案子因為沒有人想要承擔責任，所以互踢皮球、推諉卸責。如果一個活動沒有任何局處能夠負責統籌，我們就派府級長官負責計畫的推動與執行。所以只要是我們提出的案子，一定會有長官負責到底。

每天晨會的紀錄也完全對外公開。我們的會議紀錄有幾個特色：

第一， 不准寫逐字稿， 會議紀錄絕對是一張A4紙寫得完， 只寫條列式的結論和追蹤事項，內容清楚明白。

第二，會議結束後二十四小時內整理好紀錄，列印出來，送進市長辦公室簽核。

第三，市長會匡列需要列管的案件，標明預計完成的時間。

第四，原稿掃描存檔，會議清稿之後，用LINE 發送給臺北市政府所有主管與機要。

北市府有多少人可以收到這份紀錄？根據群組紀錄，大約有一百六十多人。為什麼無論參加與否，我們都要把晨會內容發送給他們？因為我要讓所有人都知道今天晨會中決定了什麼。再說得明白一點，寄給一百六十人就等於寄給了全世界，如果晨會中有任何不清不楚、黑箱作業，等於直接對外揭露。但柯文哲的團隊不怕外界的檢視，公開透明是我施政的原則，我們的決策可以讓全世界都知道。

（本文摘自柯文哲著《柯P管理學：價值，領導，創新》，商周出版提供）

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