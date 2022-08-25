美國小麥如何終結歐洲帝國？

酵母菌定居在穀物上，而且吸取穀物的營養。人們種植穀物、採收穀物，有選擇性的將酵母作用在採收的種子上，並製成麵包，以此養活他們自己。帝國俘攫人民、奪取貿易路線、設置貿易港好大舉入侵，並透過對臣民徵稅，來滿足本身的擴張。

幾千年來，微小的動植物在連接帝國的貿易路線中，找到它們的生態位置。這些微生物的定居繁殖，對食物─貿易─稅收的循環，加徵了新的稅收，迫使帝國適應。鼠疫迫使帝國關閉或減緩貿易；馬鈴薯饑荒迫使帝國打開國門。我們是否要將帝國視為共生體或寄生蟲，取決於個人的觀點。我傾向將帝國視為寄生蟲，但有人可能主張：帝國資助的大學──在分析這些食物─貿易─稅收循環時──試著透過改變這些循環，​​從而促進帝國內部的「發展」，以防止饑荒。物理學、生物學、化學、經濟學和歷史學，從它們本身看來，都是帝國的數據處理系統，希望讓他們的臣民──我們──好好活著，以便到了明天，帝國還能繼續統治。

美國是像俄國一樣的帝國嗎？我認為，直到一八九○年代，也只能說部分是。當然，美國的殖民擴張包括將一塊土地指名為領土、派送墾殖者、種植食物，同時也會驅逐、殺害或包圍其原本的住民。美國的殖民在幾個方面和帝國傳統不同：在美國，擁有足夠人口的領土可申請成為州，而且一旦被聯邦政府接受，就能在帝國本身獲得直接代表權。在試圖將其邊界的臣民納入、同化和融合，並使他們與其他地區的臣民完全平等方面，清帝國可能是最接近美帝的類比。鄂圖曼帝國和俄羅斯帝國皆以拜占庭和羅馬帝國的祖先為藍本，在大都市和殖民地之間，劃出一條較為清楚的界限。例如「耶尼里軍團」（Janissaries）的士兵可以成為將軍、海軍上將或總督，但負責養活帝國的殖民地居民所享有的權利則較少。當然，美國境內的平行主權不適用於被這些帝國（包括美國）強迫遷徒或包圍的原住民。大多數的美國印第安人會認為，美國和其他帝國之間，是沒有差別的區別。

鄂圖曼帝國、清帝國和俄羅斯帝國各有其領土表述的形式──即使是沒有惡意的忽視──然而，他們的中央行政人員皆掌握相當大的權威。重要的是，在俄羅斯、鄂圖曼和清帝國，大多數徵稅權都是屬於中央的。十九世紀中葉後，歐洲主導的新機構劫持了這個稅收主管機關。他們直接強加並收取這些稅款。這些新的財政機構是中國海關總稅務司（1854-1950）、鄂圖曼公債管理局（1881-1914），以及俄羅斯鐵路事務部（Russian Department of Railway Affairs, 1889-1917）。前兩者主要是由外國控制的，最後者則屬於一種共享主權。他們認證債券，並直接逐步償還（「回饋」）帝國的債務。新的財政中心名義上效忠皇室，實際上是效忠國內外的債權人。貸款人可以仔細檢查強制性的、公開的帝國報告。如此一來，這些中國海關總稅務司和鄂圖曼公債管理局的報告，意味著帝國幾乎沒有主權機密。對這些報告做出有說服力的負面評估，可能會大幅提高帝國的借貸利率，從而阻礙他們治國或擴張的能力。這些機構有權設定帝國內部稅收和外部關稅的最大份額。這些財政機關很大程度上成為了帝國，尤其是在糧食流通這個關鍵問題上。

在一場圍繞奴隸制和南方不平等的南北戰爭試煉中，美國徹底改變了自身在世界經濟上的地位。在生產方面，美國直接和敖德薩競爭。在管理穀物貿易的方式上，美國官員引進了一種「共和國」的模式：一種期貨市場，涵蓋私有的、股東所有的、相互競爭的，通往海岸的州際鐵路。一七八七年，詹姆斯．麥迪遜（James Madison）在撰寫後來被稱為《聯邦黨人文集》（The Federalist Papers）的第十篇文章中提出，一個有許多派系的大共和國，可能比一個小共和國更安全，因為許多派系之間的競爭，會阻止任何一個派系從中奪權。戰爭部的計畫在某種程度上，就像《聯邦黨人文集》第十篇的鐵路版本。一條鐵路壟斷沒什麼好處，但連接芝加哥和海岸的四條平行壟斷鐵路可能沒問題。少數從戰爭中獲利的穀物貿易商是令人無法接受的，但數百個能從中獲利的穀物貿易商或許就沒有關係。炸藥和跨大西洋電報等其他新技術，降低了穀物從美利堅帝國運送到歐洲各帝國的成本。一八六五年之後，美國──連同俄國──為歐洲和世界各地的帝國、共和國以及國家提供食物。

在南北戰爭期間以及之後，美國偏離帝國模式的程度大幅縮減。首先，當聯邦進入脫離州狀態時，便藉用古羅馬的一種占領制度，包括軍事型州長和忠誠誓言。一八六六年，國會短暫地從行政部門手中奪取了該系統的控制權，並通過《第十四條修正案》，引入公民身分的出生地原則。然而，由三K黨領導、爭取唯白人控制南方各州的戰役，造就了一場「救贖」──一黨主政的南方州剝奪了非裔美國公民的公民權。一八七七年後，美國和其他許多帝國一樣，如今有了公民和臣民的區別。被解放的人，如同羅馬的奴隸，少了一些權利，例如不能擔任陪審團員，也較沒有法律的保障。一八七七年後不久，隨著國家的擴張，該國進一步違背其憲法、反帝國的承諾。透過納入波多黎各、古巴、菲律賓和美屬薩摩亞在內永遠無法在國會獲得代表權的領土，美國也成了一個帝國。

美國和俄國並非唯二養活世界的國家。到了一八九○年代，阿根廷、澳洲和印度也做出同樣的貢獻。從草原到貿易港的新鐵軌廊道，很大程度上是大英帝國企圖抵消其帝國對外部食物的依賴、防止資本外逃並穩定英鎊所做出的努力。鄂圖曼帝國和清帝國──由於缺乏對自己國內財政的控制──穩定國內便宜糧食的能力較弱，儘管在鋪設帝國鐵路後，巴爾幹和滿洲接受資助的國內墾殖區，便開始為城市提供食物。在義和團和巴爾幹的叛亂中，這些過度徵稅地區的穀物種植者紛紛揭竿起義。

相較之下，俄國的財政機構──由威特集權並控制──展開了一項雄心勃勃的穀物擴張計畫，將穀物擴張到烏克蘭東部和西部、烏拉山脈東部和滿洲的草原地區。一項為了在滿洲建造深水港的數十億盧布鐵路計畫，在一九○四至○五年的日俄戰爭中慘敗。一九○五年後，三個農業帝國同樣面臨了所有帝國也面臨的逐步升高的威脅：依賴外部食物，接著是資本外逃，然後是金融不穩定，最後是革命。俄國在日俄戰爭中失敗後，一九○五年俄國革命開始，結果失敗了。

在歐洲，廉價的美國穀物養活了城市和農村的工人階級。隨著深水港縮短工人與來自美國和俄羅斯平原穀物之間的最後一哩路、改善了工人的生活，城市和國家之間的關係也發生了變化。李嘉圖悖論確認了農業地區的地主，將面臨較低的租金和廉價勞動力的流失。運載穀物離開美國的同一艘船上，在回程時，則搭載著數以百萬的歐洲農業工人來到美國。俄國創造了美國信貸系統的專制版複製品，儘管它的諸多不足使得像路易達孚這樣的競爭公司，能夠沿著其邊緣運作。威特企圖向法國債券購買者借款，遂行帝國擴張，這項舉動比他意識到的要危險得多。一旦日本向俄國關閉旅順港，這個沒有全年深水出口港的帝國，將沒有其他可行的方法來償還這些貸款。駐東京的俄國公使羅森男爵表示，失去旅順港，確實是俄羅斯帝國的終結。那些公債永遠無法被償還。

第一次世界大戰是一場依賴外國穀物的歐洲國家之間的戰爭，意味著以穀物為動力的強權國家，只能撐住某段時間。協約國無法打破伊斯坦堡的封鎖，迫使戰事延長，造成比利時的饑荒與法國的長期重創。德國堅持得較久，部分原因是世人尚未深入理解的波羅的海穀物祕密談判。也許只有帕爾烏斯才能回答，德國在與帕爾烏斯，以及間接與布爾什維克的金錢交易中，究竟獲得了多少穀物？

對於鄂圖曼帝國、清帝國和俄羅斯帝國來說，革命分別於一九○八年、一九一一年和一九一七年到來。第一次世界大戰是一個過渡期，這段時間世界上大部分的帝國都在爭奪對食物─貿易─稅收匯集的控制權。到了一九一七年，布爾什維克革命者從青年土耳其黨人革命中，學習到如何成功推翻龐大的俄羅斯帝國。對他們的成功至關重要，卻又和他們的革命計畫相左的是，布爾什維克在一九一七年將土地重新分配給草原上的農民。他們了解到，權力是透過控制麵包來建立的，也學習到打破了杜馬、革命路線委員會，甚至麻袋工人的穀物輸送能力，對奪取政權極為重要。蘇聯將繼續定義自身為麵包的壟斷者和分銷商，一如古羅馬人在有「穀物司」（annona）時代的作法。

烏克蘭併入蘇聯，使蘇維埃的實驗再次成為可能。事實上，現代的俄羅斯如今（二○二一年）作為一個強權的相對弱點，可能最終仍取決於它與烏克蘭的分道揚鑣。俄羅斯目前的國內生產毛額是義大利的規模。正如凱薩琳大帝所熟知的，烏克蘭一直是最大的一塊肥肉。一九三○年後，喬瑟夫．史達林（Joseph Stalin）為烏克蘭創造了一個全新的故事，說烏克蘭是一個盛產穀物的地方，而且大規模的獨立農民──富農──已經將烏克蘭據為己有。他在一九三二年將烏克蘭的農場集體化，而且重新劃定運輸和貿易路線的野蠻作法，引發了一場人為饑荒，導致烏克蘭數百萬人死於所謂的「烏克蘭大饑荒」（holodomor，意為「以飢餓滅絕」）。

納粹在不久後便恣意扭曲了帕爾烏斯在第一次世界大戰事件中的角色。在納粹的版本中，帕爾烏斯並未藉著同時提供德國軍隊糧食和結束東部戰線的戰爭，拯救德國軍隊。反之，他是猶太人策畫的一場擊敗德國的政變中，位居核心的人物。共產黨被想像是入侵者，他們滲透到德國軍團、挑撥離間，並在德國境內進行第五縱隊的任務，導致德國在第一次世界大戰中的失敗，從而使德國一個世代的人陷入貧困。



（本文摘自史考特•雷諾斯•尼爾森著《穀物之海：美國小麥如何終結歐洲帝國》，麥田出版提供）

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