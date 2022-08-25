成功經驗可以複製嗎？英特爾、蘋果、阿里巴巴的S型曲線

為什麼很多人一開始有很好的成長，但成長一段時間後就出現了成長瓶頸和發展疲軟等情況，開始走下坡？因為很多人一直在重複使用同一套成功經驗。從短期來看，這麼做是有效的，但從長期來看，這樣做很難獲得持續的發展。如何解決這個問題呢？答案是尋求突破，實現跳躍式成長。

成長遇到瓶頸，怎麼辦？

跳躍式成長的邏輯可以追溯到經濟學。經濟學中有一個著名的不連續性曲線，也叫S型曲線，如圖5-4所示。這條曲線有什麼含義呢？

以IBM的公司發展為案例更容易說明清楚。

IBM是一家神奇的公司，它的發展歷經了數次起落。IBM已經由創業初期主要為經營硬體的業務，到如今發展為以AI、雲端運算、區塊鏈、物聯網等技術為主要營運業務。IBM這種業務的轉變，歷經了多次不連續性S型曲線的成長，如鳳凰涅槃，每次都能獲得重生。

1984年，IBM的稅後淨利是65.8億美元（約1,960億台幣），創造當時美國公司的最高獲利紀錄。同年，IBM個人電腦的營業額也達到40億美元（約1,190億台幣），1985年在個人電腦市占率達80％，但當時IBM的主要營收還是來自大型電腦，而非個人電腦。

1986年，IBM新任執行長由原來負責大型電腦業務的負責人艾克斯（John Fellows Akers）擔任。由於之前的成功經驗，讓艾克斯認為大型電腦業務會持續成長。但其實自1985年開始，IBM便開始衰落，即便如此，之後多年艾克斯依然採取保守風格，1991年，IBM虧損28.6億美元（約854億台幣）；1992年，IBM巨額虧損49.7億美元（約1,484億台幣）。1993年，艾克斯引咎辭職，由郭士納（Louis V. Gerstner）接任IBM執行長。這個階段，IBM的發展曲線如圖5-5所示。



在差不多的時間點，英特爾也發生類似的情況，卻有不一樣的結果。在1983年以前，英特爾的主要業務是記憶體。但從1983年開始，記憶體市場受日本廠商的嚴重衝擊，當時如果英特爾死守記憶體市場，下場也許和IBM一樣。

當時英特爾的執行長摩爾（Gordon Moore）和葛洛夫（Andrew Grove）有一段堪稱經典的對話。

葛洛夫問摩爾：「如果我們被掃地出門，董事會會找一位新的執行長。這位新的執行長上任，他會做什麼呢？」

摩爾回答說：「他會放棄記憶體市場，因為我們在這個市場已經沒希望了。」

葛洛夫再問：「既然如此，與其讓別人這麼做，為什麼我們不自己來做這件事呢？」

後來英特爾果斷放棄記憶體業務，開闢新的業務，在經歷短暫的調整期之後，業績蒸蒸日上。

這個階段，英特爾的發展曲線如圖5-6所示。

每個不斷發展壯大的企業幾乎都經歷過S型曲線。這類企業的發展從產品疊代到業務規模擴展，都和S型曲線緊密相關。例如，蘋果的產品變化如圖5-7所示。

蘋果在1998年推出iMac，重新定義了個人電腦；2001年推出iPod，重新定義了隨身聽；2007年推出iPhone，開啟了智慧手機時代；2010年推出iPad，引發了平板電腦的爆發性成長；2014年推出了Apple Watch，開啟了智慧穿戴領域的篇章。

此外，在中國的阿里巴巴業務發展曲線如圖5-8所示。

1. B2B：起源

1999年9月，馬雲帶領十八位創始人在杭州的公寓正式成立了阿里巴巴網絡技術有限公司（簡稱「阿里巴巴」）。阿里巴巴創業初期主要做B2B，網站的用戶主要是中國中小企業的業務員和老闆。

2. B2C和C2C：發展

2003年5月，購物網站淘寶網在馬雲的公寓創立，開啟了線上B2C（business-to-consumer；企業對消費者）和C2C（consumer-to-consumer；消費者對消費者）模式。2011年6月16日，阿里巴巴宣布將淘寶網分拆為三家公司：淘寶網、一淘網、淘寶商城。2012年1月11日，淘寶商城正式更名為「天貓」。

3. 物流：布局

2013年，阿里巴巴帶頭，以順豐速運、申通快遞、圓通快遞、中通快遞、韵達快遞為成員，成立菜鳥網絡科技有限公司（以下簡稱「菜鳥」）。菜鳥是一家網路科技公司，專注於搭建四通八達的物流網路，打通物流「主要網路」和「細部網路」，提供智慧供應鏈服務。

4. 金融：崛起

2004年12月，阿里巴巴旗下的第三方支付平台支付寶推出，讓買賣雙方更容易在淘寶網交收貨款，大大提高平台的方便程度。2014年10月，浙江阿里巴巴電子商務有限公司正式更名為「浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司」。

5. 雲端服務：驅動

2009年，阿里雲創立。阿里雲目前已經是全球領先的雲端運算及AI人工智慧科技公司，服務對象包括：製造、金融、政務、交通、醫療、電信、能源等眾多領域的龍頭企業，為二百多個國家和地區的企業、開發者與政府機構提供服務。

事實上，不只是企業的發展，地區經濟的崛起也遵循這種不連續發展的規律。例如，中國經濟重點產業發展曲線如圖5-9所示。

中國由一開始的農業大國，到改革開放之後成為世界工廠，傳統產業得以發展。2000年後，中國的房地產市場迎來爆發性成長，支撐中國經濟進一步發展。2010年後，網路＋高新技術崛起，逐步成為中國經濟發展的重要動力。如今，中國的AI與5G技術發展領先全球，這必然將引領中國經濟進一步發展。

跳躍式成長是一切個體或組織發展壯大的祕密。這個世界永恆不變的其實是變化，如果長期不求變化地做同一件事，不尋求新的成長點，成長性會愈來愈低，之後不只是成長停滯，甚至會有倒退的狀況。大多數人的成長路徑如圖5-10所示。

許多人一開始可能成長得比較快，但很快會遇上第一個轉捩點。過了第一個轉捩點之後，成長速度會下降，逐步趨緩達到高峰，此時如果安於現狀、故步自封，很快會遇上第二個轉捩點。此時在第二個轉捩點後會出現衰退，初期的衰退速度比較緩慢，逐漸到達第三個轉捩點，自此之後衰退速度會逐步加快。許多職場人的成長曲線就是如此。剛畢業時很有衝勁，薪水和職位成長的速度較快；三十五歲後，認知和能力大致定型，薪水和職位的成長趨緩；四十五歲後，薪水和職位達到高峰。之後因為有更多年輕、有活力的新人加入，逐步被「後浪」取代，職涯發展開始走下坡；五十歲後，對成長失去希望，抱著「做一天和尚撞一天鐘」的心態熬到退休。

（本文摘自任康磊著《成長勢能：做擅長的事，擴大影響力與能力變現》，好人出版提供）

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