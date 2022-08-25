走上倦怠之路！九九六制度對企業的危害

霍桑實驗和恆河猴實驗充分表明，企業與員工之間的情感互動遠比利益重要。

曾經有位知名網路公司的高階主管找我諮商，他說感覺自己像枯樹一般，馬上就要枯死了，生活和工作都沒有意思，擔心自己要憂鬱了。

按理說，他所在的網路公司發展勢頭迅猛，一輪又一輪的融資後，企業市值也水漲船高，他在其他人眼裡應該算是標準的「人生贏家」，但他現在怎麼就倦怠了呢？

在諮商過程中，我請他跟我聊聊這幾年的工作中，讓他印象最深刻的三件事。起初，他一直在說自己如何帶領公司快速成長，如何有成就感，並且越說越興奮。說著說著，談到公司最後一輪融資時，來了一位大股東。這位大股東不僅帶來了大筆資金，還帶來了公司的新掌門人和一整套標準化管理流程。

這位新掌門人以前是一家全球五百大公司的高階主管，在管理方面很有手腕。他來到公司後，認為公司業績增長速度不理想，員工工作彈性太大，公司步調不一，產品標準也不統一。於是他訂下了一整套標準化管理流程，大到產品上線審核，小到員工每天上班打卡，都規定得非常細緻，連上班著裝都有要求。他還制定了很周密的獎懲措施，是典型的「胡蘿蔔加棒子」。

我請這位網路公司高階主管閉上眼睛，想像一個他工作時的場景。他閉上眼睛後，說他看見了公司所在的大樓。我請他進入大樓，慢慢走到自己公司的大門前，並問他看見了什麼。他說他覺得公司裡面很黑，好像沒開燈，他不敢進去，有點怕。我請他放鬆，深呼吸，走進公司裡看看。

他進去後，發現公司裡非常昏暗，但有一些「小燈」懸在空中，發出微弱的亮光。我請他走近那些小燈，看看它們究竟是什麼。按照我的引導，他走近了那些亮著的小燈；這時，他突然顯得特別害怕，整個身子癱軟下來。

我問他看見什麼，他回答，他發現眼前那盞小燈是一名員工的眼睛，而那名員工卻是一具鐵皮機器人—公司裡有一大群鐵皮機器人。我再次引導他放鬆下來，讓他繼續看著鐵皮機器人，看著它們的眼睛。我問他，想對這些鐵皮機器人說些什麼，他說他很想抱抱它們。

我請他遵從自己的感覺，去抱抱鐵皮機器人。這位高階主管一下子就哭了出來，情緒排山倒海般湧出。他說他覺得那名員工好像很冷，很需要溫暖，很想被他擁抱。

之後，他突然明白自己的問題出在哪裡了。以前公司雖然不實行「九九六」制度，管理也很混亂，員工彈性很大，但大家的目標感很強，每個人都會為團隊貢獻創意和方案。最關鍵的是，員工的創意和提案能被老闆看見，能被大家看見，這樣大家就覺得自己有價值，覺得自己被團隊認可。所以，即使管理上沒有層次，大家進行專案時毫無條理，但效率很高，靈感很充沛。

現在不一樣了，公司建立起明確的層級，員工就像大機器上的零件，只需要完成公司給自己的任務，完成眼前的工作，而不需要主動貢獻。整個公司就像一部大機器一樣飛快轉動，員工的價值不再被老闆看見，也不再被團隊看見。大家心中曾經燃燒的火焰熄滅了，整個公司變成了冰冷的「機器世界」。

時至今日，霍桑實驗依然是眾多商學院課堂上必講的經典案例。這項實驗不僅證明了人不是機器，還找出了員工的動力來源—自己的工作和價值被他人看見，被社會認可。這同時也說明，渴望被看見、被關注是人的天性。

無論是法國電信公司，還是那位高階主管，我們可以從心理學的角度這樣解釋：工業時代的制度安排，比如強制實行的「九九六」制度，會消耗員工的自我驅策力，使員工失去前進的動力；員工在這種沒有動力的狀態下工作，時間一久就容易引發職業倦怠。這才是「九九六」制度對企業的真正危害。

美國心理學家貝芙麗．波特（Beverly Porter）說過：「典型的職業倦怠是，你有工作能力，但喪失了工作動力。」職業倦怠的常見表現有：覺得工作索然無味、毫無意義；覺得自己已經精疲力盡；厭倦工作，缺乏去上班的動力。

波特認為職業倦怠的原因有兩種，一種是無助感，另一種是習慣化。無助感是指一個人覺得自己喪失了對工作的掌控感，覺得老闆、對手或其他外界因素控制了自己的工作進度和收益，因而失去了工作動力。所以，她又將職業倦怠稱為職業憂鬱，因為深陷職業倦怠的人和憂鬱症患者一樣，會有深深的無助感。習慣化則是指一個人日復一日重複做同樣的工作，最終徹底厭倦。當一個人完全失去發揮自己能力的空間，不再被公司看見，淪為他人意志的執行者時，就會徹底失去熱情和創造力。

說回法國電信公司的案例。那些自殺的員工或許各有各的理由，但有一點是毫無疑問的：他們都是這家企業年資較長的員工，已經與這家企業建立了牢固的情感聯繫，而隆巴德的做法無異於將他們置於「無回應之地」，完全忽視了他們被企業看見、認可的需求；這種需求不是簡單的利益需求，而是情感上的。

精神分析學派有一句名言：「無回應之地，即是絕境。」西班牙則有詩歌說：「死亡，即是無回應之地。」也就是說，故意無視一個人，不給予他情感回應，就相當於把此人置於絕境，甚至死地。

霍桑實驗和恆河猴實驗充分表明，企業與員工之間的情感互動遠比利益重要。如果企業主只關注利益、忽視員工的情感需求，把員工當機器，企業主就與「鐵絲網猴子」沒什麼兩樣；且如果企業與員工之間只有物質利益關係，缺乏基本的情感互動，這種關係就是虛假的。企業與員工之間若只存在虛假的關係，那麼這家企業將會失去最大的財富—人才。



（本文摘自潘楷文著《先別急著挑戰人性：20個經典心理實驗，帶你認識自己，人生不踩雷》，究竟出版提供）

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