烏克蘭戰爭引發的糧食危機 中國為何囤積大量糧食？

俄羅斯悍然侵略烏克蘭,在引發能源危機之後,非常可能將引發糧食危機。與能源安全同理,糧食安全問題也必將成為國家戰略的關注重點。所謂「民以食為天」,我們甚至可以認為,糧食安全比起能源安全更重要。



烏克蘭戰爭的兩個當事國,烏克蘭和俄國都是重要的糧食生產大國和出口大國。這得益於從克羅埃西亞起,經烏克蘭和俄羅斯南部「中央黑土區」一路延伸到西伯利亞南部的東歐平原黑土帶。黑土(Chernozem或Black Soil),顧名思義呈黑色,富含腐植質,還含有大量磷、氨、鎂、鈣等礦物質,在農業上是屬於一種上好的土質,農產量極高。在世界上,只有加拿大美國中部的黑土帶可以與東歐平原黑土帶相比。中國東北松嫩平原也有「黑土帶」,被譽為「北大倉」,中國人認為它與前兩者並列為「全球三大黑土帶」,但東北平原的土壤主體是另一種肥沃程度稍差的土壤(Phaeozem),而且面積也和前兩者差距甚大。

由於這個原因,烏克蘭和俄國的農業作物產量極高,特別是葵花籽(用來榨油)、大麥和小麥這三種作物。兩國合計葵花籽產量超過全球一半,大麥超過20%,小麥超過15%。如果看出口,那麼兩國的重要性更大。小麥出口,俄國排第一(全球出口量18%,2021下同),烏克蘭第六(10%);大麥出口,烏克蘭第三(14%),俄國第四(12%);玉米出口,烏克蘭排第三(10%);葵花籽油,烏克蘭第一(38%),俄國第二(26%)。

對特定區域或國家而言,比如中東、北非、東非等發展中國家,烏俄作物出口所占的比重更大。歐洲則嚴重依賴兩國的葵花籽油(食用油)。

戰爭對全球糧食供應和經濟的影響

第一,大糧倉烏克蘭受戰爭影響,無法正常耕種。所謂「一年之計在於春」,春天本來是最好的播種耕種季節,但現在戰爭開打,烏克蘭人不是逃難就是打仗,正常耕種只能是奢望。現在烏克蘭反過來需要歐美給予食物救濟。如果戰事過了春季耕種期,烏克蘭的糧食肯定就失收了。根據烏克蘭的說法,今年會減產四成以上。

第二,出口。糧食出口需要運輸,烏克蘭即便能正常耕種有餘糧輸出,也需要能夠運出來。烏克蘭的糧食出口的80%依靠南方的港口。現在烏克蘭南部正在打仗,大片沿海地區被俄國占據,戰爭造成水雷(雙方都有佈雷)和沉船密佈,水道也不安全。原有的出口方式也不能進行了。

第三,制裁。雖然目前,美歐都沒有把俄羅斯的糧食出口列入制裁名單,但隨著戰爭帳戶,制裁再加碼之下就難說了。同時,現在歐美把俄羅斯很多銀行逐出了SWIFT交易系統,又凍結了俄國在西方銀行的帳號。即便糧食沒有被制裁,也大大提高了糧食交易的難度。

第四,供應鏈被打斷。以上所說的都是最終產品的供應。但不要忘記,在現代全球化這麼多年之後,生產是環環相扣的,沒有一個國家可以一條龍生產。即便在「最原始」的農業也不例外。在農業產業鏈中,有三個重要物資被戰爭影響,俄國既卡住別人的脖子,也被別人卡脖子。俄國的殺手鐧是化肥,重要的化肥輸出國,全球化肥出口中,俄國在氮肥排行世界第一(18%),鉀肥排行第二(22%),磷肥排行第三(15%)。俄國如果出口化肥受阻,將影響全球農業。相反,俄國的弱項是種子和殺蟲劑。俄國是重要的種子和殺蟲劑進口國。如果說殺蟲劑可以由中國提供(中國是第一出口大國,但美國、德國、法國等的出口量也與之差不多),那麼種子基本掌握在西方種子公司的手中。打亂供應鏈的結果,就是俄國本土和世界其他地方的生產都大受影響。儘管西方對俄國的制裁把這些物資都排除在外,但在整個敵對氛圍下,供應鏈難以保持順暢。

第五,由於戰爭引發能源價格暴漲,這也會反映在農產品價格上,無論作業還是運輸成本都提高了,各種最終農產品的價格當然也是水漲船高,無一例外。

第六,戰爭本來就帶來恐慌性搶購,即便以上因素都可以解決,只要有這麼大規模的戰爭,食品價格就會高。

第七,糧食不僅是人吃的主糧,也包括給產肉動物的食物。糧食供應不足就會導致肉類供應不足,奶類供應不足等一系列問題。

第八,食物供應不足,食物價格全面上漲,其價格上漲還帶動其他商品的上漲,這是這一輪全球大通脹的又一個主要原因。

總而言之,烏克蘭戰爭爆發後,糧食短缺以及與之相伴的價格高漲實在難以避免。而且大疫情已經進行了兩年,各國經濟普遍本來就差,都面對高通膨的壓力。糧食危機對全球經濟更是雪上加霜。這些都是全球經濟被俄羅斯侵略拖累的結果。

在「抗俄共同體」中,亞洲盟友的影響會較小,因為亞洲的主食是稻米,不是烏俄的生產大宗,葵花籽油也不是主流食用油。對美加而言影響也不太大,因為它們全都是農產品輸出國(美加有第二大的黑土地)。相對而言,歐洲受影響大一些,因為小麥和大麥都是歐洲人的主食,歐洲也是消費葵花籽油最多的地區。

儘管如此,歐洲在糧食問題上的處境遠不如在能源問題上嚴重。

第一,歐洲本身並不太依賴烏俄的小麥,只有地中海東部國家(如義大利)進口烏克蘭小麥較多。歐洲依賴烏俄的葵花籽油,但它並非不可替代的,換一種油就可以了。

第二,糧食在國際貿易上的流動性相對較高。對比能源,特別是天然氣,存在傳輸上的物理限制,但糧食只要運過來就能吃。因此,在糧食危機中,歐洲即便糧食供應緊張,但只要多花點錢就能買過來,不會像天然氣,就算肯花大錢買也沒法突破瓶頸。

第三,當然,也不能說有錢一定能買到,因為糧食供應緊張與否還和各國主糧有關。現在戰爭對小麥的影響最大,即便其他糧食不受影響,也很難填補小麥的生產缺口。如果全球小麥短缺嚴重,也可能出現有錢也買不到這麼多的小麥。然而,歐洲對烏俄的小麥依賴並沒有這麼嚴重,更何況,人民的口味並非不可將就一下,萬一到糧食真的不足導致餓肚子,轉用其他主糧也不是不可以。

因此,與能源危機不同,受糧食危機影響最大的不是「抗俄共同體」盟友,而是一眾糧食依賴進口的發展中國家,如中東、北非、東非等國。它們之中不少本來就非常依賴烏俄的糧食,直接影響最大。一旦糧食短缺價高者得時,它們也爭不過那些有錢買糧的國家。

因此,聯合國的相關機構「聯合國糧農組織」(Food and Agriculture Organization of the United Nations)一再警告,全球糧食安全形勢告急,一旦爆發,或將引發發展中國家的大饑荒。到了五月,危機變得迫在眉睫。多個產糧國家出現禁止輸出糧食的「食物民族主義」,進一步加速全球危機。

現在當務之急,就是要先把烏克蘭能運出的糧食先運出去。然而,兩個陣營都指責對方才是阻礙糧食運輸的一方。烏克蘭和西方指責俄國封鎖黑海港口,「故意將饑餓作為戰爭武器,並將整個世界作為人質」。俄國否認阻止貨船通過黑海,並指責是西方制裁促成了糧食危機。

普丁建議把糧食運到俄國控制的烏克蘭港口再運出,但這樣等於由侵略者控制了烏克蘭的糧食輸出,烏克蘭無法答應。普丁又建議通過白俄羅斯轉運到波羅的海三國,但要求西方解除對白俄羅斯的制裁。西方也不願意。烏克蘭要求俄國解除對烏克蘭港口奧德薩的封鎖,再雙方排水雷,但俄國即不肯保證不攻擊奧德薩(於是烏克蘭要布雷防禦),也不肯率先掃去俄國布下的水雷。

現在比較可行的方法有兩個。一個是改用陸路運出到波蘭(或羅馬尼亞),再經過波羅的海運出,問題是烏克蘭的鐵路軌距和兩國不同,必須在邊境卸貨裝貨,設備容量有限。一個是最近烏克蘭光復在烏羅交界對開海面的蛇島後,可沿蛇島內側運送到羅馬尼亞港口,再由羅馬尼亞運出。據稱一個月可以運送50萬噸。

當然,如果能從奧德薩直接海運輸出,還是效率最高的。這方面,除了聯合國一直在斡旋外,土耳其再次發揮重要作用。六月,土耳其提出由土耳其負責守衛,開闢黑海糧食海上安全通道。土耳其的提議得到各方積極的回應。聯合國提出建立烏、俄、土及聯合國四方機制。如果土耳其方案能最終落實,不但能緩解燃眉之急,對土耳其的國際地位也大有幫助。7月22日,在土耳其調停下,四方簽訂烏克蘭糧食安全出口的協議,國際糧食危機有望暫時緩解。

中國囤積大量糧食所謂何事?

在全球糧食危機亮了紅燈之際,中國又陷入爭議。根據報導,目前中國囤積了世界所有囤糧的一半:「不到20%的人口囤積了50%的糧食」。中國囤積糧食的政策成為國際焦點。先為中國說句公道話。

第一,中國向來有囤積糧食的歷史習慣。而且現在中國是糧食進口國,糧食不能自給自足,囤糧並非不可理解。尤其是這幾年中國不斷強調「絕對安全」,能源安全和糧食安全都是安全的重中之重,囤糧更不是一時之念。

第二,有數據顯示,最近十年中國都一直增加囤糧。而這一輪囤糧的快速增長,至少從去年11月就開始了,當時還沒有烏克蘭危機,因此沒有證據說,中國蓄意趁戰爭去囤糧。

第三,囤糧是一國主權,即便倒買倒賣「發戰爭財」,在歷史上也不罕見,更何況現在還沒有出現這種狀況。

然而,對號稱「負責任的大國」的中國來說,在國際糧食面臨危機時,繼續囤積糧食的政策正面臨越來越多的批評,事實上在道理上也說不過去。

第一,作為負責任的大國,又宣稱「人類命運共同體」,中國有責任為解決全球糧食危機提供「中國方案」,不能坐視全球糧食危機不理,搞「食物民族主義」。否則,對中國的形象打擊很大。

第二,現在的聯合國糧農組織的總幹事是中國人。絕大部分來自其他國家的官員,若是擔任「國際組織職務」,他們的身分很大程度上就是獨立的。然而眾所周知,所有在國際組織中擔任職務的中國籍官員,都是「黨的人」,聽黨的話。因此,如果出現了糧食危機,那麼中國就瓜田李下,很難撇清責任。

第三,有人認為,中國囤積的糧食大部分都是中國自己種的,所以並無國際責任。這種說法完全不能成立。中國是個糧食進口國,平時糧食還要進口,更何況大力囤糧的時候。那種說法大概就是,把自己種的糧食囤起來,再大力進口糧食供消費而已。這不改中國大筆採購國際市場上的糧食的本質。由於糧食是全球自由流通的市場,無論中國採購自己生產的糧食也好,大筆採購外國糧食也好,都減少了糧食在國際市場上的供應量。如果不必要地過多囤糧,必然導致糧食價格上漲,進一步加深糧食危機。退一步說,即便中國是一個糧食過剩國,在全球缺糧的情況下,也應該加大出口,而不是截留不放。

第四,現在「20%的人囤積50%的糧食」,這個比例太過惹人非議。一旦到了有國家連飯也吃不上的時候,這個反差太明顯。正如能源短缺時,各國主動釋出戰略儲備石油一樣。在糧食危機下,中國不但不該繼續囤糧,反而應該釋放囤積的糧食,增加全球糧食的供應。這是國際社會對中國的期望。



(本文摘自黎蝸藤著《帝國解體與自由的堡壘:烏克蘭抗俄戰爭的歷史源起、地緣政治與正義之辯》,八旗文化提供)

