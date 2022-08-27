吳淡如：女性買房前請先釐清4個問題

編按：英國女作家維吉尼亞．伍爾芙說：「一個女人如果想要寫作，一定要有獨立的經濟能力，還要有自己的房間。」作家吳淡如提到從小就被這句話說服，再加上後來一直擠8 個到16 個人的宿舍沒有隱私權，一直很希望自己有獨立的生活空間，所以很早就買了房子。本文摘自新書 新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》

當然那時候薪水不高，房價也還好，我花費也少，沒有現在女性買房的負擔那麼沉重。不過在我看到的所有女人之中，房子帶給他們的安全感，基本上似乎都比男人要強，這是真心話。就心理層面而言，女人買的不只是一個可以住的地方，更是可以為你遮風避雨，沒有人能把你趕走的地方。如果房子是你的，當你跟同居的男朋友吵架，走的是誰？當然是沒有房子所有權的人嘛！買房前自我對話，買後不後悔，有關女性購屋前有幾個問題值得「自我」討論：

你需要什麼樣的房子？

女性購屋比較衝動或看「感覺」？我不這樣認為。大部分女性是務實主義者，曾有人說：擇偶就像買菜，在步入「市場」前，就該知道自己要買的是什麼。因為如果你沒有清楚的目標或條件，就無法做出符合自己需求的決策。買房何嘗不是如此？請列前三名標準清單，不要像擇偶條件一樣模糊，說什麼「我愛他就行了」，記得考慮「代價」：你能負擔的貸款總額，並且思考你的工作穩不穩定？

你的願望值多少錢？

從過去的調查來看，女性在決定購屋的條件與男性確實不同。在生活水準上會比男性更為講究，男性可能回家只要能上網、睡覺就好，而女性會更重生活品質。另外女性普遍也更注意安全需求，除了屋況本身，周遭環境（荒郊野外或風化區）等都是觀察重點。

買屋清單比擇偶清單容易多了，在於擇偶條件無法標價，但是買屋清單可以有價格標準，清單再完美，買不起也沒用。提醒自己，房子不會像愛情一樣多變，不會翻臉如翻書，它會給你如同混凝土與鋼筋般的承諾。這樣一來你才知道自己的「夢想」值多少錢？以及你需要花多少力氣去追求。

為了買房你願意付出多少代價？

除了要估量夢想的價格，還要知道自己的能耐。這裡的能耐指的不單是你有多少錢？還有你願意為此付出多少代價。不管是存頭期款，或者是後續繳房貸，你的生活勢必會受到影響。還算低利時代，如果可以使用寬限期不必先還本金，就不要客氣！用寬限期，五年內只付利息，不付本金，好處是可以維持生活品質，並且有多餘的資金注入其它投報率較高的ETF 或股票，也還有筆應急用的生活資金。

要買套房、兩房還是三房？

如果有足夠的錢，你要買幾房呢？當然錢多幾房都可以，但是房間多維護成本高，而且如果你住在城市中，常常會有「免費住客」搬進來。我的一個女性朋友就有這樣的經驗。他在臺中工作，家人也都在中部，運氣不錯，五、六年前在房子還滿便宜的時候，他就買了一間4 房的老公寓。不過後來的狀況有些失控，因為家人覺得你只有一個人，幹嘛住那麼大一間？

當妹妹到臺中求學，搬來跟他住，怎麼可能收房租？問題是妹妹還真大方，大學畢業之後連男友都帶進來同居了，反正住同一個房間。弟弟後來也在臺中工作，既然妹妹可以住進來，他也就順理成章。

所以也占據了一個房間，當然也沒有付房租及水電管理費。而且也常常找朋友來家裡一起打電玩，半夜戴著耳機吼得好大聲。剩下的一個房間呢？某一天他看到表姊也提著行李過來，因為他爸媽認為表姊離了婚真的很可憐，請她暫時收容。不只表姊，還有兩個三歲以內的孩子。

「這是原罪嗎？我的房子竟然變成親友收容所！」一直到目前他還是沒有解決這個問題。尤其對於「一個好人」來說。所以房間愈多愈好嗎？當然不是，每個人的需要和家庭狀況還有家人組合都不一樣。如果我是一個單身的人，我會選2 房。如果是購買投資房，我也會選2 房。在海外投資，如果買的是預售屋的話，我也選2 房。2 房當然比3 房4 房便宜很多，而且容易轉手。未來兩代、三代同堂少，少子化，各大都市的4房房型已經不好轉手。相較於2 房或3 房的房型，還是市場上主力趨勢，未來也比較有人承接。

（本文摘自吳淡如著《人生實用商學院：富有是一種選擇》，時報出版提供）

延伸閱讀

為什麼你該在冷天賣房？關於溫度的小秘密

斡旋金怎麼談？房市老手談買賣房屋陷阱

滲漏水問題 占買賣房屋糾紛最大宗